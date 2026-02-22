تقييم لاعبي إنتر ميامي في مباراة LAFC: ليونيل ميسي عاجز عن إحداث تأثير، والهيرونز يخسرون المباراة الافتتاحية في بداية سيئة للدفاع عن اللقب

كافح ميامي من أجل إيجاد موطئ قدم له في الشوط الأول. نادراً ما شارك ميسي في اللعب، واكتفى بلمسات قليلة هنا وهناك. تقدم لوس أنجلوس إف سي في الدقيقة 38، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة رائعة من الشاب ديفيد مارتينيز. حظي هيرونز ببعض الفرص في نهاية الشوط، حيث سدد ميسي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بفارق ضئيل عن المرمى.

زاد الفريق من وتيرة اللعب في الشوط الثاني. بدأ ميسي في الحصول على الكرة بشكل أكبر. أضاف دخول تاديو أليندي المزيد من الجودة. لكن لم تكن هناك فرصة واضحة. في المقابل، كان LAFC قاتلاً. سجل بوانغا الهدف الثاني، حيث انطلق خلف الدفاع، وتجاوز داين سانت كلير، وسدد الكرة بقدمه الجانبية في المرمى الخالي. كما صنع الهدف الثالث، حيث تجاوز لاعباً قبل أن يمرر كرة دقيقة إلى ناثان أورداز.

كانت هذه مباراة سيئة لميامي. ربما سيطروا على الكرة أكثر، لكنهم لم يستغلوها جيدًا. في المقابل، كان فريق LAFC حادًا وفعالًا. من المؤكد أن فريق هيرونز سيجد طريقة أخرى للعب. لكن هذه كانت بداية سيئة للدفاع عن اللقب - وضربة قوية من منافس واضح في كأس MLS.

GOAL تقيم لاعبي إنتر ميامي من LA Coliseum...