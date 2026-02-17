تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة بنفيكا: فينيسيوس جونيور يضحك أخيرًا! هدف رائع يضمن الأفضلية في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا التي شابتها اتهامات بالعنصرية

حظي بنفيكا بفرص مبكرة، وأمطر مرمى ريال مدريد بسلسلة من التسديدات، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة وحافظ على نظافة شباك فريقه. أما أفضل فرص ريال مدريد فجاءت من لعب رائع على الجناح من ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي أرسل كرة عرضية لم يستطع كيليان مبابي استغلالها رغم محاولته الجادة. وكاد الفرنسي أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول، لكن كرته ارتطمت بالعارضة من مسافة قريبة.

غير فينيسيوس مجرى المباراة في الشوط الثاني. قدم البرازيلي أول لحظة حقيقية من الجودة، حيث تجاوز مدافعه قبل أن يسدد كرة رائعة في الزاوية العليا.

لكن الأمور ساءت بعد ذلك مباشرة. أشار فينيسيوس إلى أن جيانلوكا بريستياني أدلى بتعليق عنصري، وجلس على مقاعد البدلاء رافضًا اللعب. استؤنفت المباراة بعد تأخير دام 10 دقائق وعاد نجم ريال مدريد إلى الملعب، حيث واصل التأثير على المباراة. تصدى له الحارس مرتين، وتسبب في مشاكل مستمرة على الجانب الأيسر. طرد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو أيضًا، حيث نجا ريال مدريد من الضغط في الدقائق الأخيرة ليحافظ على فوزه المهم 1-0.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في استاد دا لوز...