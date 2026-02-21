Goal.com
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | كونسيساو يسخر من صحفي بعد التعادل مع الهلال .. وفلاته : أخطاء التحكيم ثابتة أمام نفس الفريق والاتحاد استحق ركلة جزاء!

مشاهد مثيرة للجدل بعد تعادل الاتحاد مع الهلال في دوري روشن السعودي

يؤمن الإعلامي عبد الله فلاته، أن الاتحاد كان يستحق الفوز على نظيره الهلال، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، في الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1، مما يعني أن الهلال فقد الصدارة لصالح النصر، في ليلة تعرض خلالها المدرب سيموني إنزاجي لعدة انتقادات، بينما مُدح كثيرًا سيرجيو كونسيساو بسبب ما قدمه ضد الزعيم.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا حدث؟

    الاتحاد، بعشرة لاعبين، أجبر الهلال على التعادل، بعد طرد حسن كادش في الدقيقة التاسعة، حيث كان الزعيم متقدمًا حينها بهدف مالكوم أوليفيرا بالدقيقة الخامسة، فيما رد حسام عوار بهدف التعادل للعميد، في الدقيقة 53.

    تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة. 

  • تصريحات فلاته بعد المباراة

    الإعلامي السعودي عبد الله فلاته قال خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد":"أنا حزين، الاتحاد يستحق الفوز، الفريق كان يمكنه الانتصار اليوم، لهذا السبب لا نهزم الهلال أبدًا، لا توجد لدي مشكلة مع الطرد، ولكن يجب الرجوع إلى لقطة يوسف النصيري مع تمبكتي".

    وأضاف:"تقنية الفيديو حضرت بشكل عادي في لقطة الطرد، وهنا لم نشاهد هذه الخاصية أبدًا، هل هذا معقول؟ هذه مشكلتنا الأبدية التي تتكرر طول الوقت".

    وتابع:"ركلة جزاء واضحة جدًا، الاتحاد كان يمكنه حسم المباراة بـ9 لاعبين وهو منقوص، دعونا نشاهد لقطة الطرد، تمبكتي وكوليبالي استحقا البطاقة الحمراء في مباراة الدور الأول ولم يحدث لهما أي شيء".

    وأوضح:"نفس الأخطاء تتكرر بشكل دائم في مباريات الاتحاد والهلال، مواجهة اليوم أظهرت شجاعة سيرجيو كونسيساو، لديه انضباط تكتيكي رائع وشخصية، عكس مدرب الهلال الجبان، لو استمر على هذا المنوال سنجد فريقه خلف الأهلي والنصر".

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كونسيساو يسخر من صحفي

    ومن جانبه قال سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي للمباراة:"بالنسبة للبطاقة الحمراء فأنا أحترم قرار الحكم، ولكن اللقطة تبدو تقديرية بنسب 50% إلى 50% وليست محسومة بشكل كبير".

    وعندما تم سؤاله عن رغبته في الدفاع وعدم الحرص على الفوز، أجاب كونسيساو:"لا أعلم أي مباراة كنت تشاهدها اليوم، كنا أخطر من الهلال رغم النقص العددي".

    وواصل حديثه:"أحب أن أوجه التهنئة للاعبين الذين ظهروا بصورة رائعة للغاية، دومبيا لاعب شاب ويحتاج إلى المزيد من الخبرة، لكنه لعب بصورة جيدة جدًا، الجميع كان مميزًا أمام فريق صعب مثل الهلال، وهو أمر رائع ومبشر لأننا لعبنا بعشرة لاعبين".

  • نتائج الاتحاد هذا الموسم 2025/2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 22 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 5 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

