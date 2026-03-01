بدأ تشيلسي المباراة متفوقًا، وأهدر مامادو سار، الذي خاض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة رائعة لافتتاح التسجيل عندما أخطأ في التسديد أمام المرمى. كما دفع المدافع ثمن خطأه، حيث لمس الكرة الأخيرة في رأسية ويليام ساليبا التي كانت متجهة إلى المرمى بعد أن أرسل غابرييل ماغالهايس رأسية من ركلة ركنية.

لكن البلوز تعادلوا قبل نهاية الشوط الأول، بعد لحظات من تصدي ديفيد رايا ببراعة لتسديدة ديكلان رايس التي كانت في طريقها إلى المرمى، حيث سدد هينكابي كرة عرضية من ريس جيمس في شباك فريقه. واصل تشيلسي تشكيل تهديد فور استئناف المباراة، حيث تدخل رايا لإنقاذ مرماه من تسديدتين من إنزو فرنانديز وجواو بيدرو.

بدا فريق روزينيور الأقرب إلى تسجيل الهدف الثالث في المباراة، حتى ارتقى جوريين تيمبر أعلى من الجميع وسدد رأسية من ركلة ركنية لرايس تجاوزت روبرت سانشيز في منتصف الشوط الثاني. حصل نيتو على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم بعد ذلك الهدف، ثم حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد لحظات قليلة بعد أن أوقع غابرييل مارتينيلي خلال هجمة مرتدة لأرسنال.

استعاد سانشيز بعضاً من بريقه بتصديه الرائع لتسديدة إيبيريشي إيزي، قبل أن يكاد البديل أليخاندرو غارناشو أن يسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما كانت عرضته متجهة إلى الزاوية، لولا تدخل رايا الذي أبعدها، لتبقى تشيلسي في المركز السادس في جدول الترتيب في سعيها للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في ملعب الإمارات...