ليلة وولفرهامبتون الكئيبة لخصت كل شيء .. هدف صلاح لن يخفي الحقيقة المؤلمة وفان دايك يلوم الجميع على كوارثه!

لو كنت ممن تجاهلوا مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا والمحاولة المثيرة لريمونتادا تاريخية، فلا تقلق، لم يفوتك الكثير!

مباراة بطعم مواجهات "التشامبيونشيب" بعيدًا عن أجواء وقمة وحدة الدوري الإنجليزي، ملعب يسوده الفتور وانعدام الحماس والشغف، قبل أن تشتعل الليلة بآخر ربع ساعة، في مباراة من ضمن الأسوأ للريدز هذا الموسم.

وبالحديث عن فقدان الشغف، كان هناك محمد صلاح، الجناح المصري الذي فقد معظم مميزاته، وقدم عرضًا اعتدنا بل "سئمنا" من رؤيته بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، رغم تسجيله هدف ليفربول الوحيد بالمواجهة التي انتهت بنتيجة 2/1 لأصحاب الأرض.

مرة أخرى .. لم يظلمه أرني سلوت كثيرًا عندما أجلسه على دكة البدلاء ببداية الموسم، وصدق جيمي كاراجر في انتقاده "حتى وإن كان قاسيًا في بعض المناسبات"، ولكنه لم يكن الأسوأ في هذه الليلة الكئيبة!