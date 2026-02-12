Goal.com
Charles Watts

Translated by

تقييم لاعبي أرسنال في مباراة برينتفورد: إيبيريشي إيزي يخفق مجددًا، ويخسر الغانرز نقاطًا حاسمة في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم هدف نوني مادويكي الرائع برأسه

أضاع أرسنال فرصة استعادة تقدمه بست نقاط على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 1-1 مع برينتفورد يوم الخميس. فريق ميكيل أرتيتا، الذي كان بعيدًا عن مستواه المعتاد طوال أمسية محبطة في غرب لندن، بدا أنه وجد طريقه للفوز عندما سجل نوني مادويكي هدفًا رائعًا برأسه بعد مرور ساعة من اللعب. لكن كين لويس-بوتر سجل هدفًا رائعًا برأسه قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة ليمنح أصحاب الأرض نقطة استحقوها تمامًا ويضع عائقًا أمام آمال آرسنال في الفوز باللقب.

بعد أن شاهدنا فوز مانشستر سيتي بشكل مقنع على فولهام قبل 24 ساعة، توجهت الأنظار إلى أرسنال لمعرفة كيف سيكون رد فعله أمام فريق برينتفورد الذي كان في حالة جيدة في الأسابيع الأخيرة. وبدا الضيوف متوترين خلال شوط أول سيئ للغاية، حيث فشل المدفعجية في تسديد أي كرة على المرمى.

أدى دخول مارتن أوديجارد بدلاً من إيبيريشي إيزي المخيب للآمال في الشوط الثاني إلى تحسن في الأداء، وأدى ذلك إلى تحقيق تقدم، حيث ارتقى مادويكي بشكل رائع في القائم الخلفي ليحول عرضية بييرو هينكابي إلى هدف.

لكن برينتفورد رد بشكل جيد وتعادل برأسية لويس-بوتر. كان بإمكانهم الفوز بالمباراة في الدقائق الأخيرة، حيث كاد إيغور تياجو أن يسجل مرتين، لكن غابرييل مارتينيلي أضاع فرصة كبيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصل أرسنال على النقاط الثلاث.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في ملعب Gtech Community Stadium...

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (7/10):

    قام بإنقاذ رائع لتصديه لرأسية ثياغو من مسافة قريبة بعد أن تسبب رميته السيئة في وضع أرسنال في موقف صعب. كان تحت ضغط مستمر من الكرات الثابتة.

    جوريان تيمبر (6/10):

    كان قويًا كالعادة في الدفاع، لكنه لم يتمكن من التأثير بشكل حقيقي في الهجوم.

    كريستيان موسكويرا (6/10):

    شارك ليحل محل ساليبا وقدم أداءً جيدًا، كما فعل في كل مرة شارك فيها مع الفريق تقريبًا. قام بصد رائع في اللحظات الأخيرة ليحرم تياجو من التسجيل.

    غابرييل ماغالهايس (8/10):

    خاض معركة بدنية حقيقية مع تياجو. حصل على بطاقة صفراء في وقت مبكر، لكن ذلك لم يؤثر على أدائه. قام ببعض التصديات الممتازة.

    بييرو هينكابي (7/10):

    قام ببعض التمريرات الجيدة على الجانب الأيسر وأرسل بعض العرضيات الخطيرة، بما في ذلك تلك التي أسفرت عن هدف مادويكي.

    وسط الملعب

    مارتن زوبيمندي (6/10):

    أنيق ومنظم، لكنه لم يكن مؤثراً كالمعتاد.

    ديكلان رايس (7/10):

    أفضل لاعب في أرسنال خلال الشوط الأول الذي كان أقل من المستوى المعتاد. كان بإمكانه أن يقدم أداءً أفضل عندما أعد له أوديغارد فرصة عند النتيجة 1-0.

    إيبيريتشي إيزي (3/10):

    أمسية صعبة للغاية. حصل على فرصة كبيرة بسبب إصابة هافرتز، لكنه لم يستغلها. لم يكن في المباراة على الإطلاق وتم استبداله في الشوط الأول. يبدو أنه لاعب يفتقر إلى الثقة بشكل لا يصدق.

    هجوم

    نوني مادويكي (7/10):

    رأسه الرائعة كسرت التعادل في الشوط الثاني. لم يقدم الكثير قبل ذلك، لكن تلك كانت لحظة من الجودة الحقيقية.

    فيكتور جيوكيريس (6/10):

    بذل جهدًا كبيرًا في مواجهة دفاع برينتفورد القوي، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

    لياندرو تروسارد (5/10):

    كان رائعًا ضد سندرلاند في المباراة السابقة، لكنه لم يستطع تكرار ذلك هذه المرة. كان له بعض اللحظات الجيدة، لكنه كان هامشيًا.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    مارتن أوديغارد (6/10):

    أدى دخوله في الشوط الثاني إلى أفضل فترة لأرسنال في المباراة، لكنه سمح للويس-بوتر بالهروب منه لتسجيل هدف التعادل.

    بوكايو ساكا (5/10):

    لم يستطع الدخول في أجواء المباراة بعد استبدال مادويكي.

    غابرييل مارتينيلي (5/10):

    أضاع فرصة ذهبية لتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة.

    ريكاردو كالافيوري (غير متاح):

    دخل في وقت متأخر بدلاً من هينكابي.

    ميكيل أرتيتا (6/10):

    تأثرت استعداداته بخسارة كل من هافرتز وساليبا، لكنه سيكون محبطًا من الأداء. لم تؤد التغييرات إلى تحسن الأداء.

