تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة بنفيكا: فينيسيوس جونيور مذهل! البرازيلي الرائع يحسم المباراة لصالح فريق ألفارو أربيلوا الذي أطاح بالعملاق البرتغالي من دوري أبطال أوروبا

كان بنفيكا هو الفريق الأكثر فعالية في الدقائق الأولى من المباراة، وكان خطيرًا في الهجمات المرتدة. أعطى رافا سيلفا فريقه تقدمًا مستحقًا 1-0 بعد 15 دقيقة عندما سجل من مسافة قريبة بعد تصدي رائع من تيبو كورتوا.

لكن ريال مدريد رد على الفور، حيث سدد أوريليان تشواميني الكرة في الزاوية السفلية بعد تمريرة رائعة من فيديريكو فالفيردي. اعتقد لاعبو ريال مدريد أنهم سجلوا الهدف الثاني عندما سجل أردا جولر هدفاً، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) قررت أن هناك تسلل في عملية بناء الهجمة. لكن الضيوف استمروا في الضغط، حيث أجبروا كورتوا على التدخل مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وسيطر الفريق المضيف على الشوط الثاني. كانت فرص بنفيكا قليلة ومتباعدة، بينما كان ريال مدريد يشكل تهديدًا في الهجمات المرتدة. وسجل الفريق هدفه الثاني المستحق في المباراة، عندما انطلق فينيسيوس جونيور نحو المرمى وسجل بهدوء، ثم رقص بجوار علم الركنية. وفي نهاية المطاف، كان رقص فينيسيوس أمام الجماهير التي صفقته هو الصورة الأبرز في هذه الليلة.

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو...