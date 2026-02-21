Goal.com
تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل: إرلينغ هالاند يتحول إلى صانع ألعاب، ونيكو أورايلي يتصدر المشهد ليضغط على أرسنال في سباق اللقب

واصل نيكو أورايلي موسمه الرائع بقيادة مانشستر سيتي للفوز 2-1 على نيوكاسل، مما قلص الفارق مع أرسنال في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطتين فقط. سجل أورايلي هدفًا رائعًا في بداية المباراة، لكن لويس هول سرعان ما أدرك التعادل. لكن لاعب وسط سيتي، الذي نشأ في أكاديمية النادي، أعاد التقدم لفريقه بضربة رأس رائعة من تمريرة عرضية جميلة من إرلينج هالاند.

كانت هذه هي المساعدة السابعة للنرويجي هذا الموسم، حيث لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز في عدد الأهداف التي صنعها في الدوري هذا الموسم. سجل مدافع نيوكاسل دان بيرن هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ألغي بسبب التسلل.

بعد أن سيطر على الشوط الأول، كافح مانشستر سيتي للبقاء في الصدارة في الشوط الثاني واضطر إلى الصمود حتى صافرة النهاية، حيث نجا من هجمة خطيرة لنيوكاسل في الوقت المحتسب بدل الضائع، مع إحداث الحارس نيك بوب فوضى في منطقة الجزاء.

استقبلت صافرة النهاية بصرخة حنجرية من جماهير مانشستر سيتي يمكن سماعها في شمال لندن، في تحذير لأرسنال قبل ديربي توتنهام.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب إتيهاد...

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (7/10):

    كان عليه أن يكون يقظًا طوال المباراة، على الرغم من أنه لم يضطر إلى القيام بأي تصديات رائعة. تعامل بشكل جيد مع تمريرات نيوكاسل العرضية وقام بتدخلين حاسمين في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث أحبط هارفي بارنز وزميله الحارس نيك بوب.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    سمح تمريره الضعيف لنيوكاسل بتسجيل هدف التعادل، لكنه بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق النتيجة النهائية.

    روبن دياس (5/10):

    تفاجأ عدة مرات بسرعة نيوكاسل في الهجمات المرتدة، واتخذ جوارديولا قرارًا حكيمًا بإخراجه في الشوط الأول بعد حصوله على بطاقة صفراء لإسقاطه أنتوني جوردون.

    مارك جوي (7/10):

    كان هادئًا وحازمًا كالمعتاد.

    ريان أيت-نوري (6/10):

    تسبب انحرافه لكرة هول في دخولها الشباك، لكنه كان غير محظوظ. عوض عن ذلك بصده الكرة الحاسمة من أنتوني إيلانجا في الشوط الثاني. كان بإمكانه حسم المباراة عندما دخل منطقة الجزاء، لكنه لم يستطع السيطرة على الكرة.

    وسط الملعب

    برناردو سيلفا (7/10):

    أداء ثابت آخر من القائد، الذي لعب دوراً حاسماً في التصدي لهجمات نيوكاسل المرتدة.

    رودري (7/10):

    أعطى الفريق الأساس الذي بنى عليه سيطرته في الشوط الأول، ثم بذل قصارى جهده لضمان الحفاظ على الأفضلية.

    نيكو أورايلي (9/10):

    تألق في دور لاعب الوسط المهاجم الذي لعبه في الأكاديمية، وأظهر براعته التهديفية بتسجيله هدفه السادس هذا الموسم. كاد أن يسجل هاتريك عندما مدّ جسده لتلقي عرضية في أواخر الشوط الأول.

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (6/10):

    أظهر حركة جيدة لكنه افتقر إلى التمريرة الأخيرة والتسديد، حيث سدد كرة ضعيفة مباشرة إلى بوب.

    إرلينغ هالاند (8/10):

    لم يسجل أي أهداف هذه المرة، لكنه قدم تمريرة حاسمة رائعة لأوريلي في الهدف الثاني وركض بكل قوته، ودافع في الثلث الأخير من الملعب.

    عمر مرموش (6/10):

    لم يسجل أهدافه المعتادة ضد نيوكاسل وقضى ليلة هادئة إلى حد ما، على الرغم من أنه ساهم في تمريرة حاسمة للهدف الأول قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

    البدلاء والمدير

    عبد القادر خوسانوف (8/10):

    أداء رائع من على مقاعد البدلاء، حيث أوقف سرعته الخاطفة إلانغا في مساره.

    ريان شيركي (6/10):

    أضفى المزيد من الخطورة على هجوم سيتي في الشوط الثاني، لكنه لم يحالفه الحظ.

    فيل فودن (غير متاح):

    حل محل سيمينيو قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

    بيب جوارديولا (7/10):

    اتخذ قرارًا حكيمًا للغاية باستبدال دياس بخوسانوف. سيكون سعيدًا بأداء الفريق في الشوط الأول وروحه في الشوط الثاني.

