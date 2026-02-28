تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ليدز: من يحتاج إلى إرلينغ هالاند؟ أنطوان سيمينيو وريان شيركي يتألقان بينما يقلص رجال بيب جوارديولا الفارق مع أرسنال

كان على ليدز أن يكسر التعادل في غضون ثلاث دقائق. سقط مارك جوي تحت تحدي من دومينيك كالفرت-لوين على خط المنتصف، لكن لم يتم احتساب خطأ، وانطلق أصحاب الأرض بسرعة. أرسل بريندن آرونسون عرضية إلى كالفرت-لوين غير المراقب، لكنه سددها بعيدًا عن المرمى.

ضاعت العديد من الفرص على ليدز حتى جاءت فرصة ذهبية أخرى في هجمة مرتدة سريعة، لكن جانلويجي دوناروما تصدى ببراعة لتسديدة آرونسون، الذي ربما كان في وضع تسلل عند اختراقه الخط الأخير. وعلى الطرف الآخر، أنقذ كارل دارلو مرماه مرتين متتاليتين بردود فعل سريعة وحاسمة أمام نيكو أورايلي.

مع آخر ركلة في الشوط الأول، تقدم سيتي في النتيجة. تمريرة رائعة من رايان شيركي بين الخطوط وصلت إلى رايان أيت نوري، الذي أرسل عرضية منخفضة إلى أنطوان سيمينيو الذي سجلها بسهولة.

بعد الاستراحة، كاد سيتي أن يسجل هدفين عن طريق عمر مرموش، الذي سدد الكرة بعيدًا عن المرمى من أمام القائم بعد تمريرة أخرى منخفضة، ثم سدد الكرة بعيدًا بعد أن وصلت محاولة روبن دياس الأولى إلى القائم الخلفي. ثم أنقذ دارلو مرماه بتصديه لرأسية جيهي من ركلة ركنية.

استعاد ليدز قوته في سعيه لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة، وكاد أن يحقق ذلك عندما سدد جاكا بيول رأسية من ركلة ركنية عميقة مرت بجوار القائم. لكن هذا كان أقرب ما وصل إليه أصحاب الأرض، حيث تمكن رجال بيب جوارديولا من الحفاظ على تقدمهم وحصدوا ثلاث نقاط ثمينة في ملعب الاتحاد.

GOAL تقيم لاعبي سيتي في إيلاند رود...