فاجئ واين روني الجميع بقوله إنه كان أسرع من كريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد، شكّل الثنائي أحد أخطر الثنائيات الهجومية في الدوري الإنجليزي، حيث أبقيا المدافعين في حالة ترقب تحت قيادة السير أليكس فيرجسون من 2004 إلى 2009. معًا، قادا الشياطين الحمر إلى الفوز بثلاثة ألقاب دوري وبلقب دوري أبطال أوروبا.
"تفوقت على كريستيانو في مانشستر يونايتد" .. روني يكشف عن خروج رونالدو من سباقات سرعة الشياطين الحمر!
سعي رونالدو الدؤوب لتحقيق التميز البدني
لطالما اعتُبر رونالدو المعيار الذهبي للتميز البدني. منذ بداياته في أولد ترافورد وحتى سنواته الحافلة بالأرقام القياسية مع ريال مدريد ويوفنتوس والآن في النصر، كرس الأيقونة البرتغالية مسيرته المهنية بأكملها للحفاظ على لياقته البدنية في ذروتها. من نظامه الغذائي ونظام نومه إلى تمارينه في صالة الألعاب الرياضية، خطط بكل دقة لكل التفاصيل للحفاظ على لياقته البدنية المتميزة حتى بعد بلوغه الأربعينيات من عمره. سمح له التزامه هذا بمواصلة التسجيل على أعلى مستوى بينما تقاعد معظم لاعبي جيله منذ فترة طويلة. لكن ادعاء روني يلقي ضوءًا جديدًا على تلك الأيام الأولى في مانشستر يونايتد، حيث ادعى المهاجم الإنجليزي السابق أنه كان يتفوق على رونالدو في اختبارات السرعة في الأيام الأولى من مسيرتهما.
- AFP
اختبار سرعة في مانشستر يونايتد
وفقًا لرووني، كانت نتائج اختبارات السرعة في الملعب التدريبي حاسمة.
""، كما صرح روني في "The Wayne Rooney Show" وقال: "أجرينا اختبارات على مسافة تزيد عن 30 ياردة، على ما أعتقد، وكنت في الصدارة، وكان أوين هارجريفز في المركز الثاني، كان أوين أسرع مما يعتقده الناس. نعم، كنت أسرع منه. لكن هناك جوانب مختلفة في كرة القدم. من الواضح أن كريستيانو سريع جدًا في المراوغة بالكرة، وكذلك جيجز. بعض اللاعبين يبدون أسرع بالكرة وأسرع بدونها أيضًا".
في الوقت نفسه، كان ريو فرديناند قد صرح سابقًا في بودكاسته الخاص أن هارجريفز كان بالفعل أحد الأسرع، "جاء إلى ملعب التدريب عندما وقع العقد، وأجرينا الاختبارات، وتفوق على الجميع. لقد أذهل الجميع؛ كنا نجري مسافات 10 ياردات و20 ياردة، وفاز في كل سباق".
رونالدو يحلم بإنجاز تاريخي
لم تكن العلاقة بين روني ورونالدو دائماً سلسة. فقد حدثت أزمة شهيرة خلال ربع نهائي كأس العالم 2006، عندما اتُهم رونالدو بتشجيع الحكم على طرد روني بسبب دهسه على ريكاردو كارفالو. أدى هذا الحادث إلى توتر صداقتهما لفترة وجيزة، ولكن بعد عودتهما إلى مانشستر، سرعان ما تصالحا.
بينما اعتزل روني كرة القدم منذ فترة طويلة، لا تزال قصة رونالدو قيد الكتابة. يقترب النجم البالغ من العمر 40 عامًا الآن من تحقيق إنجاز استثنائي وهو تسجيل 1000 هدف في مسيرته. بعد تسجيله هدفين في فوز النصر الأخير 2-0 على الحزم، وصل رصيد رونالدو إلى 950 هدفًا. وقد مدد عقده مع النادي السعودي العملاق في يونيو وارتبط بالنادي حتى عام 2027. وبمعدل تسجيله الحالي، من شبه المؤكد أن رونالدو سيتجاوز حاجز الألف هدف. وسيكون هذا إنجازًا يؤكد مكانته كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم. لكن روني، الذي غالبًا ما يفضل ليونيل ميسي على رونالدو في الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ، سارع إلى دعم زميله السابق في الوصول إلى هذا الإنجاز.
وقال روني: "100٪. لن يتقاعد قبل أن يسجل آلاف الأهداف. سيكون ذلك رائعًا له أيضًا، وأنا متأكد من أنه خلال العامين المقبلين سيلعب مع ابنه إلى جانبه، لذا أعتقد أن ذلك أمر مهم بالنسبة له أيضًا".
- Getty
حلم العودة إلى منصات التتويج
على الرغم من تألق رونالدو الفردي، تعرض فريقه النصر مؤخرًا لضربة قوية بعد خروجه من كأس الملك عقب هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام الاتحاد الذي لعب بعشرة لاعبين. كانت ليلة محبطة لرونالدو وزملائه، لكن الموسم لم ينتهِ بعد. تحت قيادة جورج جيسوس، يهيمن النصر على الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل الفريق حاليًا صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون وثماني نقاط عن حامل اللقب الاتحاد، الفريق الذي أطاح به من الكأس. وستكون المحطة التالية للفريق يوم السبت المقبل على أرضه أمام الفيحاء، حيث سيكون رونالدو حريصًا على قيادة الفريق من الأمام وإعادته إلى المسار الصحيح.