علي سمير

لقطة كارثية ضد آرسنال وهذا الفريق هو المستفيد الأول .. قائمة طويلة لأخطاء تقنية الفيديو بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي!

زيادة ملحوظة في الأخطاء التحكيمية هذا الموسم تدق ناقوس الخطر في البريميرليج

حالة من الفوضى شهدها النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ارتفاع نسبة أخطاء تقنية الفيديو بنسبة 30% عن الماضي، مما جعل الأمور واضحة للجميع، بأن الجودة التحكيمية في البطولة تسير نحو الأسوأ.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن الأخطاء التحكيمية في ظل وجود الفيديو زادت من 10 إلى 13 خطأً فادحًا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي في البريميرليج.

لجنة الأحداث الرئيسية في المباريات تجتمع بعد كل جولة لتقييم أداء الحكام والوقوف على الأخطاء، وتنقسم الحالات إلى أكثر من فئة.

الأكثر شيوعًا هي فئة "التدخلات التي لم تحدث"، وهي اللقطات التي كان يجب أن تقوم فيها غرفة الفيديو بتنبيه حكم الساحة، وارتفعت من 7 حالات إلى 11، بينما انخفضت مواقف "التدخل الخاطى" من 3 إلى 2 فقط..

واستعرضت الصحيفة قائمة بالأخطاء التي أقرتها اللجنة لما حدث خلال الموسم الجاري 2025/2026 .. 

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماركوس سينيسي أمام ليفربول

    المدافع الإيطالي لمس الكرة متعمدًا، مما تسبب في منع هوجو إيكيتيكي من الذهاب في انفراد بالمرمى.

    تصويت لجنة الساحة: 1 مؤيد - 4 معارض للقرار المتخذ.

    تصويت لجنة الفيديو: 1 مؤيد - 4 معارض.

    النتيجة: ليفربول 4-2 بورنموث.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    هدف جو كينج أمام تشيلسي

    لقطة أخرى غريبة في مباراة تشيلسي أمام فولهام، الحكم ألغى هدفًا صحيحًا لجوش كينج، بسبب خطأ في عملية بناء الهجمة.

    تصويت لجنة الساحة: 5 مؤيد - 0 معارض (اتفاق كامل على صحة الهدف).

    تصويت لجنة الفيديو: 0 مؤيد - 5 معارض (اتفاق كامل على خطأ التدخل).

    النتيجة: تشيلسي 2-0 فولهام.

  • Wolverhampton Wanderers v Everton - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    عرقلة إيليمان ندياي على بوينو

    حدثت عرقلة واضحة من إندياي لاعب إيفرتون على هوجو بوينو من وولفرهامبتون، ومع ذلك الحكم لم يحتسب ركلة جزاء.

    تصويت لجنة الساحة: 1 مؤيد - 4 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو : 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: وولفرهامبتون 2-3 إيفرتون.

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    طرد صحيح ضد كولينز أمام مانشستر

    مدافع برينتفورد منع فرصة تسجيل سانحة لمانشستر يونايتد كان يقودها بريان مبويمو، وتلقى البطاقة الصفراء لكنه استحق الطرد.

    تصويت لجنة الساحة: 0 مؤيد - 5 معارض (إجماع على الخطأ).

    تصويت لجنة الفيديو : 0 مؤيد - 5 معارض (إجماع على الخطأ).

    النتيجة: برينتفورد 3-1 مان يونايتد.

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    تشيلسي يفلت من جديد أمام برايتون

    تلامس واضح من ضربة لمالو جوستو في رأس يانكوبا مينتيه لاعب برايتون، ولكن الحكم لم يحسب أي شيء.

    تصويت لجنة الساحة: 0 مؤيد - 5 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو : 0 مؤيد - 5 معارض.

    النتيجة: تشيلسي 1-3 برايتون.

  • Crystal Palace v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    لقطة أخرى من سينيسي

    تسبب في منح فرصة تسجيل سانحة لإسماعيلا سار في مباراة كريستال بالاس وبورنموث، الحكم راجع اللقطة وأعطاه بطاقة صفراء فقط.

    تصويت لجنة الساحة: 3 مؤيد - 2 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو: 3 مؤيد - 2 معارض.

    النتيجة: كريستال بالاس 3-3 بورنموث.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    برينتفورد يتعرض للظلم أمام نيوكاسل

    ركلة جزاء غير محتسبة لدان بيرن لاعب نيوكاسل يونايتد رغم عرقلته الواضحة لدانجو واتارا نجم برينتفورد.

    تصويت لجنة الساحة: 0 مؤيد - 5 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو : 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: برينتفورد 3-1 نيوكاسل.

  • West Ham United FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    جدل حول لمسة كيلمان

    لاعب وست هام ماكس كيلمان منع بورنموث من التسجيل بشكل واضح في لقطة استحق عليها الطرد، ولكن الحكم منحه بطاقة صفراء فقط.

    تصويت لجنة الساحة: 0 مؤيد - 5 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو : 1 مؤيد - 4 معارض.

    النتيجة: وست هام 2-2 بورنموث.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    تدخل فابيان شار على فودين

    المدافع السويسري فابيان شار تدخل بشكل عنيف على فيل فودين بمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وتقنية الفيديو لم تتدخل.

    تصويت لجنة الساحة: 2 مؤيد - 3 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو : 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: نيوكاسل 2-1 مانشستر سيتي.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-MAN UTDAFP

    أجبادو يمنع تسديدة لمانشستر يونايتد

    إيمانويل أجبادو لاعب وولفرهامبتون أبعد الكرة باليد لمنع تسديدة لمانشستر يونايتد المتجهة للمرمى.

    تصويت لجنة الساحة: 0 مؤيد - 5 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو: 1 مؤيد - 4 معارض.

    النتيجة: وولفز 1-4 مانشستر يونايتد.

  • Everton v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ركلة جزاء غير محتسبة على ساليبا

    ويليام ساليبا مدافع آرسنال تدخل على ثيرنو باري لاعب إيفرتون داخل منطقة الجزاء، والحكم رفض احتسابها رغم وضوحها.

    تصويت لجنة الساحة: 2 مؤيد - 3 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو: 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: إيفرتون 0-1 آرسنال.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    جوستو ينجو مرة أخرى مع تشيلسي

    ظهير تشيلسي لمس الكرة باليد أمام بورنموث، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء ضد لاعب البلوز.

    تصويت لجنة الساحة: 1 مؤيد - 4 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو: 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: تشيلسي 2-2 بورنموث.

  • Brentford v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    لقطة متهورة بين روميرو وإيجور تياجو

    مهاجم برينتفورد كان على وشك الانفراد بالمرمى، ولكن كريستيان روميرو مدافع توتنهام عرقله بطريقة استحق عليها الطرد.

    تصويت لجنة الساحة: 2 مؤيد - 3 معارض.

    تصويت لجنة الفيديو: 2 مؤيد - 3 معارض.

    النتيجة: برينتفورد 0-0 توتنهام.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    من الأكثر استفادة؟

    وفي النهاية يتضح لنا أن تشيلسي هو أكثر المستفيدين بهذه اللقطات، حيث تغاضى الحكام عن احتساب 3 أخطاء ضده، ومن بعده نيوكاسل يونايتد 2، بورنموث 2، ثم خطأ واحد لكل من آرسنال ووست هام وتوتنهام.

    وأما بالنسبة للمتضررين، فعلى رأسهم يأتي بورنموث بقرارين غير محتسبين بشكل صحيح، بالتساوي مع مانشستر يونايتد بنفس العدد، مقابل خطأ واحد لكل من ليفربول ومانشستر سيتي.

