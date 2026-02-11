Goal.com
تقييم لاعبي ليفربول في مباراة سندرلاند: فيرجيل فان ديك يقود الفريق من الأمام ليعيد الريدز إلى طريق الانتصارات، بينما يتألق إبراهيما كوناتي وفلوريان فيرتز

قلص ليفربول الفارق مع الفرق التي تسبقه في سباق المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل فيرجيل فان ديك هدف الفوز 1-0 على سندرلاند يوم الأربعاء. أصبح فريق أرني سلوت أول فريق زائر يفوز في ملعب ستاديوم أوف لايت هذا الموسم، مستفيدًا من خسارة كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد لنقاط قبل 24 ساعة.

سيطر ليفربول على الشوط الأول في ويرسايد، وفي ليلة أخرى كان من الممكن أن يسجل فلوريان فيرتز أكثر من هدف واحد قبل الاستراحة. تصدى روبن روفس حارس مرمى سندرلاند مرتين لمحاولات صانع الألعاب الألماني، الذي سدد الكرة في قاعدة القائم بعد أن راوغ داخل منطقة الجزاء.

واصل الريدز الظهور كأكثر الفريقين قابلية لكسر التعادل بعد الاستراحة، ونجح فان ديك أخيرًا في كسر التعادل بعد مرور ساعة من اللعب عندما استقبل ركلة ركنية من محمد صلاح وسددها برأسه في الشباك بعد أن ارتطمت بها حبيب ديارا.

أهدر هوغو إكيتيكي فرصة جيدة لمضاعفة تقدم ليفربول عندما سدد رأسية بعيدًا عن المرمى رغم أنه كان في موقع جيد، وعلى الرغم من قيام سندرلاند بإدخال لاعبين بديلين هجوميين، إلا أنهم لم يتمكنوا من صنع أي فرص تذكر لمحاولة تسجيل هدف التعادل، وكان صلاح الأقرب إلى التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أخطأ المرمى بتسديدة منخفضة.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في ملعب ستاديوم أوف لايت...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    حارس المرمى والدفاع

    أليسون بيكر (6/10):

    أظهر مهارة جيدة في التعامل مع الكرة في المرات القليلة التي تم اختباره فيها.

    واتارو إندو (5/10):

    لم يبدُ مرتاحًا دائمًا في مركز الظهير الأيمن غير المألوف له، بينما كان يكافح لتقديم الكثير في الهجوم. واصل الكفاح قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب إصابة في الشوط الثاني.

    إبراهيما كوناتي (9/10):

    تنافس مع بروبي في القوة البدنية حيث تبارز الاثنان طوال المباراة. قام بصد كرة رائعة في الشوط الأول وتصدى لكرة خطيرة في الشوط الثاني في ما كان أفضل أداء له هذا الموسم.

    فيرجيل فان ديك (8/10):

    تولى قيادة دفاع ليفربول قبل أن يكسر التعادل بضربة رأس من ركلة ركنية.

    أندرو روبرتسون (6/10):

    حصل على الكثير من الكرات، خاصة في الشوط الأول، لكنه لم يستطع صنع الكثير رغم نشاطه.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    وسط الملعب

    رايان جرافنبرخ (6/10):

    بدا ساندرلاند سعيدًا بامتلاكه الكرة نظرًا لافتقاره إلى المكر في الاستحواذ عليها. كان أداءه قويًا وإن لم يكن مذهلًا في خط الوسط.

    أليكسيس ماك أليستر (5/10):

    لا يزال ظلًا لنفسه. أخطأ في تمريرتين سهلتين، ولم يقدم أداءً دفاعيًا متميزًا أيضًا.

    فلوريان فيرتز (8/10):

    لا يزال في قلب كل ما يفعله ليفربول من أمور جيدة. كان محظوظًا جدًا لعدم تسجيله أي هدف في الشوط الأول، في حين أن بعض حركاته وحيله كانت مذهلة.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    هجوم

    محمد صلاح (4/10):

    لم يقدم أفضل أداء له مرة أخرى، حيث تم صد معظم تمريراته وتسديداته في مهدها. الشيء الوحيد الذي سار على ما يرام بالنسبة له كان تسديداته من الكرات الثابتة، والتي أدت إحداها إلى هدف فان ديك.

    هوغو إيكيتيكي (5/10):

    ضغط على دفاع سندرلاند في بعض الأحيان، لكن تمريراته النهائية كانت تفتقر إلى الدقة في بعض الأحيان. أضاع فرصة سهلة بالرأس للمباراة الثانية على التوالي.

    كودي جاكبو (4/10):

    كان توقعاته سهلة للغاية عندما كان يقطع من اليسار، كما أنه أعاق زملائه في أكثر من مناسبة.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    البدلاء والمدير

    جو جوميز (6/10):

    عاد من الإصابة في الوقت المناسب ليحل محل إندو المصاب، وتصدى جيدًا لهجمات سندرلاند.

    كورتيس جونز (5/10):

    دخل بديلاً لجاكبو واضطر للعب على الجانب الأيسر، مما يعني أنه كان يتنقل بين الداخل والخارج خلال مشاركته القصيرة، لكنه أظهر مهارات رائعة في بعض اللحظات.

    فيديريكو كييزا (غير متاح):

    حل محل إكيتيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    أرني سلوت (6/10):

    لم يفعل الكثير من الناحية التكتيكية للتأثير على النتيجة، لكنه على الأقل تمكن من رفع معنويات لاعبيه بعد خيبة أملهم في عطلة نهاية الأسبوع للفوز في مباراة صعبة.

