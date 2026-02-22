Goal.com
Sam Kerr Naomi Girma Chelsea Women gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

تقييم لاعبات تشيلسي في مباراة مانشستر يونايتد: ناومي جيرما وسام كير بطلتا كأس الاتحاد الإنجليزي في تأهل البلوز إلى ربع النهائي

اختارت ناومي جيرما الوقت المثالي لتسجيل أول أهدافها مع تشيلسي يوم الأحد، حيث ساهمت بهدفها في الوقت الإضافي في فوز البلوز الدرامي 2-1 على مانشستر يونايتد وتأهله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. بدا أن هدف سام كير في أواخر الشوط الثاني سيكون الفارق لصالح فريق سونيا بومباستور في مباراة متكافئة، لكن رد سيمي أووجو السريع أطال المباراة، مما مهد الطريق لغيرما لتكون البطلة.

بعد بعض النتائج الصعبة والأداء المخيب للآمال في الأسابيع الأخيرة، بدا تشيلسي أفضل بكثير هنا، حيث سيطر على المباراة وخلق الكثير من الفرص. في كثير من الأحيان، لم يتمكنوا من التقدم في النتيجة بسبب التصدي الرائع للحارسة فالون توليس-جويس، التي أبعدت محاولات خطيرة من أليسا طومسون وإيرين كوثبرت ولورين جيمس في الشوط الأول. وعندما بدا أن الحارسة الأمريكية قد هُزمت، بعد أن ارتدت الكرة في منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، كانت دومينيك يانسن في المكان المناسب لتبعد الكرة عن خط المرمى.

بعد أن أبعدت يونايتد البلوز عن مرماها، نمت المباراة في الشوط الثاني وبدا أن يونايتد هي الأقرب إلى التسجيل لفترة طويلة، وكان أبرزها تسديدة قوية من جيس بارك، التي أهدرت فرصة جيدة في الشوط الأول، على مرمى هانا هامبتون. قبل ذلك، انحرفت تسديدة ليزا نالسوند قليلاً عن المرمى، بينما لم تستطع ميلفين مالارد الاستفادة من تمريرة جميلة من إلين وانغرهيم، وسددت الكرة بعيداً عن المرمى.

وبينما بدا أن المباراة ستدخل الوقت الإضافي، ظهرت كير لإنقاذ تشيلسي، وسجلت هدفها التاسع في 10 مباريات ضد يونايتد بلمسة رائعة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. لكن البلوز لم يتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم سوى لبضع دقائق، حيث ردت أوجو بهدف ذكي أعاد المباراة إلى مسارها الطبيعي لتدخل الوقت الإضافي. ومع ذلك، لم يؤد ذلك سوى إلى تأخير المحتوم، حيث استغرق الأمر تسع دقائق فقط حتى سجلت جيرما الهدف الثالث في المباراة من كرة ثابتة، بعد أن قامت توليس-جويس بإنقاذ رائع آخر لتحرم فيرل بورمان من التسجيل. وهذا يبقي حلم تشيلسي بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي حياً، حيث ستعرف بومباستور وفريقها منافسهم في ربع النهائي يوم الاثنين.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في كينغسميدو...

  • Ellie Carpenter Melvine Malard Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    حارس المرمى والدفاع

    هانا هامبتون (6/10):

    لم يكن توزيعها جيدًا كما ينبغي، لكنها سيطرت على منطقتها جيدًا وتعاملت مع معظم ما واجهها من مانشستر يونايتد.

    إيلي كاربنتر (7/10):

    قامت ببعض التدخلات الدفاعية المهمة للغاية وساهمت أيضًا في العديد من الهجمات الجيدة، بما في ذلك العرضية التي أدت إلى هدف كير الافتتاحي.

    لوسي برونز (7/10):

    مرت ببعض اللحظات غير الدقيقة في الاستحواذ على الكرة، لكنها كانت قوية في باقي المباراة وساعدت في إيقاف وانغرهيم. كانت غير محظوظة في دورها البارز في هدف التعادل لمانشستر يونايتد، حيث ارتدت رأسيتها من زميلتها لتصل إلى أووجو.

    ناومي جيرما (8/10):

    كانت ممتازة في الاستحواذ على الكرة، وثابتة في الدفاع، وانقضت بسرعة على الكرة لتسجل الهدف الحاسم.

    فيرل بورمان (8/10):

    أداء رائع من المدافعة الشابة. أبقت بارك هادئة كلما كانت في جانبها ودعمت الهجوم جيدًا، حيث قامت بتمريرة رائعة ساعدت كير على تسجيل الهدف.

  • وسط الملعب

    كيرا والش (7/10):

    لعبت دوراً مهماً في فترات هيمنة تشيلسي وقامت بدورها الدفاعي على أكمل وجه.

    إيرين كوثبرت (6/10):

    لم تنجح كل محاولاتها، لكنها، كالعادة، بذلت جهدًا كبيرًا وكانت قوية في الاستحواذ على الكرة.

    سجوك نوسكن (6/10):

    بدت جيدة مرة أخرى، بعد أن قضت معظم الموسم خارج التشكيلة الأساسية. يمكن أن تتألق حركاتها الذكية عندما يلعب تشيلسي برقم 9 زائف، وأظهرت وعيًا جيدًا بالكرة لتكون في نهاية فرصة جيدة في الشوط الثاني، لكنها لم تستطع التوصيل بالكرة العرضية كما كانت ترغب.

  • هجوم

    جوانا ريتينغ كانيريد (5/10):

    تم استبدالها في الشوط الأول بعد أن أمضت 45 دقيقة في مطاردة التمريرات الطويلة. كانت سرعتها ومباشرتها تشكل تهديدًا في الخلف، ولكن فقط عندما كانت تتلقى تمريرات دقيقة.

    لورين جيمس (7/10):

    قادت اللعب رغم أنها أكملت 90 دقيقة فقط للمرة الثانية هذا الموسم. صنعت العديد من الفرص الجيدة وشاركت في معظم أفضل لعبات تشيلسي.

    أليسا طومسون (6/10):

    كانت إيجابية كلما حصلت على الكرة، مما أدى إلى بعض اللحظات الجيدة، لكنها لم تكن دقيقة في اللمسة الأخيرة.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    ساندي بالتيمور (7/10):

    أحدثت فرقًا حقيقيًا في الجناح الأيسر، بفضل رغبتها في الركض نحو مدافعتها وتحقيق شيء ما.

    سام كير (8/10):

    أضافت نقطة محورية للهجوم وكانت ممتازة كلما تمكنت من المشاركة. إنهاء رائع لكسر التعادل، فازت في كل مواجهاتها الثنائية وضمنت أن دفاع يونايتد كان دائمًا قلقًا.

    كادييشا بوكانان (7/10):

    دخلت قبل الوقت الإضافي في أول ظهور لها منذ إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في نوفمبر 2024. لم تبدو متأثرة بالصدأ على الإطلاق وكانت حيوية في إبعاد يونايتد عن المرمى خلال تلك النصف ساعة الإضافية.

    جورو ريتين (7/10):

    جلبت الكثير من الطاقة والزخم في الهجوم، بينما قامت أيضًا بالعديد من الأعمال الدفاعية الجيدة.

    ويكي كابتن (7/10):

    لاعبة بديلة أخرى مؤثرة للغاية، غطت مساحة كبيرة من الملعب وكادت أن تسجل هدفًا، عندما انحرفت تسديدتها الملتفة قليلاً عن المرمى.

    سونيا بومباستور (7/10):

    قامت بتبديلات جيدة في الأوقات المناسبة للمساعدة في حسم مباراة متكافئة لصالح فريقها.

