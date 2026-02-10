تقييم لاعبي مانشستر يونايتد في مباراة وست هام: انتصارات مايكل كاريك تتوقف! بنجامين سيسكو ينقذ لوك شو من الإحراج بينما يقطع هاميرز سلسلة الانتصارات المثالية للمدرب المؤقت

كان لوك شو هو المسؤول الرئيسي عن الهدف، لكن ليساندرو مارتينيز وكوبي ماينو فشلا في منع سوشيك من اللحاق بتمريرة جارود بوين والانقضاض على القائم القريب في الدقيقة 50. اتخذ كاريك الخطوة المتوقعة بإشراك سيسكو، الذي سجل هدف الفوز للمرة الثانية في ثلاث مباريات، حيث سدد الكرة بذكاء في الزاوية العليا.
كان أمام يونايتد أقل من دقيقتين لتسجيل هدف آخر ومنح المشجع الشهير الجديد على الإنترنت فرانك إيليت (المعروف باسم يونايتد ستراند) قصة الشعر التي طال انتظارها، لكن شعره الأفرو سيصبح أطول من أي وقت مضى بعد أن فشل الشياطين الحمر في الفوز للمرة الخامسة على التوالي.
GOAL تقيم لاعبي مانشستر يونايتد في ملعب لندن...