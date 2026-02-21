استغرق تشيلسي أربع دقائق فقط ليتقدم في النتيجة. لعب أصحاب الأرض الكرة بشكل جيد من الخلف إلى الأمام، حيث مرر مويسيس كايسيدو الكرة إلى بيدرو نيتو الذي سعى وراءها في الجناح الأيسر، ثم أرسلها عرضية منخفضة إلى جواو بيدرو الذي سددها في المرمى.

كان على البلوز مضاعفة تقدمهم في نهاية الشوط الأول عندما سرق كول بالمر الكرة من كايل ووكر وانطلق بمفرده مع خروج جميع لاعبي بيرنلي إلى الأمام لتنفيذ ركلة ثابتة، لكن حارس المرمى مارتن دوبرافكا تصدى لتسديدته المنخفضة.

كان الشوط الثاني هادئًا وبدا أنه سينتهي دون أهداف، لكن قبل 20 دقيقة من النهاية، طُرد ويسلي فوفانا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، بعد أن داس على قدم جيمس وارد-بروس وهو يحمل بطاقة صفراء بالفعل، ليحصل تشيلسي على بطاقته الحمراء الثامنة هذا الموسم.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تعادل بيرنلي. ركلة ركنية من وارد-برووس وصلت إلى زيان فليمنج غير المراقب، الذي سددها برأسه في الزاوية البعيدة متجاوزًا روبرت سانشيز.

كان هناك وقت لحدوث تغيير آخر محتمل، حيث حصل جاكوب برون لارسن على فرصة سانحة من ركلة ركنية أخرى لوارد-بروز، لكن رأسيته مرت فوق العارضة بقليل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...