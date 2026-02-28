Goal.com
تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ليدز: من يحتاج إلى إرلينغ هالاند؟ أنطوان سيمينيو وريان شيركي يتألقان بينما يقلص رجال بيب جوارديولا الفارق مع أرسنال

اقترب مانشستر سيتي من متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال بفارق نقطتين بفضل فوزه 1-0 على ليدز يونايتد خارج أرضه يوم السبت. كان ليدز لم يخسر في آخر 25 مباراة مسائية خاضها على ملعب إيلاند رود، لكن هذه السلسلة انتهت على يد مانشستر سيتي الذي خاض المباراة بدون إرلينج هالاند الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة طفيفة.

كان على ليدز أن يكسر التعادل في غضون ثلاث دقائق. سقط مارك جوي تحت تحدي من دومينيك كالفرت-لوين على خط المنتصف، لكن لم يتم احتساب خطأ، وانطلق أصحاب الأرض بسرعة. أرسل بريندن آرونسون عرضية إلى كالفرت-لوين غير المراقب، لكنه سددها بعيدًا عن المرمى.

ضاعت العديد من الفرص على ليدز حتى جاءت فرصة ذهبية أخرى في هجمة مرتدة سريعة، لكن جانلويجي دوناروما تصدى ببراعة لتسديدة آرونسون، الذي ربما كان في وضع تسلل عند اختراقه الخط الأخير. وعلى الطرف الآخر، أنقذ كارل دارلو مرماه مرتين متتاليتين بردود فعل سريعة وحاسمة أمام نيكو أورايلي.

مع آخر ركلة في الشوط الأول، تقدم سيتي في النتيجة. تمريرة رائعة من رايان شيركي بين الخطوط وصلت إلى رايان أيت نوري، الذي أرسل عرضية منخفضة إلى أنطوان سيمينيو الذي سجلها بسهولة.

بعد الاستراحة، كاد سيتي أن يسجل هدفين عن طريق عمر مرموش، الذي سدد الكرة بعيدًا عن المرمى من أمام القائم بعد تمريرة أخرى منخفضة، ثم سدد الكرة بعيدًا بعد أن وصلت محاولة روبن دياس الأولى إلى القائم الخلفي. ثم أنقذ دارلو مرماه بتصديه لرأسية جيهي من ركلة ركنية.

استعاد ليدز قوته في سعيه لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة، وكاد أن يحقق ذلك عندما سدد جاكا بيول رأسية من ركلة ركنية عميقة مرت بجوار القائم. لكن هذا كان أقرب ما وصل إليه أصحاب الأرض، حيث تمكن رجال بيب جوارديولا من الحفاظ على تقدمهم وحصدوا ثلاث نقاط ثمينة في ملعب الاتحاد.

GOAL تقيم لاعبي سيتي في إيلاند رود...

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (6/10):

    قدم بضع تصديات رائعة عندما كان مانشستر سيتي تحت الضغط.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    استهدف ليدز نونيس بضغطه في بداية المباراة، لكنه لم يستطع الحفاظ على تلك الكثافة، مما سمح له بالتنفس أكثر مع تقدم المباراة.

    روبن دياس (7/10):

    تولى زمام الأمور في الخلف بعد أن غمرت شدة ليدز مانشستر سيتي.

    مارك جوي (6/10):

    لم يستطع التعامل مع تهديد كالفيرت-لوين على الإطلاق في الشوط الأول. مثل نونيس، تمكن من السيطرة على مجريات المباراة عندما تراجع ليدز قليلاً.

    ريان أيت-نوري (8/10):

    كان أمسية يمكنك أن تفهم فيها سبب لعبه كجناح. رقص في الجناح وكان مشجعو ليدز يخشونه كلما تقدم في الملعب.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    وسط الملعب

    رودري (6/10):

    لم يستطع التعامل مع ضغط ليدز، لكنه تمكن من النهوض مرة أخرى بعد أن خف الضغط ليقدم عرضًا رائعًا في التمرير.

    برناردو سيلفا (6/10):

    وجد نفسه أيضًا يطارد الظلال عندما كان أصحاب الأرض في أفضل حالاتهم، لكن ذلك لم يكن مهمًا في نهاية المطاف.

    نيكو أورايلي (6/10):

    اقتحم منطقة الجزاء في فترات المباراة التي كان فيها مانشستر سيتي يكافح من أجل التقدم. تواصل بشكل جيد مع شيركي وأيت نوري على الجانب الأيسر. تم استبداله بسبب الإصابة.

    ريان شيركي (8/10):

    لعب دورًا حرًا بين خط الوسط والهجوم، متنقلًا بين الخطوط ومختارًا التمريرات التي فتحت دفاع ليدز، بما في ذلك هدف سيمينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. تم استبداله بأكي في وقت متأخر من المباراة.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (8/10):

    سجل هدفه السادس مع سيتي بجهوده الهجومية، حيث سدد الكرة بعد أن اخترقت تمريرة أيت نوري العرضية منطقة جزاء ليدز.

    عمر مرموش (5/10):

    لم يتمكن من الدخول في الشوط الأول على الإطلاق، بينما أهدر بعد الاستراحة فرصتين ذهبيتين. لم يستغل غياب هالاند النادر. تم استبداله بسافينو.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    اللاعبون البدلاء والمدير

    سافينهو (5/10):

    دخل بديلاً لمارموش. كان أقل خطورة من المصري.

    تيجاني ريندرز (6/10):

    حل محل أورايلي المصاب. أضفى بعض الحيوية في وقت كان فيه سيتي متأخراً قليلاً.

    ناثان آكي (غير متاح):

    حل محل شيركي في الدقائق الأخيرة.

    بيب جوارديولا (7/10):

    عانى مانشستر سيتي في بداية المباراة، لكنه تمسك بخطته وساعده ذلك على تحقيق الفوز في مباراة صعبة خارج أرضه.

