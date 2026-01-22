Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty
كنت سأصاب بالصليبي: الشنيف يتغنى بحركة جواو فيليكس .. وهذا ما يميز رونالدو "الأقل فنيًا" بشرط التخلي عن أنانيته!

فيليكس "لغز كبير" في النصر..

لا يزال صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، بمثابة "لغز كبير" في صفوف النصر، وسط المخاوف من تكرار لقطته مع الأندية الأوروبية، بأن انتفاضته التهديفية في بداية الموسم الرياضي، مجرد "حلاوة البدايات".

فيليكس لا يزال عنصرًا أساسيًا في كتيبة جورج جيسوس، إلا أنه يواصل الصيام عن التهديف، للمباراة الخامسة على التوالي، في ليلة الفوز الثاني تواليًا للنصر في دوري روشن، أمام ضمك، حيث بدأ الأصفر يستعيد المسار، بعد أزمة "السقوط أمام الكبار" خلال شهر يناير الجاري.

ولكن، هذا لم يمنع من الإشادة بالمستويات التي يقدمها فيليكس، من حيث "ديناميكية" اللاعب وما يقدمه فوق أرض الميدان، حيث نالت لقطته في مباراة ضمك، إشادة فنية من نجم سابق للكرة السعودية.

  • "كنت سأصاب بالصليبي"

    وسلط الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، الضوء على تمريرة رائعة أداها جواو فيليكس، في الدقيقة العاشرة، ساهمت في منح انفراد لكريستيانو رونالدو، ليقوم قائد النصر بترجمتها بكرة رأسية تصدى لها الحارس كيوين برد فعل رائع.

    وبالعودة إلى لقطة فيليكس، فإن التمريرة الطويلة "المتقنة" التي أرسلها إلى رونالدو، قد نالت إشادة كبيرة من نجم الشباب السابق، عبر برنامج "دورينا غير"، حيث علّق الشنيف عليها بقوله "كنت سأصاب بالرباط الصليبي، إذا سويت تلك الحركة".

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    رونالدو يسجل بصناعة فيليكس

    وقدم جواو فيليكس، تمريرة حاسمة إلى كريستيانو رونالدو، الذي وقّع على الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50، بكرة بينية استغلها القائد البرتغالي، ليحرز الهدف الذي قاد الأصفر للنقاط الثلاث.

    وسجل رونالدو الهدف رقم 960 في مسيرته الاحترافية، ليصبح على بعد أربعين هدفًا من تحقيق طموحه في بلوغ الـ1000 هدف في رحلته قبل الاعتزال.

    ورغم ذلك، إلا أن فيليكس، الذي سجل ثلاثيتين في دوري روشن، هذا الموسم، تراجع في سباق الهدّافين، بعد غيابه عن هز الشباك على مدار آخر 5 جولات، حيث اكتفى بـ"أسيست" لرونالدو أمام ضمك.

    وبإحرازه 13 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، فإن فيليكس بات في المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بفارق ثلاثة أهداف عن كريستيانو رونالدو "المتصدر"، فيما يحلّ إيفان توني، مهاجم الأهلي، في الوصافة بـ14 هدفًا.

  • هذا ما يميز كريستيانو "الأقل فنيًا"

    من جانبه، تحدث المحلل الرياضي مشعل السعيد، عن جواو فيليكس، عبر برنامج "في 90"، مؤكدًا أن كريستيانو رونالدو أقل فنيًا منه، إلا أن ما يميز قائد النصر، الذي يقترب من الاحتفال بعامه الحادي والأربعين، هو القدرة على إعادة الفريق وانتشاله من التعادل أو النتائج المتذبذبة، بينما لا يملك فيليكس تلك الميزة.

    في المقابل، وضع السعيد شرطًا لتميز رونالدو، بأن يوجه تركيزه إلى إنجاز الفريق بشكل أكبر من إنجازه الشخصي، وهو ما كان يفعله "الدون" الذي كان جزءًا من أرقام فيليكس الرائعة مع النصر، في بداية الموسم.

    وجاء حديث السعيد، تعقيبًا على انتقاد الإعلامي محمد الخميس، لرونالدو، بداعي سقوطه المتكرر في مصيدة التسلل، وسعيه الدائم نحو التسجيل، على حساب الفريق، مستشهدًا بلقطة في مباراة ضمك، أصر فيها كريستيانو على التسديد دون تمرير الكرة إلى فيليكس الذي كان في وضع أفضل.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رونالدو: أتمنى الوصول لـ1000 هدف!

    وأثناء صعوده على المنصة لاستلام جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"، في حفل "جلوب سوكر 2025"، كشف كريستيانو رونالدو عن أهدافه خلال عام 2026، بقوله إنه لا يزال يملك الشغف للمواصلة في ممارسة كرة القدم، وأن هذا الشغف يلازمه، سواءً في الشرق الأوسط أو أوروبا.

    وعن أهدافه في المرحلة المُقبلة، ذكر رونالدو بأنه يطمح للفوز بالمزيد من الألقاب، ويصل إلى 1000 هدف في مسيرته، إذا لم تحدث إصابة، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".

  • النصر يتجاوز كبوة الأهلي والهلال

    ونجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.

    النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".

