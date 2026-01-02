فيديو | شجار لفظي عنيف بين دوناروما ولاعب سندرلاند .. وجوارديولا يفض النزاع بابتسامة!

هرع جوارديولا لمساعدة حارس مرماه على الخروج من المشاجرة، كما تدخل قائد سندرلاند جرانيت جاكا بين الخصمين المتنازعين. سعى مدرب مانشستر سيتي إلى التخفيف من حدة الحادث بعد ذلك، قائلاً للصحفيين: "هذه أمور تحدث في كرة القدم. أحياناً تحدث كما هي. [لم يكن] شيئاً مهماً. لم يصب أحد، ولم يحدث شيء".

وتابع جوارديولا حديثه عن خسارة نقطتين ثمينتين: "سندرلاند فريق جيد جدًا، قوي جدًا، وجسديًا. إنه مكان صعب للعب فيه. في الشوط الأول، عانينا من ضغطهم. ثم دخل رودري وكسر خطوطهم، وكان الشوط الثاني ممتازًا. كنت سعيدًا جدًا بالأداء، لكننا لم نتمكن من تحويل فرصنا في منطقة الست ياردات. فقدنا اللمسة الأخيرة. من الغريب أننا لم نتمكن من التسجيل".

يتأخر سيتي الآن بأربع نقاط عن المتصدر آرسنال، وسيواجه تشيلسي الذي لا يوجد له مدرب حاليًا - بعد إقالة إنزو ماريسكا في يوم رأس السنة - عند عودته إلى الملاعب في ملعب الاتحاد يوم الأحد.