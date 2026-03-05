Goal.com
مباشر
Tottenham Crystal Palace GFXGOAL

ترجمه

تقييم لاعبي توتنهام في مباراة كريستال بالاس: ميكي فان دي فين، ماذا تفعل؟! توتنهام يقترب من الهبوط بعد أن تسبب بطاقة حمراء للكابتن في عرض كارثي آخر

لا يزال توتنهام هوتسبير متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمته المروعة 3-1 على أرضه أمام كريستال بالاس مساء الخميس. أدت النتائج الإيجابية التي حققها وست هام يونايتد ونوتنغهام فورست يوم الأربعاء إلى زيادة الضغط على توتنهام للفوز على كريستال بالاس في مباراة كانت تعتبر واحدة من أكثر المباريات التي يمكن الفوز بها خلال المرحلة الأخيرة من الدوري، ولكن الأداء السيئ مرة أخرى ترك الفريق متأرجحًا فوق منطقة الهبوط، وهناك بالفعل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المدرب إيغور تودور بعد ثلاث مباريات قاد فيها الفريق.

في الدقيقة 30، سجل بالاس هدفًا. أرسل إيفان جيساند تمريرة عرضية منخفضة إلى إسماعيل سار، الذي سدد الكرة لترتد من بيدرو بورو فوق غولييلمو فيكاريو وتسكن الشباك. لكن بعد مراجعة طويلة من قبل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم الحكم على سار بأنه كان في وضع تسلل بمسافة بضعة ملليمترات، وتم إلغاء الهدف، مما أنقذ توتنهام من الهزيمة.

وفي غضون دقائق من هذا القرار، سجل توتنهام هدفًا. استعاد أرشي جراي كرة طائشة في الجانب البعيد من منطقة الجزاء من ركلة ركنية وتمكن من الركض بعيدًا عن آدم وارتون وكريس ريتشاردز، قبل أن يمررها إلى دومينيك سولانكي الذي سددها بقوة من مسافة قريبة.

لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً. في أول هجمة لفريق بالاس في الثلث الأخير من الملعب، قام ميكي فان دي فين بسحب ذراع سار داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى ركلة جزاء وطرد المدافع الهولندي. سجل المهاجم السنغالي الهدف من مسافة 12 ياردة ليحقق التعادل لفريق إيجلز.

في الدقيقة الأولى من الدقائق الثماني المضافة في نهاية الشوط الأول، تقدم بالاس. ماثيس تيل، الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر في تلك اللحظة، رأى الكرة تصل إلى بابي ماتار سار، لكن جيساند اعترضها، فالتقط وارتون الكرة ومررها إلى يورغن ستراند لارسن الذي سددها في مرمى فيكاريو.

كان هناك متسع من الوقت قبل نهاية الشوط الأول لكي يضيف بالاس الهدف الثالث. كرة وارتون الممررة قسمت دفاع توتنهام المؤقت، وكان سار جاهزًا للانطلاق بسرعة وتسديد الكرة في مرمى فيكاريو.

خفف بالاس من ضغطه في الشوط الثاني، حيث أجبر سولانكي وكيفن دانسو دين هندرسون على التصدي لتسديدتين، في محاولة من توتنهام المتعثر لتحقيق عودة مستحيلة.

للأسف، لم يتمكن توتنهام من النهوض من كبوته وظل دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 28 ديسمبر، عندما فاز في المباراة العكسية في سيلهورست بارك.

GOAL تقيم لاعبي توتنهام من ملعب توتنهام هوتسبير...

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    حارس المرمى والدفاع

    غولييلمو فيكاريو (2/10):

    تعرض لانتقادات هذا الموسم، وكان هناك حديث عن فقدانه لمكانه لصالح البديل أنتونين كينسكي، لكن اللاعب الدولي الإيطالي حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية. لم يقدم أداءً رائعًا في أي من الأهداف، لذا قد يكون مكانه في المستقبل في خطر.

    بيدرو بورو (3/10):

    كان مفاجأة في التشكيلة الأساسية كقلب دفاع أيمن. لم يكن من المستغرب أن يفتقر إلى الحس الدفاعي المطلوب للعب هذا الدور، نظراً لأنه معروف بكونه لاعباً هجومياً أكثر. تم استبداله بسيمونز في الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة، وكان غاضباً للغاية عند عودته إلى مقاعد البدلاء.

    كيفن دانسو (3/10):

    عاد إلى التشكيلة الأساسية على حساب رادو دراغوسين بعد عودته من الإصابة في فولهام. غالبًا ما كان يتعرض للضغط بسبب تقدمه المفرط.

    ميكي فان دي فين (1/10):

    عُيّن قائدًا مرة أخرى في غياب كريستيان روميرو الموقوف، لكن الهولندي طُرد بسبب شد ذراع سار بشكل سخيف. إذا لم يكن نقص القادة الجادين في غرفة الملابس في توتنهام واضحًا من قبل، فقد أصبح واضحًا الآن.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    وسط الملعب

    أرشي جراي (6/10):

    مرة أخرى، لا يمكن لوم هذا المراهق المتعدد المواهب على انهيار توتنهام، حيث قدم تمريرة رائعة ساعدت سولانكي على تسجيل الهدف الأول.

    جواو بالينها (3/10):

    سواء كان ذلك عندما بدأ في خط الوسط أو عندما تم دفعه إلى الدفاع، كان اللاعب المعار من بايرن ميونيخ أبطأ بمقدار ياردة واحدة من كل لاعبي بالاس من حوله.

    بابي ماتار سار (4/10):

    حصل على بطاقة صفراء سخيفة لقيامه بتلويح بطاقة وهمية في وجه الحكم قبل أن يفقد الكرة لصالح جيساند، مما أدى إلى الهدف الثاني لفريق بالاس.

    سوزا (5/10):

    لعب لأول مرة في كرة القدم الإنجليزية بعد ظهوره المتميز كبديل في مانشستر يونايتد وفولهام، حيث لعب في مركز الظهير الأيسر. حصل على بطاقة صفراء بعد سبع دقائق فقط من المباراة بسبب تدخل متأخر على دانيال مونوز. تم استبداله بعد 43 دقيقة بـ غالاغر بعد حصول فان دي فين على بطاقة حمراء، على الرغم من أنه بدا نشيطًا بين هذين الحدثين.

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    هجوم

    راندال كولو ماني (4/10):

    لم يقدم الكثير قبل أن يتم استبداله ببيسوما في الدقيقة 43 بعد أن خسر توتنهام لاعبًا.

    دومينيك سولانكي (6/10):

    سجل هدفًا مرة أخرى، محققًا هدفه الخامس منذ عودته من الإصابة في يناير. خسر الكثير من الصراعات الهوائية أمام ريتشاردز. حظي بتصفيق حار عند استبداله بريتشارليسون.

    ماتيس تيل (5/10):

    تخلى عن سار قليلاً في الهدف الثاني لفريق بالاس، لكنه كان أحد اللاعبين القلائل في توتنهام الذين تجرأوا على المغامرة.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    البدلاء والمدير

    إيف بيسوما (4/10):

    حل محل كولو ماني بعد طرد فان دي فين. حصل على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه.

    كونور غالاغر (4/10):

    حل محل سوزا في نفس الوقت الذي حل فيه بيسوما.

    ريتشارليسون (4/10):

    حل محل سولانكي.

    تشافي سيمونز (5/10):

    حل محل بورو بعد أن غير توتنهام نظامه في وقت متأخر من المباراة بعد أن تم استبعاده إلى مقاعد البدلاء. أظهر بعض الرغبة في دفع الكرة إلى الأمام.

    إيغور تودور (1/10):

    يواجه الآن خطرًا حقيقيًا بالطرد بعد ثلاثة أداءات سيئة في ثلاث مباريات. توتنهام أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
دوري المؤتمر الأوروبي
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
لارناكا crest
لارناكا
AEK
0