تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل: إرلينغ هالاند يتحول إلى صانع ألعاب بينما يتصدر نيكو أورايلي المشهد ليضغط على أرسنال في سباق اللقب

كانت هذه هي المساعدة السابعة للنرويجي هذا الموسم، حيث لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز في عدد الأهداف التي صنعها في الدوري هذا الموسم. سجل مدافع نيوكاسل دان بيرن هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ألغي بسبب التسلل.

بعد أن سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول، عانى الفريق في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على سيطرته، واضطر إلى الصمود حتى صافرة النهاية، حيث نجا من هجمة خطيرة لنيوكاسل في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تسبب الحارس نيك بوب في فوضى داخل منطقة الجزاء.

استقبلت صافرة النهاية بصرخة حنجرية من جماهير مانشستر سيتي يمكن سماعها في شمال لندن، في تحذير لأرسنال قبل ديربي توتنهام.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب إتيهاد...