تقييم لاعبي LAFC في مباراة إنتر ميامي: سون هيونغ-مين يحدد النغمة، ودينيس بوانغا يتفوق على ليونيل ميسي في افتتاح الموسم

دخل فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي موسم 2026 مع الكثير من اللاعبين الجدد المتميزين، لكن فريق LAFC المألوف هو الذي سيطر على المباراة الافتتاحية للموسم، حيث سحق فريق هيرونز بنتيجة 3-0 أمام جمهور قياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بلغ 75673 متفرجًا في ملعب LA Memorial Coliseum. قدم دينيس بوانغا أداءً رائعًا للفريق الأسود والذهبي، حيث سجل هدفًا رائعًا وقدم تمريرة حاسمة في الشوط الثاني.

دخل ميامي، حامل اللقب، الموسم بعد أن عالج على ما يبدو نقاط الضعف التي ظهرت العام الماضي، بإضافة لاعبين بارزين مثل جيرمان بيرتيرامي وداين سانت كلير في طرفي الملعب. لكن لوس أنجلوس إف سي، الذي لم يتغير كثيرًا في الهجوم، اعتمد على التناغم بين سون هيونغ-مين وبوانغا لإرباك الضيوف.

سيطر ميامي على الكرة في الشوط الأول، حيث استحوذ على 58.7 في المائة من الكرة، لكن هذا التفوق لعب دورًا كبيرًا في صالح الفريق المضيف. اكتفى لوس أنجلوس بالجلوس وانتظار الأخطاء، وعاقب ميامي مرارًا وتكرارًا في المراحل الانتقالية. وقد آتت هذه الاستراتيجية ثمارها، حيث صنع لوس أنجلوس معظم الفرص في الشوط الأول، وأنهى الشوط بـ 11 تسديدة - ثلاث منها على المرمى - مقارنة بثلاث محاولات لميامي، لم تختبر سوى واحدة منها حارس المرمى.

حدد سون النغمة مبكراً، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بعد هجمة مرتدة جيدة. لكن النجم الكوري لمس الكرة مرة واحدة أكثر من اللازم، مما سمح لحارس مرمى إنتر ميامي سانت كلير بالتعافي وتوجيهه إلى محاولة متسرعة. لكنه عوض ذلك بعد 30 دقيقة.

قام هيونغ-مين بضغط في التوقيت المثالي على رودريغو دي باول، مما أجبره على فقدان الكرة في أعلى الملعب. انطلق سون إلى الأمام، وأرسل تمريرة دقيقة إلى ديفيد مارتينيز الذي كان يتوغل في منطقة الجزاء، وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الهدف بهدوء في مرمى سانت كلير. كاد مارتينيز أن يضاعف تقدم لوس أنجلوس إف سي قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته في مواجهة الحارس انحرفت بعيدًا عن القائم الأيسر.

في الشوط الثاني، رد إنتر ميامي بقوة في أول 10 دقائق، لكن لاعبي خط وسط لوس أنجلوس إف سي ارتقوا إلى مستوى الحدث. أطلق اللاعب الدولي الأمريكي تيمي تيلمان هجمة مرتدة ليجد بوانغا المندفع ويضاعف تقدم لوس أنجلوس إف سي. بعد خروج سون في أواخر الشوط الثاني، ساعد بوانغا الفريق المضيف على إضافة هدف آخر - حيث مرر كرة دقيقة إلى البديل ناثان أورداز ليوسع الفارق إلى 3-0. كان أداء الفريق مثيرًا للإعجاب، وهو ما يظهر، على الأقل في البداية، أنه قد تبنى مدربه الجديد مارك دوس سانتوس في أول مباراة له مع LAFC.

GOAL تقيم لاعبي LAFC من ملعب LA Memorial Coliseum...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    حارس المرمى والدفاع

    هوغو لوريس (7/10):

    لم يواجه لوريس تحديات كثيرة - حيث قام بثلاث تصديات - لكن اللاعب المخضرم كان ثابتًا وهادئًا عندما واجه التحديات. حافظ على تنظيم الدفاع وكان دقيقًا في التمرير.

    سيرجي بالينسيا (5/10):

    لم يقدم الكثير في كلا جانبي الملعب، لكن الأهم من ذلك أنه لعب كرة قدم خالية من الأخطاء.

    نكوسي تافاري (6/10):

    قام بخمس تصديات، مما ساعد في إحباط بعض هجمات ميامي. ليلة قوية من اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

    رايان بورتيوس (7/10):

    قاد المباراة بثمانية تصديات دفاعية وشكل شراكة قوية مع تافاري في الخلف.

    إدي سيغورا (6/10):

    كان الأفضل بين الظهيرين، لكن هذا لا يعني الكثير.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    وسط الملعب

    مارك ديلغادو (6/10):

    كان ديلغادو الأكثر هدوءًا بين ثلاثي خط الوسط القوي، ولم يقدم الكثير في التمرير (المجال الذي عادة ما يكون فعالًا فيه)، لكنه قدم بعض المساهمات الدفاعية المهمة في تلك الليلة.

    تيمي تيلمان (8/10):

    كان تحركه وضغطه هما اللذان أديا في النهاية إلى الهدف الثاني الحاسم من بوانغا. كان تيلمان وإيوستاكيو يهاجمان في جميع أنحاء الملعب، مما أدى إلى إحباط هجوم ميامي في اللحظات الحاسمة خلال المباراة.

    ستيفن أوستاكيو (8/10):

    لم يسجل اللاعب الدولي الكندي أي هدف، لكنه كان فعالاً بنفس قدر نظرائه في CONCACAF في خط الوسط. كان موجوداً في كل مكان، مما أدى إلى إحباط لاعبي خافيير ماسكيرانو بشكل واضح.

  • David Martinez, LAFCGetty

    هجوم

    دينيس بوانغا (9/10):

    كان رائعًا في الدقائق العشر الأولى، حيث تغلب على المدافعين من اليسار واليمين، ثم تراجع أداؤه في بقية الشوط الأول. لكنه عوض عن ذلك في الشوط الثاني. دخل لاعب منتخب الغابون إلى الثلث الهجومي متى شاء وكان دقيقًا عندما تلقى الكرة من تيلمان. لا يستطيع لوس أنجلوس إف سي تحمل خسارة بوانغا، الذي لا يزال مرتبطًا بالرحيل عن النادي. كان رائعًا أيضًا في تمريرته الحاسمة لأورداز.

    سون هونغ-مين (8/10):

    كان محور كل ما فعله LAFC في الهجوم، لكنه سيندم على الفرصة التي أضاعها في الدقائق الست الأولى من المباراة. كان رائعًا في تمريرته الحاسمة لمارتينيز. أنهى المباراة دون أن يسجل أي هدف وبدا محبطًا بشكل واضح من المدرب الجديد مارك دوس سانتوس عندما تم استبداله. لكن الأهداف ستأتي.

    ديفيد مارتينيز (8/10):

    أظهر مارتينيز كل ما جعله مثيرًا للإعجاب والإحباط خلال فترة وجوده في لوس أنجلوس في 67 دقيقة من اللعب. كان غير مرئيًا تقريبًا في أول 20 دقيقة، ثم تجاوز ثلاثة مدافعين وسجل هدفًا بعد دقائق. ثم عاد إلى الصمت مرة أخرى قبل أن يتم استبداله. هذا موسم مهم للاعب الذي يعلق عليه فريق بلاك آند جولد آمالًا كبيرة.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    ناثان أورداز (7/10):

    دخل الملعب لمدة أربع دقائق فقط وسجل هدفًا، لا يمكن أن يتفوق على ذلك.

    تايلر بويد (غير متاح):

    أُضيف إلى المباراة لتجديد النشاط ولم يكن لديه الكثير من الوقت ليؤثر في المباراة.

    ماتيو شوينير(6/10):

    قدم أداءً متماسكًا بعد أن حل محل مارتينيز.

    مارك دوس سانتوس (8/10):

    لم يكن LAFC في أفضل حالاته، ولكن بالنسبة لمدرب لم يأتِ مع الكثير من الضجة في فترة ما بين الموسمين، سيكون راضياً جداً عن بدايته. قدم فريقه طاقة متواصلة، وجعل ميسي يبدو بشرياً، وسجل ثلاثة أهداف في مرمى دفاع ميامي "المجدد".

