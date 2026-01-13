لقطة كارثية ضد آرسنال وهذا الفريق هو المستفيد الأول .. قائمة طويلة لأخطاء تقنية الفيديو بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي!

حالة من الفوضى شهدها النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ارتفاع نسبة أخطاء تقنية الفيديو بنسبة 30% عن الماضي، مما جعل الأمور واضحة للجميع، بأن الجودة التحكيمية في البطولة تسير نحو الأسوأ.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن الأخطاء التحكيمية في ظل وجود الفيديو زادت من 10 إلى 13 خطأً فادحًا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي في البريميرليج.

لجنة الأحداث الرئيسية في المباريات تجتمع بعد كل جولة لتقييم أداء الحكام والوقوف على الأخطاء، وتنقسم الحالات إلى أكثر من فئة.

الأكثر شيوعًا هي فئة "التدخلات التي لم تحدث"، وهي اللقطات التي كان يجب أن تقوم فيها غرفة الفيديو بتنبيه حكم الساحة، وارتفعت من 7 حالات إلى 11، بينما انخفضت مواقف "التدخل الخاطى" من 3 إلى 2 فقط..

واستعرضت الصحيفة قائمة بالأخطاء التي أقرتها اللجنة لما حدث خلال الموسم الجاري 2025/2026 ..