تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة ليدز: البلوز يخفقون! سحر كول بالمر وجواو بيدرو يضيع بسبب كارثة دفاعية، وليام روزينيور يخسر النقاط أخيرًا

تقدم تشيلسي في منتصف الشوط الأول، حيث قام كول بالمر بتفكيك دفاع ليدز بتمريرة بسيطة بين مدافعين ثابتين إلى جواو بيدرو، الذي انطلق بسرعة وتجاوز الحارس كارل دارلو.

في بداية الشوط الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد أن دفع جاكا بيول بيدرو إلى الأرض بطريقة مشابهة للركلة التي حصل عليها في مباراة ولفرهامبتون يوم السبت. بالطبع، لم يخطئ بالمر من على بعد 11 متر ليضاعف النتيجة.

لكن المباراة كادت أن تتغير بعد مرور ساعة من اللعب عندما تسبب مويزيس كايسيدو في ركلة جزاء بسبب تدخل متأخر على جايدن بوغل. تقدم لوكاس نميشا وسدد الكرة في الاتجاه المعاكس لروبرت سانشيز ليمنح ليدز فرصة للعودة في المباراة بعد أن بدا أن الفريق قد خسر.

وبشكل لافت، تعادل ليدز في الدقيقة 73. فشل تريفو تشالوبا في التعامل مع كرة عالية، بينما فشل مالو جوستو وجوش أشيمبونج وكايسيدو وسانشيز في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، مما سمح لنميشا بالوصول إلى الكرة وتمريرها إلى نوح أوكافور الذي سددها في المرمى الخالي.

تشيلسي حاول العودة للفوز، حيث أرسل بيدرو نيتو عرضية عميقة كادت أن تسكن الزاوية العليا، قبل أن يمرر جوريل هاتو الكرة إلى البرتغالي جواو الذي سددها برأسه على العارضة.

مع دخول المباراة دقيقتها 94، كان من المفترض أن يفوز تشيلسي. أرسل كايسيدو عرضية رائعة منخفضة عبر منطقة الست ياردات، لكن بالمر أهدر الفرصة من مسافة قريبة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي من ستامفورد بريدج...