تقييم لاعبات أرسنال في مباراة OH Leuven: كلوي كيلي تثير الإعجاب بعودتها إلى تشكيلة الغانرز، بينما تثبت أوليفيا سميث وفريدا مانوم فعاليتهما القاتلة في فوز دامغ في دوري أبطال أوروبا

كان هناك إحساس بالديجافو بين لاعبات آرسنال والمشجعين المرافقين للفريق، حيث كررن الرحلة التي قمن بها قبل أقل من شهرين للمشاركة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للسيدات. في تلك المباراة، فاز آرسنال بسهولة على مضيفه بنتيجة 3-0، وتكرر السيناريو نفسه هذه المرة، مع نتيجة أفضل.

ساعدت كيتلين فورد، التي كانت في قمة نشاطها، الزوار على التقدم في الدقيقة 22، عندما سددت مانوم الكرة برأسها في المرمى بعد تمريرة عرضية منها، ثم سجلت كلوي كيلي الهدف الثاني بعد عمل رائع على الجناح المقابل. كانت اللاعبة الدولية الإنجليزية تشارك لأول مرة مع ناديها أو منتخبها منذ أن خرجت مصابة في فوز المنتخب الإنجليزي على غانا في أوائل ديسمبر، لكنها بدت في حالة جيدة هنا، حيث مررت كرة عرضية رائعة إلى سميث قبل أن تسجل الكندية الهدف الثاني بنهاية رائعة.

حظي أرسنال بالعديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث قبل أن تنجح مانوم أخيرًا في ذلك في بداية الشوط الثاني، بعد أن قامت فورد مرة أخرى بتمزيق دفاع لوفين، ثم دخلت أليسيا روسو من على مقاعد البدلاء لتشارك في الهجوم، حيث انقضت على تمريرة سميلا هولمبرغ المرتدة لتمنح الغانرز تقدمًا بأربعة أهداف لن يتوقع أحد أن يتنازلوا عنه في مباراة الإياب التي ستقام على أرضهم يوم الأربعاء المقبل. وهذا يعني أن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون كله إنجليزيًا، حيث ستقام مباراة الذهاب بين أرسنال وتشيلسي في شمال لندن في أواخر مارس.

GOAL تقيم لاعبات أرسنال من دن دريف...