تغيير كبير في القواعد قادم؟ رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يريد طرد اللاعبين إذا غطوا أفواههم بعد عاصفة العنصرية التي أثارها فينيسيوس جونيور
الحدث الذي أثار رد فعل الفيفا
كان الدافع وراء هذا التغيير المحتمل في القواعد هو حادثة مروعة وقعت خلال مباراة الذهاب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبنفيكا. يُزعم أن جيانلوكا بريستياني وجه إهانة عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، لكن الكلمات التي استخدمها بالضبط لا تزال موضوع نقاش حاد لأن الأرجنتيني غطى فمه بقميصه. بعد المباراة بوقت قصير، أصدر النجم البرازيلي بيانًا وصف فيه من أساءوا إليه بـ"الجبناء" لأنهم اختبأوا وراء قمصانهم.
إنفانتينو يدفع باتجاه "افتراض الذنب"
وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز، أوضح رئيس الفيفا موقفه من هذه المسألة قائلاً: "إذا غطى لاعب فمه وقال شيئاً، وكان لذلك عواقب عنصرية، فمن الواضح أنه يجب طرده. يجب أن نفترض أنه قال شيئًا ما لم يكن ينبغي أن يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه. هناك مواقف لم نكن نتوقعها. بالطبع، عندما تتعامل مع قضية تأديبية، عليك أن تحلل الموقف، وعليك أن تحصل على أدلة، لكننا لا يمكن أن نكتفي بذلك في المستقبل".
وبرر إنفانتينو موقفه المتشدد بمساءلة دوافع أي شخص يحجب كلامه على أرض الملعب. "أنا ببساطة لا أفهم، إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلماذا تخفي فمك عندما تقول شيئًا. الأمر بهذه البساطة. وهذه هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها وعلينا اتخاذها لكي نكون جادين في مكافحتنا للعنصرية. علينا أن نتصرف ونكون حازمين، ويجب أن يكون لذلك تأثير رادع. ربما علينا أيضاً أن نفكر ليس فقط في المعاقبة، بل أيضاً في السماح بطريقة ما بتغيير ثقافتنا، والسماح للاعبين أو أي شخص يفعل شيئاً ما بالاعتذار"، مضيفاً أنه يقترح طريقاً للتكفير عن الذنب من خلال الندم.
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن استشارة حول عادة تغطية الفم
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) أنه يستمع إلى مخاوف الرئيس. عقب اجتماعهم السنوي العام، أعلن المشرعون عن إجراء مشاورات رسمية حول تدابير لمكافحة التمييز، مع التركيز بشكل خاص على عادة تغطية الفم التي أصبحت شائعة بين لاعبي كرة القدم المعاصرين. من المرجح أن يتم التصديق على أي تغييرات في قوانين اللعبة وتنفيذها في الوقت المناسب لكأس العالم 2026، مما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية مراقبة الحوار على أرض الملعب من قبل المسؤولين.
يظل إنفانتينو مصراً على أن كرة القدم يجب أن تقود التغيير الاجتماعي بدلاً من استخدام المشاكل الاجتماعية كذريعة للتقاعس عن العمل. وأضاف: "يمكنك أن تفعل أشياء لا تريد أن تفعلها في لحظة غضب [و] تعتذر، ثم يجب أن تكون العقوبة مختلفة، لنتقدم خطوة إلى الأمام، وربما يجب أن نفكر في شيء من هذا القبيل أيضاً. علينا أن نوقف العنصرية. لا يمكننا أن نكتفي بالقول 'حسنًا، إنها مشكلة في المجتمع، لذا لا يمكننا فعل أي شيء حيالها سوى ما نفعله بالفعل'".
مورينيو يؤكد على "افتراض البراءة"
أثارت هذه الادعاءات تعليقات من مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الذي واجه في البداية ردود فعل عنيفة لقوله إن فينيسيوس حرض الجماهير باحتفاله بالهدف. خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، أوضح مورينيو موقفه، ووعد بعواقب وخيمة على بريستياني إذا ثبتت صحة الادعاءات، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وقال مورينيو: "أنا لست محامياً، لكنني لست جاهلاً أيضاً. هل افتراض البراءة حق من حقوق الإنسان أم لا؟ إذا كان اللاعب مذنباً بالفعل، فلن أنظر إليه أبداً كما كنت أنظر إليه من قبل، وبالنسبة لي، سيكون الأمر قد انتهى. لكن عليّ أن أضع الكثير من الـ"إذا" أمام ذلك".
