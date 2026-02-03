Goal.com
Mark Doyle و علي رفعت

إخفاق لبرشلونة وتفوق لمانشستر سيتي: من 0 إلى 10.. من فاز في سوق الانتقالات الشتوية؟!

يناير هو شهر سيئ للغاية بالنسبة للمشترين لأن لا أحد يرغب في بيع أفضل اللاعبين في منتصف الموسم. لكن هناك استثناءات؛ بعض الأندية تحتاج لجمع الأموال لتسوية حساباتها، وأندية أخرى لا تجد مفراً من التخلي عن لاعب غير سعيد أعلن رغبته في الانضمام لفريق أقوى.

في الغالب، من الصعب الحصول على قيمة جيدة مقابل المال، كما رأينا في 2025 حين أنفق مانشستر سيتي 180 مليون جنيه إسترليني دون نجاح باهر. لكن هذا لم يمنع الفرق من الإنفاق مجدداً هذا العام، وإليكم تقييمنا لأكبر الصفقات:

بالطبع، لم يمنع ذلك الفرق من إنفاق الأموال هذه المرة، حيث سعت إلى الحفاظ على زخمها أو تغيير مسار موسمها. ونتيجة لذلك، قام موقع جول مرة أخرى بتقييم أكبر صفقات يناير من منظور الناديين المعنيين واللاعب نفسه...

    1. جيريمي جاكيه (من رين إلى ليفربول - 60 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ رين (9/10): فوز كبير آخر لمصنع المواهب في رين الذي لا يحظى بالتقدير الكافي! جاكيه ينضم لنفس قائمة النجوم مثل كامافينجا وديمبيلي ودوكو. نجح رين في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مع الاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم، وهي قيمة ضخمة للاعب بعمر 20 عاماً ويفتقر للخبرة في المستويات العليا.

    بالنسبة لـ ليفربول (6/10): يحتاج آرني سلوت بشدة لتعزيزات في قلب الدفاع، خاصة مع رحيل إبراهيما كوناتي كلاعب حر وإصابة جيوفاني ليوني بالرباط الصليبي. جاكيه يمتلك مقومات المدافع العصري، لكن الريدز يدفعون مبلغاً باهظاً مقابل لاعب تحت 21 عاماً لم يثبت نفسه لفترات طويلة.

    بالنسبة لـ جاكيه (8/10): خطوة أحلام، لكنها تأتي مع ضغط كبير. قد يكون من الأفضل له البقاء عاماً آخر في وطنه لصقل مهاراته، لكن فرص الانضمام لأندية النخبة لا تتاح كل يوم. اختياره ليفربول على تشيلسي بسبب قلقه من وقت اللعب في لندن يظهر نضجاً كبيراً.

    يورجن ستراند لارسن (من وولفرهامبتون إلى كريستال بالاس - 48 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ وولفرهامبتون (8/10): عمل رائع! كان لارسن مفاجأة سارة الموسم الماضي، لكن رفض بيعه لنيوكاسل مقابل 55 مليوناً في الصيف تبين أنه خطأ بعد أدائه الضعيف هذا الموسم (هدف واحد في 19 مباراة). الحصول على 48 مليوناً الآن في لاعب تراجعت قيمته للنصف هو أمر مذهل حقاً.

    بالنسبة لـ كريستال بالاس (5/10): مقامرة كبيرة. بالاس كان بحاجة لمهاجم مع رغبة ماتيتا في الرحيل، ولارسن سجل سابقاً في البريمييرليج، لكن 50 مليوناً هو مبلغ فاحش مقابل لاعب قد يكون "نجم الموسم الواحد". كما أن المدرب أوليفر جلاسنر سيغادر بنهاية الموسم، مما يزيد من غموض الصفقة.

    بالنسبة لـ لارسن (8/10): تغيير مرحب به في الأجواء. يبدو أن مستواه تراجع بسبب رغبته السابقة في الرحيل، والآن لديه فرصة للعودة للتسجيل في فريق يخلق فرصاً أكثر، مما يجهزه ذهنياً وبدنياً قبل حملة النرويج في كأس العالم.

    أديمولا لوكمان (من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد - 35 مليون يورو)

    بالنسبة لـ أتالانتا (1/10): هذه ليست الطريقة التي تمنت أتالانتا بها توديع أسطورة حديثة. كان عليهم الاستفادة منه في الصيف الماضي حين كان سعره في القمة، وبدلاً من ذلك يبيعونه الآن بمبلغ متواضع يعكس تراجع مستواه؛ عناد النادي عاد ليؤذيهم في النهاية.

    بالنسبة لـ أتلتيكو مدريد (8/10): حصل دييجو سيميوني أخيراً على لاعبه المطلوب وبسعر مناسب. لوكمان سيمنح الفريق التنوع في الثلث الأخير بفضل مراوغاته وقدرته على التسجيل بكلتا القدمين، وهو ما يحتاجه الأتليتي بعد تعادلات محبطة مؤخراً في الليجا.

    بالنسبة لـ لوكمان (9/10): انتقال لفريق بطموحات واقعية للفوز بالألقاب الكبرى. يغادر إيطاليا بعد تسجيل هدفين فقط، وسيشعر بارتياح لأن أتلتيكو لم يقلل اهتمامه به. يمكن أن يكون نجاحاً من نوع خوليان ألفاريز بدلاً من فشل توماس ليمار.

    دوجلاس لويز (من يوفنتوس إلى أستون فيلا - إعارة)

    بالنسبة لـ يوفنتوس (5/10): دفعة كبيرة للتخلص من لاعب يُصنف كأحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي. يوفنتوس يبحث عن أي طريقة لإنهاء علاقته بالبرازيلي الذي فشل تماماً في تورينو وفي نوتنجهام فورست، ويأملون أن يتمكن أستون فيلا من استعادته نهائياً في الصيف.

    بالنسبة لـ أستون فيلا (4/10): علامة واضحة على اليأس. فيلا يبتعد بـ 4 نقاط عن المتصدر آرسنال، لكنه فقد ثلاثة لاعبي وسط أساسيين منهم يوري تيليمانس بسبب الإصابات. وبسبب مشاكل اللوائح المالية، لم يجدوا خياراً سوى استعارة لويز، رغم أن مستواه في الـ 18 شهراً الماضية لا يبشر بخير.

    بالنسبة لـ لويز (9/10): خطوة رائعة للاعب لم يفعل شيئاً ليستحقها. مسيرته في انحدار حاد وفقد مكانه في المنتخب، ولا يوجد أحد أفضل من أوناي إيمري لمساعدته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وضمان بقاء مسيرته في البريمييرليج حية.

    درو فرنانديز (من برشلونة إلى باريس سان جيرمان - 8 ملايين يورو)

    بالنسبة لـ برشلونة (0/10): أمر مثير للغضب تماماً. النادي كان يعلق آمالاً كبيرة على فرنانديز، ومدربه هانزي فليك منحه الفرصة في جولة اليابان وفي الدوري، لذا صُدم النادي بقرار اللاعب. الحصول على 8 ملايين يورو فقط مقابل خريج "لا ماسيا" المتميز هو حقيقة مريرة للرئيس جوان لابورتا.

    بالنسبة لـ باريس سان جيرمان (8/10): صفقة رابحة أخرى بخطف موهبة من برشلونة. تذكرنا بصفقة شافي سيمونز؛ حتى لو لم يجد مكاناً أساسياً فوراً، فإن القيمة السوقية للاعب ستدر الكثير من المال مستقبلاً لباريس بفضل استراتيجيتهم الجديدة في تجنيد المواهب الصاعدة.

    بالنسبة لـ فرنانديز (3/10): خطوة جريئة لكنها تفتقر للحكمة. كيف يترك فريقاً ممتعاً مثل برشلونة وعده بالدقائق لينضم لباريس الذي يمتلك وفرة في المهاجمين الشباب الموهوبين؟ يبدو أنه تلقى نصيحة سيئة في هذا الشأن قد تعطل تطوره.

    إيثان نوانيري (من آرسنال إلى مارسيليا - إعارة)

    بالنسبة لـ آرسنال (8/10): خطوة ذكية. ميكيل أرتيتا يدرك موهبته، لكن الفريق الحالي لآرسنال قوي لدرجة تجعل حتى النجوم الكبار يجلسون على الدكة. السماح له باللعب تحت قيادة روبرتو دي زيربي سيمنحه خبرة هائلة، كما أن النادي سيحصل على حوافز مالية بناءً على مشاركاته.

    بالنسبة لـ مارسيليا (8/10): إضافة مثيرة لفريق يتصدر قائمة الهدافين في فرنسا. دي زيربي يشعر أن نوانيري يمكن أن يضيف بُعداً جديداً لهجومه، والشيء الوحيد المؤسف لمارسيليا هو عدم وجود خيار شراء في العقد.

    بالنسبة لـ نوانيري (9/10): انتقال مثير في مدينة رائعة وملعب مذهل. سيلعب بجانب ألكساندر لاكازيت وميسون جرينوود، وسيحصل على دقائق لعب أكثر بكثير مما كان سيحصل عليه في لندن، مما سيعزز فرصه في أن يصبح أساسياً في آرسنال مستقبلاً.

    مارك أندريه تير شتيجن (من برشلونة إلى جيرونا - إعارة)

    بالنسبة لـ برشلونة (4/10): خطوة أولى لإزالة تير شتيجن من قائمة الرواتب. برشلونة كان يفضل البيع المباشر لتحسين وضعه المالي، لكن جيرونا سيغطي على الأقل جزءاً من راتبه، مع الأمل في تألقه لتسهيل بيعه نهائياً في الصيف.

    بالنسبة لـ جيرونا (7/10): رغم تحسن نتائجهم، إلا أن جيرونا يمتلك أسوأ سجل دفاعي في الليجا. تير شتيجن، رغم إصاباته، لا يزال حارساً ممتازاً بقدرات تنظيمية، وسيكون ترقية واضحة لمركز حراسة المرمى لديهم.

    بالنسبة لـ تير شتيجن (7/10): سقوط كبير من القائد والحارس الأول لبرشلونة إلى معار في نادٍ مجاور. بعد غيابه الطويل وتألق شتشيسني وتعاقد النادي مع جوان جارسيا، فقد مكانه تماماً. الانتقال لجيرونا هو الحل الوحيد للعب أساسياً وضمان مقعد في قائمة ألمانيا لكأس العالم.

    مارك جيهي (من كريستال بالاس إلى مانشستر سيتي - 20 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ كريستال بالاس (1/10): خروج مخيب للآمال وحتمي. مع رفض المدافع تمديد عقده الذي قارب على النهاية، لم يجد بالاس مفراً من بيعه بسعر زهيد لتجنب خسارته مجاناً. رحيله ينهي طموحات بالاس في التأهل للبطولات الأوروبية هذا الموسم.

    بالنسبة لـ مانشستر سيتي (10/10): صفقة رابحة أخرى! بعد فشل صفقات الشباب العام الماضي، استقطب سيتي لاعباً أثبت جدارته في البريمييرليج وبمبلغ ضئيل. جيهي سيكون له تأثير فوري في ظل إصابات دفاع السيتي، والتفوق على ليفربول في هذه الصفقة يجعلها أكثر حلاوة لمشجعي السيتي.

    بالنسبة لـ جيهي (9/10): خطوة طال انتظارها لمستوى النخبة. خاطر بالانضمام لسيتي في عام كأس العالم وفي ظل قضية الـ 115 مخالفة، لكنه سيلعب فوراً تحت قيادة جوارديولا، مما سيوفر له المنصة المثالية ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم.

    كونور جالاجر (من أتلتيكو مدريد إلى توتنهام - 35 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ أتلتيكو مدريد (7/10): النتيجة المثالية. استعادة المبلغ الذي دفعوه في جالاجر قبل 18 شهراً هو صفقة جيدة جداً، خاصة وأن اللاعب تحول لبديل هذا الموسم. الأموال سيتم إعادة استثمارها فوراً في فريق سيميوني.

    بالنسبة لـ توتنهام (7/10): إضافة في وقتها للمدرب توماس فرانك الذي يعاني من نقص في الوسط وإصابة بنتانكور. جالاجر أثبت جدارته سابقاً وسينسجم فوراً مع الفريق، ويُحسب للإدارة سرعة إنهاء الصفقة دون ترددها المعتاد.

    بالنسبة لـ جالاجر (8/10): عودة مرحب بها للندن. أجبر على ترك تشيلسي والآن سيلعب لمنافسهم، لكنه في سن الـ 25 وأفضل سنواته أمامه. اللعب أساسياً في توتنهام سيحسن فرصه كثيراً في التواجد بقائمة إنجلترا لكأس العالم.

    14. جواو كانسيلو (من الهلال إلى برشلونة - إعارة)

    بالنسبة لـ الهلال (3/10): استثمار لم يحقق العائد المرجو. دفع الهلال 25 مليون يورو لـ مانشستر سيتي مع راتب سنوي 15 مليوناً، لكن الإصابات وتراجع الأداء جعلا البرتغالي عبئاً مالياً. المدرب الجديد سيموني إنزاجي استبعده من حساباته تماماً منذ سبتمبر، ورغم تفضيله لبيعه لإنتر، إلا أن التخلص من جزء من راتبه عبر إعارته لبرشلونة يعد حلاً مقبولاً لتقليل الخسائر.

    بالنسبة لـ برشلونة (5/10): خيار "اضطراري" ذكي. في ظل الأزمة المالية، لم يجد هانزي فليك مفراً من قبول عودة كانسيلو لتوفير عمق في مركز الظهير، وهو ما يمنحه مرونة لنقل جول كوندي لقلب الدفاع. ورغم المخاوف من لياقته البدنية وضعف انضباطه التكتيكي، إلا أن جودته الهجومية وتعدد استخداماته في الرواقين يظلان إضافة فنية يحتاجها الفريق الكتالوني.

    بالنسبة لـ جواو كانسيلو (9/10): طوق نجاة غير متوقع. بعدما بدت مسيرته في المستوى العالي قد انتهت بالانتقال للشرق الأوسط، تعود له الفرصة للعب في "الساحة الكبرى". كانسيلو لم يقدم الكثير في السعودية ليثبت أحقيته بهذه العودة، لكنه سيكون مدفوعاً برغبة هائلة لإثبات نفسه في المكان الذي يحبه، واستعادة ثقة البرتغاليين قبل المونديال.

    أنطوان سيمينيو (من بورنموث إلى مانشستر سيتي - 65 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ بورنموث (7/10): نهاية أي فرصة للتأهل الأوروبي. سيمينيو كان المحرك الأساسي للفريق، وبدونه ستصبح فرصهم ضئيلة. مالياً، الصفقة ممتازة بتحقيق أرباح ضخمة من لاعب كلفهم 10 ملايين فقط، لكن رياضياً الخسارة فادحة للمدرب إيراولا.

    بالنسبة لـ مانشستر سيتي (8/10): صفقة مرضية لتفوقهم على كبار البريمييرليج في خطفه. سيمينيو يمتلك مزيجاً من السرعة والقوة البدنية لا يمتلكه جناح آخر في السيتي، وسيكون إضافة قوية وعنصراً متعدد الاستخدامات في تشكيلة جوارديولا.

    بالنسبة لـ سيمينيو (8/10): ترقية مستحقة تماماً للاعب آمن بقدرته على الوصول للقمة. رغم الشكوك حول مستقبله في حال رحيل جوارديولا أو العقوبات المحتملة على النادي، إلا أن فرصة الفوز بالألقاب واللعب في السيتي كانت أقوى من أي مخاطرة.

    برينان جونسون (من توتنهام إلى كريستال بالاس - 35 مليون جنيه إسترليني)

    بالنسبة لـ توتنهام (5/10): صفقة غريبة. بيع هداف الفريق واللاعب الوحيد الذي سجل أرقاماً مزدوجة العام الماضي يبدو قراراً غير مفهوم، إلا إذا كان توماس فرانك لا يقدره فنياً. المبلغ المحصل جيد، لكن النادي قد يندم على خسارته إذا ساءت النتائج.

    بالنسبة لـ كريستال بالاس (8/10): بداية رائعة لتعويض نقص العمق في الفريق. جونسون سيقدم التهديد الذي افتقده بالاس، ومدربهم أوليفر جلاسنر سيستفيد كثيراً من سرعته الخاطفة في التحولات الهجومية.

    بالنسبة لـ جونسون (9/10): القرار الصحيح. جونسون يحتاج للعب بانتظام ليكون جاهزاً لتصفيات كأس العالم، والبقاء في لندن في فريق يخلق فرصاً كثيرة سيسهل عليه التألق.

    نيكلاس فولكروج (من وست هام إلى ميلان - إعارة)

    بالنسبة لـ وست هام (7/10): خطوة أولى لاسترداد بعض المال الذي أهدر في لاعب فشل تماماً في البريمييرليج وعانى من الإصابات. الأمل هو تألقه في إيطاليا لإجبار ميلان على شرائه نهائياً في الصيف.

    بالنسبة لـ ميلان (4/10): خطوة محيرة تدل على الضائقة المالية في سان سيرو. ميلان يحتاج لمهاجم لتعويض سانتياجو خيمينيز المصاب، لكن فولكروج بسجله التهديفي الضعيف في إنجلترا لا يبدو الحل المثالي، إلا لو كان خياراً للطوارئ من الدكة.

    بالنسبة لـ فولكروج (9/10): لقد جاء عيد الميلاد متأخراً! لم يكن يحلم بالانضمام لمتصدر الدوري الإيطالي بعد معاناته في لندن. وكيل أعماله يستحق الزيادة، وفولكروج لديه الآن فرصة العمر لإثبات قيمته في بيئة جديدة تماماً.

    إندريك (من ريال مدريد إلى ليون - إعارة)

    بالنسبة لـ ريال مدريد (8/10): اللعب الذكي. من مصلحة النادي إعارة المهاجم المحبط الذي تراجع ترتيبه تحت قيادة تشابي ألونسو. إندريك سيستفيد من اللعب بانتظام في فريق وافق على دفع رسوم إعارة وتغطية نصف الراتب دون خيار شراء.

    بالنسبة لـ ليون (9/10): صفقة قد تغير مسار الموسم. ليون يعاني هجومياً بعد خسارة ألكساندر لاكازيت وريان شرقي ووصول أحد أكثر المراهقين موهبة في العالم هو "هدية" لجماهير النادي لتعزيز حظوظهم في الدوري الأوروبي.

    بالنسبة لـ إندريك (9/10): فرصة ممتازة لبدء مسيرة توقفت في إسبانيا. القميص رقم 9 في ليون يريده، والتألق في فرنسا سيعيده حتماً لتشكيلة البرازيل قبل انطلاق المونديال، حيث المنافسة هناك لا تزال مفتوحة.

