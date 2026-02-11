تقييم لاعبي ليفربول في مباراة سندرلاند: فيرجيل فان ديك يقود الفريق من الأمام ليعيد الريدز إلى طريق الانتصارات، بينما يتألق إبراهيما كوناتي وفلوريان فيرتز

سيطر ليفربول على الشوط الأول في ويرسايد، وفي ليلة أخرى كان من الممكن أن يسجل فلوريان فيرتز أكثر من هدف واحد قبل الاستراحة. تصدى روبن روفس حارس مرمى سندرلاند مرتين لمحاولات صانع الألعاب الألماني، الذي سدد الكرة في قاعدة القائم بعد أن راوغ داخل منطقة الجزاء.

واصل الريدز الظهور كأكثر الفريقين قابلية لكسر التعادل بعد الاستراحة، ونجح فان ديك أخيرًا في كسر التعادل بعد مرور ساعة من اللعب عندما استقبل ركلة ركنية من محمد صلاح وسددها برأسه في الشباك بعد أن ارتطمت بها حبيب ديارا.

أهدر هوغو إكيتيكي فرصة جيدة لمضاعفة تقدم ليفربول عندما سدد رأسية بعيدًا عن المرمى رغم أنه كان في موقع جيد، وعلى الرغم من قيام سندرلاند بإدخال لاعبين بديلين هجوميين، إلا أنهم لم يتمكنوا من صنع أي فرص تذكر لمحاولة تسجيل هدف التعادل، وكان صلاح الأقرب إلى التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أخطأ المرمى بتسديدة منخفضة.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في ملعب ستاديوم أوف لايت...