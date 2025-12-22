بعدما ظن البعض أن النجم الشاب لامين يامال تعمد استفزاز جمهور فياريال خلال مواجهة برشلونة بالأمس، يبدو أن رأس صاحب الـ18 عامًا كان في فكرة مغايرة تمامًا، وليس هدفه الرد على جماهير صاحب الأرض.
"عشق خاص" وليس استفزازًا لفياريال .. تفسير احتفال لامين يامال المثير خلال مواجهة برشلونة وفياريال
ما القصة؟
أمس الأحد، حل برشلونة ضيفًا على فياريال، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني 2025-2026.
وحسم الضيوف المباراة لصالحهم بثنائية رافينيا "ضربة جزاء" ويامال في الدقيقتين 12 و63 من عمر اللقاء، فيما طُرد ريناتو فيجا من فياريال في الشوط الأول بعد تدخل على لامين.
تسبب يامال في طرد فيجا أدى إلى غضب جمهور فياريال الذي اتهم الأول بالمبالغة والتمثيل في لقطة الطرد، ما دفعهم لإطلاق صافرات الاستهجان عليه طوال المباراة.
وعقب إحراز النجم الشاب للهدف الثاني للبرسا، قام بالاحتفال بـ"إيماءة التصفير"، ما فسره البعض أنه سخرية من صافرات استهجان جمهور فياريال عليه طوال اللقاء، لكن الأمر لم يكن كذلك..
التفسير الحقيقي لاحتفال يامال
من جانبها، تكفلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بالكشف عن سر احتفال لامين يامال المثير للتساؤلات خلال الساعات الماضية..
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاحتفال يخص العشق الخاص الذي يربط يامال بسلاسل الأنمي والمانجا (أفلام الرسوم المتحركة) وألعاب الفيديو.
الاحتفالية تستهدف تحديدًا سلسلة "إينازوما إليفن"؛ التي تعد واحدة من أشهر سلاسل الأنمي الخاصة بكرة القدم.
وما قام به يامال من "إيماءة التصفير" كان يقوم بها جود شارب؛ أحد أبطال إينازوما إليفن، حيث اشتهر بتقنية "البطريق الإمبراطور"، ففور أن يُطلق صفيره - بالطريقة التي قام بها لامين تمامًا - تتجمع مجموعة من طيور البطريق الإمبراطور لمساعدته في تنفيذ هجومه.
ليست صدفة
المثير أكثر في الأمر وما يؤكد أن هدف يامال لم يكن استفزاز جمهور فياريال أو الرد على صافرات الاستهجان ضده هو أن أمس الإثنين، كان من المفترض أن يُصدر المحتوى الجديد للعبة إينازوما إليفن، لكن تم التأجيل لبضع ساعات عن الموعد المعلن مسبقًا.
وكان صاحب الـ18 عامًا قد أعرب في أكثر من مناسبة من قبل عن عشقه لسلاسل الأنمي وألعاب الفيديو، خاصةً "دراجون بول".
أرقام لامين يامال أمام فياريال
نصب لامين يامال نفسه كأحد نجوم المباراة، مقدماً عرضاً فردياً متكاملاً عكس نضجاً تكتيكياً وذهنياً يفوق سنوات عمره الـ 18.
لغة الأرقام تبرز الهيمنة المطلقة للنجم الشاب؛ إذ لم يكتفِ بتسجيل هدف الاطمئنان، بل كان المحرك الأول للفريق بـ 127 لمسة، محولاً الجبهة اليمنى إلى جحيم لمدافعي فياريال بـ 8 مراوغات ناجحة من أصل 13 محاولة.
ولم تقتصر خطورته على المهارة الفردية، بل أظهر شراسة قتالية لافتة بفوزه في 12 مواجهة ثنائية أرضية رداً على خشونة الخصم، ورؤية إبداعية ثاقبة بصناعة 6 فرص محققة للتسجيل، ليثبت أنه لم يكن مجرد جناح مهاجم، بل "منظومة هجومية" متكاملة قادت برشلونة للنجاة من فخ الغواصات.
تجسد لغة الأرقام حجم التأثير "المرعب" للفتى الذهبي على كافة الجبهات هذا الموسم؛ حيث وصل إجمالي مساهمات لامين يامال إلى 20 مساهمة تهديفية خلال 20 مباراة خاضها في جميع المسابقات (بمجموع 1,686 دقيقة)، مسجلاً 9 أهداف وصانعاً 11 هدفاً لزملائه.
توهج يامال في "الليجا" بـ 15 مساهمة (7 أهداف و8 تمريرات حاسمة) في 14 مباراة، ولم يقل بريقه قارياً في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في 5 مباريات، إضافة إلى صناعة هدف في مشاركته الوحيدة بكأس الملك، ليثبت أنه السلاح الأخطر والأكثر فاعلية في كتيبة فليك بمعدل مساهمة تهديفية واحدة في كل لقاء.
موسم لامين يامال
يمر لامين يامال الموسم الجاري 2025-2026 بفترات صعود وهبوط، حيث تأثر من معاناته بآلام في العانة، على إثر المجهود البدني الكبير الذي بذله في العامين الأخيرين سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني.
بخلاف هذا، تأثر مستوى لامين كذلك بعلاقاته العاطفية خلال العام الجاري، حيث ارتبط بأكثر من فتاة، كانت آخرهم الأرجنتينية نيكي نيكول، قبل أن يعلنا انفصالهما بعد أشهر قليلة من الدخول في علاقة عاطفية بشكل علني.
تلك الظروف أبعدت الجناح الشاب عن خمس مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فاز الفريق في أربع منها، فيما خسر لقاء وحيد؛ كان أمام إشبيلية (1-4)، في الجولة الثامنة من الليجا.
وشارك يامال في 20 مباراة بمختلف البطولات مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 11 آخرين.