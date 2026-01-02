Gianluigi Donnarumma Manchester City Sunderland 2025-26Getty
Chris Burton و علي سمير

فيديو | شجار لفظي عنيف بين دوناروما ولاعب سندرلاند .. وجوارديولا يفض النزاع بابتسامة!

اللاعب الإيطالي ظهر عليه الإحباط بعد تعادل فريقه أمام القطط السوداء على ملعب النور

فقد جانلويجي دوناروما أعصابه في نهاية مباراة مانشستر سيتي المحبطة التي انتهت بالتعادل السلبي مع سندرلاند، حيث انخرط الحارس الإيطالي الطويل القامة في مشادة كلامية عنيفة بعد المباراة. 

وكان مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا من بين الذين تدخلوا لتهدئة الأجواء بعد أن شاهد حارس مرماه الأساسي يتشاجر مع نجم القطط السوداء لوك أونين.

  • مانشستر سيتي يتعادل بدون أهداف في ملعب النور

    اشتعلت الأجواء بعد صافرة النهاية في ملعب النور، معقل سندرلاند، الذي عاد بشكل رائع إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، وكان سعيدًا بإضافة نقطة أخرى إلى رصيده بعد أن قدم أداءً أكثر من رائعًا أمام فريق مانشستر سيتي الذي ينافس على اللقب

    الفريق تعامل بشكل جيد مع سيتي من الناحية الدفاعية، مع قلة الفرص الواضحة للتسجيل. تم إلغاء هدف برناردو سيلفا في وقت مبكر بسبب التسلل، حيث عانى الضيوف كثيرًا من أجل كسر دفاع خصمه العنيد، بينما تعرض لخطر غريب في الطرف الآخر من الملعب.

  • شاهد اشتباك دوناروما مع لاعب ساندرلاند البديل أونين

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    كيف اشتعل الخلاف بين الثنائي؟

    قام دوناروما بعدة تصديات مهمة لمنع سندرلاند من التسجيل، وكان متشوقًا لرؤية مانشستر سيتي يحقق تقدمًا في سعيه المستمر للفوز باللقب. قرب نهاية المباراة، استاء اللاعب الدولي الإيطالي من البديل غير المستخدم أونين الذي منع البلوز من تنفيذ رمية جانبية سريعة.

    تبادل الاثنان النظرات مع اقتراب المباراة من نهايتها، وبدأ مشجعو الفريق المضيف في ترديد هتاف "من أنت؟" في اتجاه حارس مرمى مانشستر سيتي العملاق. كان دوناروما غاضبًا بعض الشيء، وتسببت سخرية المشجعين في تعكير مزاجه.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    سباق اللقب: مانشستر سيتي يتأخر الآن بأربع نقاط عن أرسنال

    هرع جوارديولا لمساعدة حارس مرماه على الخروج من المشاجرة، كما تدخل قائد سندرلاند جرانيت جاكا بين الخصمين المتنازعين. سعى مدرب مانشستر سيتي إلى التخفيف من حدة الحادث بعد ذلك، قائلاً للصحفيين: "هذه أمور تحدث في كرة القدم. أحياناً تحدث كما هي. [لم يكن] شيئاً مهماً. لم يصب أحد، ولم يحدث شيء".

    وتابع جوارديولا حديثه عن خسارة نقطتين ثمينتين: "سندرلاند فريق جيد جدًا، قوي جدًا، وجسديًا. إنه مكان صعب للعب فيه. في الشوط الأول، عانينا من ضغطهم. ثم دخل رودري وكسر خطوطهم، وكان الشوط الثاني ممتازًا. كنت سعيدًا جدًا بالأداء، لكننا لم نتمكن من تحويل فرصنا في منطقة الست ياردات. فقدنا اللمسة الأخيرة. من الغريب أننا لم نتمكن من التسجيل".

    يتأخر سيتي الآن بأربع نقاط عن المتصدر آرسنال، وسيواجه تشيلسي الذي لا يوجد له مدرب حاليًا - بعد إقالة إنزو ماريسكا في يوم رأس السنة - عند عودته إلى الملاعب في ملعب الاتحاد يوم الأحد.

