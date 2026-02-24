Goal.com
مباشر
Joelinton Tonali Botman Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ترجمه

تقييم لاعبي نيوكاسل في مباراة قاراباغ: ساندرو تونالي وجويلينتون ينجزان المهمة ويقودان فريق الماغبايز إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا رغم الأخطاء الدفاعية

تأهل نيوكاسل بسهولة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-2 على قاراباغ يوم الثلاثاء، ليحسم الفوز بنتيجة إجمالية 9-3 في مباراة الملحق. سجل ساندرو تونالي وجويلينتون وسفين بوتمان أهداف فريق إدي هاو، الذي سيواجه تشيلسي أو برشلونة في الدور التالي.

على الرغم من أن المباراة كانت قد حسمت بالفعل في مباراة الذهاب، لم يضيع نيوكاسل الوقت في إعادة تأكيد هيمنته، حيث سجل هدفين في الدقائق الست الأولى. أولاً، سجل ساندرو تونالي من مسافة قريبة بعد أن تصدى الحارس لرأسية ويليام أوسولا، ثم بعد 80 ثانية، انسل جويلينتون إلى القائم الخلفي وسدد كرة عرضية من هارفي بارنز.

كان جاكوب ميرفي قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من نيك وولتمادي، بينما في الطرف الآخر، اضطر آرون رامسديل للتدخل لإنقاذ مرماه من تسديدة بعيدة المدى من كاميلو دوران. لكن مهاجم قاراباغ لم يخطئ في بداية الشوط الثاني، حيث تجاوز دوران دان بيرن وسدد كرة أرضية قوية تجاوزت رامسديل لتقلص النتيجة للزوار من أذربيجان.

استعاد سفين بوتمان تقدم نيوكاسل بهدفين بعد لحظات بضربة رأس قوية، لكن بيرن ارتكب خطأ بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. نجح رامسديل في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماركو يانكوفيتش، لكنه لم يستطع التعافي في الوقت المناسب لمنع الكرة المرتدة من إلفين جافارغولييف.

أبلى حارس مرمى المنتخب الإنجليزي بلاءً حسناً عندما منع عبد الله زوبير من تسجيل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير، ورغم أن هارفي بارنز كاد يسجل في عدة مناسبات، لم تشهد النصف ساعة الأخيرة من المباراة أي أهداف.

GOAL تقيم لاعبي نيوكاسل من سانت جيمس بارك...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    حارس المرمى والدفاع

    آرون رامسديل (7/10):

    كان مجرد متفرج خلال أول 40 دقيقة قبل أن يندفع إلى العمل لصد محاولة دوران. لم يكن لديه أي فرصة في الأهداف، لكنه تصدى لركلة جزاء يانكوفيتش وقام بصد رائع على يمينه لصد محاولة زوبير بعد ذلك بوقت قصير.

    كيران تريبير (6/10):

    قدم أداءً جيدًا على الجانب الأيمن دون أن يخلق الكثير من الفرص في اللعب المفتوح. ساعد في هدف بوتمان بركلة ركنية ممتازة قبل أن يتم استبداله بهول.

    سفين بوتمان (5/10):

    قضى ليلة مخيبة للآمال في معظم الأوقات. كان من الممكن أن يعاقب فريق أفضل على تمريرتين سيئتين من الخلف، بينما تم إخراجه من موقعه في هدف دوران. عوض عن ذلك إلى حد ما بتسجيله هدفًا رائعًا برأسه في آخر لمسة له في المباراة.

    دان بيرن (6/10):

    ضغط بقوة لاستعادة الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف جويلينتون وبدا واثقًا خلال الشوط الأول. لكن الوضع تغير بعد الاستراحة، حيث فشل أولاً في اللحاق بدوران الذي سجل هدفًا، ثم تسبب في ركلة جزاء عند محاولته صد عرضية.

    أليكس مورفي (7/10):

    لم يبدُ متوتراً أبداً في أول مباراة له كلاعب أساسي. أظهر قوة جيدة في أكثر من مناسبة، حيث قدم أداءً جيداً في مركز الظهير الأيسر وفي قلب الدفاع بعد أن تم تبديله في الشوط الثاني.

    • إعلان
  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    وسط الملعب

    جويلينتون (7/10):

    تقدمه الممتاز في وقت متأخر إلى منطقة الجزاء وتسجيله الهدف الثاني جعل النتيجة 2-0، كما تقدم بالكرة بشكل فعال في بعض الأحيان. كان من المخيب للآمال استبداله في وقت مبكر من الشوط الثاني.

    ساندرو تونالي (7/10):

    بدأ الحركة التي أدت إلى هدفه الأول وبدا متفوقًا على منافسيه طوال الشوط الأول. تورط بشكل غبي في بعض المشاجرات التي أدت إلى تشتيت انتباهه قليلاً بعد الاستراحة.

    نيك وولتمادي (6/10):

    أداء متفاوت. لعب تمريرات بينية في الهجمات التي أدت إلى الهدفين الأولين وكان يجب أن يسجل تمريرة حاسمة لجاكوب ميرفي عندما سدد الجناح الكرة بعيدًا عن المرمى. لكنه فقد تركيزه قليلاً بعد الاستراحة، حيث لعب بعض التمريرات غير الدقيقة.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    هجوم

    جاكوب مورفي (5/10):

    سيتساءل كيف فشل في تسجيل هدف عندما مرر له وولتمايد الكرة في الشوط الأول. كان أداؤه متوقعا بعض الشيء في الثلث الأخير من الملعب قبل أن يلعب في مركز الظهير الأيمن بعد خروج تريبير.

    ويليام أوسولا (4/10):

    كان يجب أن يسجل بضربة الرأس التي تصدى لها الحارس قبل هدف تونالي الافتتاحي، والتي كانت فرصته الوحيدة الحقيقية للتسجيل في ليلة لم يتمكن فيها من إحداث أي تأثير في الهجوم.

    هارفي بارنز (7/10):

    لعب تمريرات عرضية رائعة أدت إلى الهدفين الأولين وتسبب في مشاكل كلما استحوذ على الكرة. سدد كرة أخرى تم صدها بعد الفرص الضائعة الأسبوع الماضي، وسيتساءل كيف فشل في التسجيل في هذه المباراة.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-QARABAGAFP

    البدلاء والمدير

    لويس هول (6/10):

    35 دقيقة تقريبًا من الثقة بالنفس للظهير الإنجليزي.

    جو ويلوك (5/10):

    وصل إلى بعض المواقف الخطيرة لكنه لعب بأسلوب آمن للغاية في التمرير والتسديد.

    أنتوني جوردون (6/10):

    أداء لامع حيث تسبب مرة أخرى في مشاكل لدفاع قاراباغ، على الرغم من أنه لم يضيف إلى رصيده الأوروبي المثير للإعجاب هذا الموسم.

    يوان ويسا (5/10):

    واجه صعوبة في الدخول في أجواء المباراة بعد أن حل محل أوسولا.

    ليو شاهار (غير متاح):

    شارك لأول مرة في الدقائق الخمس الأخيرة.

    إدي هاو (6/10):

    لعب بعدد أكبر من اللاعبين الأساسيين مما توقعه الكثيرون، ولم يكن سعيدًا بأداء دفاع فريقه المتراخي في الشوط الثاني، لكنه في النهاية أنجز المهمة دون ضجة كبيرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
0