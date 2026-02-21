Goal.com
تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة بيرنلي: ويسلي فوفانا، هذا جنون! البطاقة الحمراء الغبية للفرنسي تكلف البلوز غالياً، بينما يثبت جيمس وارد-بروز أنه لا يزال ملك الكرات الثابتة

تعادل تشيلسي 1-1 مع بيرنلي الذي يصارع الهبوط بعد ظهر السبت، حيث استقبل البلوز الذي لعب بعشرة لاعبين هدف التعادل في الدقيقة 93 على ملعب ستامفورد بريدج. عاد رجال ليام روزينيور إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز متقدمين على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف، لكنهم سيشعرون بأنهم أضاعوا فرصة التقدم على منافسيهم في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

استغرق تشيلسي أربع دقائق فقط ليتقدم في النتيجة. لعب أصحاب الأرض الكرة بشكل جيد من الخلف إلى الأمام، حيث مرر مويسيس كايسيدو الكرة إلى بيدرو نيتو الذي سعى وراءها في الجناح الأيسر، ثم أرسلها عرضية منخفضة إلى جواو بيدرو الذي سددها في المرمى.

كان على البلوز مضاعفة تقدمهم في نهاية الشوط الأول عندما سرق كول بالمر الكرة من كايل ووكر وانطلق بمفرده مع خروج جميع لاعبي بيرنلي إلى الأمام لتنفيذ ركلة ثابتة، لكن حارس المرمى مارتن دوبرافكا تصدى لتسديدته المنخفضة.

كان الشوط الثاني هادئًا وبدا أنه سينتهي دون أهداف، لكن قبل 20 دقيقة من النهاية، طُرد ويسلي فوفانا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، بعد أن داس على قدم جيمس وارد-بروس وهو يحمل بطاقة صفراء بالفعل، ليحصل تشيلسي على بطاقته الحمراء الثامنة هذا الموسم.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تعادل بيرنلي. ركلة ركنية من وارد-برووس وصلت إلى زيان فليمنج غير المراقب، الذي سددها برأسه في الزاوية البعيدة متجاوزًا روبرت سانشيز.

كان هناك وقت لحدوث تغيير آخر محتمل، حيث حصل جاكوب برون لارسن على فرصة سانحة من ركلة ركنية أخرى لوارد-بروز، لكن رأسيته مرت فوق العارضة بقليل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (6/10):

    اختبر عدة مرات من مسافة بعيدة، لكنه لم يواجه أي صعوبة تذكر في اللعب المفتوح. لم يكن لديه أي فرصة في هدف التعادل الذي سجله فليمنج. كانت إحدى أكثر مبارياته توتراً في اللعب من الخلف.

    ريس جيمس (6/10):

    انطلق بقوة على الجانب الأيمن في غياب جناح طبيعي على ذلك الجانب، لكنه لم يجد متعة كبيرة في العرضيات إلى منطقة جزاء بيرنلي. تم استبداله بأشيمبونج في الدقائق الأخيرة.

    ويسلي فوفانا (2/10):

    تلقى بطاقة صفراء سخيفة بسبب مخالفة ساخرة على هانيبال ميجبري، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بسبب مخالفة أخرى متأخرة على وارد-برووس. كان أداءه سيئًا للغاية.

    تريفو تشالوبا (6/10):

    مباراة قوية من اللاعب المحلي المفضل. لعب بعض التمريرات الطويلة من الثلث الدفاعي إلى جانب بعض الدفاع الجيد.

    مالو غوستو (6/10):

    واجه صعوبات في البداية على جانبه الأيسر الأضعف، لكنه تطور مع تقدم المباراة وأصبح لاعبًا مفيدًا في التداخل والتغطية. تم استبداله بهاتو.

    وسط الملعب

    مويسيس كايسيدو (6/10):

    لعب دورًا مهمًا في الهدف الأول الذي سجله بيدرو، حيث مرر كرة رائعة بين الخطوط إلى نيتو. غطى كل شبر من الملعب.

    أندري سانتوس (6/10):

    كان نشيطًا في معركة خط الوسط وحافظ على الكرة دون محاولة القيام بأي شيء مذهل.

    كول بالمر (4/10):

    يوم مخيب للآمال بالنسبة لنجم تشيلسي، الذي أهدر فرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، ولم يكن لمسه الأول على الكرة في المستوى المطلوب، حتى مع خوف بيرنلي الواضح منه واحترامه الشديد له. تم استبداله بأدارابيويو بعد طرد فوفانا.

    هجوم

    إنزو فرنانديز (4/10):

    لعب كثيرًا في الجناح الأيسر مؤخرًا، لكنه انتقل إلى الجناح الأيمن في هذه المباراة. لم يساهم كثيرًا في المباراة.

    جواو بيدرو (8/10):

    أظهر روزينور ثقة حقيقية في بيدرو كلاعب رقم 9، وهذه الثقة تؤتي ثمارها. سجل الآن خمسة أهداف في آخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. تم استبداله بدلايب الذي يتمتع بوجود بدني أقوى، بعد أن أصبح البلوز يعاني من نقص لاعب واحد.

    بيدرو نيتو (8/10):

    انطلق بسرعة قصوى على الجناح الأيسر في كل فرصة سنحت له، مدفوعًا بتمريرته الحاسمة في بداية المباراة. تم استبداله في وقت متأخر من المباراة بـ سار.

    البدلاء والمدير

    توسين أدارابيويو (4/10):

    دخل بديلاً لـ بالمر بعد طرد فوفانا بالبطاقة الحمراء. نجا من تداخل مع فليمنج عندما بدا أن الهولندي قد تجاوز خط الدفاع الأخير.

    جوريل هاتو (5/10):

    دخل بديلاً لغوستو في وقت متأخر من المباراة، حيث كان تشيلسي يسعى إلى حسم الفوز.

    ليام ديلاب (5/10):

    حل محل بيدرو. استخدم جسده جيدًا لكنه أهدر آخر فرصة في المباراة.

    مامادو سار (غير متاح):

    شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من نيتو.

    جوش أشيمبونج (غير متاح):

    حل محل جيمس.

    ليام روزينيور (6/10):

    خيب آمال لاعبيه مرة أخرى على الرغم من أن تشيلسي لعب بشكل جيد طوال معظم المباراة.

