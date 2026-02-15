Goal.com
تقييم لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة لندن سيتي ليونيسز: ميلي تيرنر تسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وجيس بارك تسجل هدفاً رائعاً، ليحقق الشياطين الحمر فوزهم السابع على التوالي

حقق مانشستر يونايتد فوزه السابع على التوالي في جميع المسابقات بعد أن عاد من الخلف ليهزم لندن سيتي ليونيس 2-1 في الدوري الممتاز للسيدات. سجلت جيس بارك هدف التعادل المذهل، ثم سجلت ميلي تورنر هدف الفوز في الدقائق الأخيرة بعد عودتها من الإصابة، ليحصل الفريق على النقاط الثلاث بعد أن كانت نيكيتا باريس قد أعطت التقدم للزوار الصاعدين حديثًا، وبذلك يبقى الشياطين الحمر في المركز الثاني في الدوري بفضل هذا الفوز الصعب.

انطلقت لاعبات لندن سيتي ليونيس بقوة، وسجلت باريس الهدف الأول بعد خمس دقائق فقط، حيث اندفعت أمام جايد ريفيير لتسدد الكرة برأسها في الشباك بعد تمريرة رائعة من فريا جودفري. أذهلت الزائرات جماهير الفريق المضيف بهدفهن المبكر، وواجه يونايتد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة في الدقائق الأولى.

تسببت باريس في فوضى في الهجوم، حيث استولت على الكرة من ريفيير في الثلث الأخير من ملعبها في فرصة لم تسفر عن شيء، قبل أن تتفوق على مايا لو تيسييه وتمرر الكرة إلى جانا فرنانديز التي سددت الكرة فوق العارضة. حصلت جودفري على فرصة من الجانب المقابل، لكنها قطعت الكرة إلى الداخل وسددت الكرة بعيدًا عن الزاوية العليا.

في الدقيقة 30، وعلى عكس مجريات اللعب، تعادل يونايتد بفضل لحظة من البراعة الخالصة من بارك. بعد أن استلمت تمريرة دقيقة من تيرنر، كان الباقي من عمل اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، التي اخترقت من اليسار، وتوغل في قلب خط الوسط لتسدد بقوة في الزاوية البعيدة من حافة منطقة الجزاء.

تعادل يونايتد، لكن القلق ظل قائماً في الطرف الآخر، حيث اضطرت لو تيسييه إلى التدخل في اللحظة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تمرر الحارسة فالون توليس-جويس الكرة مباشرة إلى باريس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، لتنقذ بفضلها محاولة ضعيفة من مهاجمة إنجلترا.

أبعدت لو تيسييه الكرة من على خط المرمى في بداية الشوط الثاني، لكن يونايتد سيطر على المباراة واستحوذ على الكرة في معظم الدقائق الثلاثين الأخيرة. لكن الفرص الواضحة كانت قليلة، وبدا أن الزوار سيغادرون بنقطة واحدة. لكن تيرنر كان لها رأي آخر في أول ظهور لها منذ سبتمبر، حيث سددت رأسية من ركلة حرة لو تيسييه لتسعد جماهير الفريق المضيف.

بدا مانشستر يونايتد في وضع جيد للاحتفاظ بالنقاط الثلاث حتى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سددت إيزوبيل جودوين رأسية مرت بفارق بوصات قليلة عن القائم. لم يكن أداء مانشستر يونايتد في أفضل حالاته، لكنه يواصل سلسلة انتصاراته المذهلة ويحافظ على آماله الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات بفضل هذا الفوز.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر يونايتد من ملعب بروغريس ويونايتد...

  • حارس المرمى والدفاع

    فالون توليس-جويس (6/10):

    تمريرتها السيئة مباشرة إلى أقدام باريس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كان من الممكن أن تكون مكلفة، لكنها في النهاية لم تكن كذلك. لم تحظى بفرصة كبيرة للتسجيل، لكنها أدارت منطقة الجزاء بشكل جيد.

    جايد ريفيير (4/10):

    من المؤسف أن يتم استبدالها في وقت متأخر بسبب الإصابة، لكنها لم تكن أفضل أيام الكندية في الملعب، حيث واجهت صعوبة في مواجهة باريس وباتينسون. حصلت على بطاقة صفراء غير ضرورية بسبب تدخل متهور في الشوط الأول، ومنذ ذلك الحين كانت تمشي على حبل مشدود.

    مايا لو تيسييه (8/10):

    كانت حاسمة في كلا طرفي الملعب. قامت القائدة بصدّ كرة خطيرة لمنع هدف شبه مؤكد، وأبعدت كرة أخرى عن خط المرمى، وفوق كل ذلك، سددت ركلة حرة خطيرة تسببت في فوضى في منطقة الجزاء وساعدت تيرنر في تسجيل هدف الفوز.

    ميلي تيرنر (8/10):

    لعبت المدافعة للمرة الأولى منذ مباراة الإياب ضد لندن سيتي في سبتمبر، وساعدت في تسجيل الهدف الأول قبل أن تسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. كما قدمت مساهمة كبيرة في الدفاع، وسيكون يونايتد سعيدًا بعودة اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا.

    غابي جورج (5/10):

    تم استبدال الظهير الأيسر في الشوط الأول، وكان أمامه مهمة صعبة ضد جودفري، وغالبًا ما كان ثاني أفضل لاعب ضد الجناح الخطير.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    وسط الملعب

    ليزا نالسوند (6/10):

    ساهمت في تحسن أداء يونايتد في الشوط الثاني وكافحت لاستعادة السيطرة على خط الوسط.

    هيناتا ميازاوا (7/10):

    بفضل دقة تمرير بلغت 88.9 في المائة، كانت اللاعبة اليابانية هادئة في حيازة الكرة وساعدت في قلب مجرى المباراة عندما عاد يونايتد من الخلف.

    سيمي أوجو (4/10):

    استبدلت بزيجيوتي أولمي في الشوط الأول، وعانت أووجو من صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، حيث كان للزوار الأفضلية في الشوط الأول.

  • هجوم

    إلين وانغرهيم (5/10):

    تم استبدالها بعد مرور ساعة من المباراة، وقدمت اللاعبة السويدية لحظة بارزة على الجانب الأيسر في الشوط الأول، لكنها عانت بعد ذلك في التأثير على مجريات المباراة.

    جيس بارك (7/10):

    على الرغم من تراجع أدائها في بعض فترات المباراة، أظهرت بارك جودتها عندما طُلب منها ذلك، وسجلت هدفاً رائعاً أعاد يونايتد إلى المباراة.

    ليا شولر (6/10):

    كانت المهاجمة مصدر إزعاج للخصم وكافحت بقوة من أجل فريقها دون أن تسجل أي هدف أو تحصل على فرصة للتسجيل في ذلك اليوم.

  • اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    هانا لوندكفيست (6/10):

    حلّت محل جورج في الشوط الثاني وحاولت إيقاف جودفري. كانت جناح لندن سيتي أقل فعالية في الشوط الثاني، على الرغم من أنها لا تزال تتمتع ببعض اللحظات الجيدة.

    جوليا زيجيوتي أولمي (5/10):

    دخلت في الشوط الثاني، وأخطأت لاعبة الوسط في بعض التمريرات لكنها لعبت دورًا في تعزيز الدفاع في وسط الملعب.

    دومينيك يانسن (6/10):

    دخلت الملعب لتساعد يونايتد على تعزيز دفاعه، مما حد من هجمات الفريق الزائر في الدقائق الأخيرة.

    ليلا دروري (6/10):

    استبدلت اللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا ريفيير في وقت متأخر من المباراة وبدت واثقة من نفسها في مركز الظهير.

    مارك سكينر (7/10):

    ربما لم تكن هذه أفضل مباراة لفريقه، لكن سكينر شاهد فريقه يقلب النتيجة ويستعيد زمام المباراة في الشوط الثاني. إن تمديد سلسلة الانتصارات إلى سبع مباريات هو إنجاز كبير.

