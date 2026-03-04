تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة أستون فيلا: جواو بيدرو لاعب مميز! بطل الهاتريك يعيد الأمل للبلوز في احتلال المركز الخامس، بينما يحصل ليام روزينيور على رد فعل مثالي

تأخر تشيلسي في النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط، عندما تجاوز ليون بيلي جوريل هاتو وأرسل عرضية بطيئة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تمكن أولي واتكينز من إبعاد ويسلي فوفانا وسمح لدوغلاس لويز بالتسلل أمام ريس جيمس لتسجيل الهدف. لكن الضيوف تمكنوا في النهاية من التعادل بعد مرور نصف ساعة من المباراة، عندما مرر إنزو فرنانديز الكرة إلى مالو غوستو على الجناح الأيمن، فمرر الفرنسي عرضية دقيقة إلى جواو بيدرو الذي سجلها في المرمى الخلفي.

قبل نهاية الشوط الأول، اعتقد أستون فيلا أنه استعاد التقدم عندما تقدم لاعبو تشيلسي بأعداد كبيرة إلى الأمام. تم قطع تمريرة جيمس الخاطئة، مما سمح للمضيفين بالانطلاق بسرعة، وسجل واتكينز الهدف بعد أن انطلق من الخلف. لكن تم اعتباره في وضع تسلل بفارق بضعة سنتيمترات بعد مراجعة VAR، ونجا البلوز من هدف مؤكد.

في الدقيقة الأخيرة من الدقائق الثماني الإضافية في نهاية الشوط الأول، تقدم تشيلسي للمرة الأولى. حافظ أليخاندرو غارناشو النشط على الكرة في الجانب الأيسر قبل أن يمررها إلى فرنانديز في الداخل، الذي مررها إلى بيدرو - الذي كان في وضع تسلل بفارق ضئيل، على عكس محاولة واتكينز السابقة - ليحرز الهدف من زاوية ضيقة.

بعد الاستراحة، أضاف كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي بعد أن أبعد إميليانو مارتينيز كرة جيمس داخل منطقة الجزاء، حيث كان لاعب تشيلسي رقم 10 في المكان المناسب ليحطم الكرة المرتدة ويوسع تقدم الضيوف.

ثم أكمل بيدرو هاتريكه في الدقيقة 64 عندما استغل بالمر خط دفاع فيلا المرتفع بتمريرة رائعة لغارناشو، الذي مرر الكرة بغير أنانية لبيدرو ليضعها في الشباك الخالية. لحسن حظ فيلا، كان هذا آخر أهداف البلوز في تلك الليلة.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في فيلا بارك...