Francesco Schirru و أحمد مجدي

حتى لا تضيع تمريرات لوكا مودريتش سدىً.. ماذا يقدم العملاق ماتيتا لميلان؟

بعد أن ارتبط اسمه في الماضي بنادي أتالانتا، وفي فترة الانتقالات الحالية بنادي يوفنتوس، قد يصل ماتيتا الآن إلى إيطاليا للعب بقميص ميلان.

خلال العام الماضي، تم ربط جان فيليب ماتيتا، المهاجم الفرنسي من أصل كونغولي، بنادي أتالانتا، ثم يوفنتوس وأخيرًا ميلان. 

ويبدو أن النادي الأحمر والأسود هو الأقرب إلى ضمه إلى صفوفه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، ليمنح أليجري مهاجمًا إضافيًا في سباق الدوري الإيطالي الذي سيستمر حتى مايو.

ماتيتا، البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في كريستال بالاس، ويرغب ميلان في ضمه إلى المدينة على الفور، أو في موعد أقصاه يونيو. الاتفاق على شرائه يبلغ 30 مليون يورو، لكن العرض قد يرتفع إلى 35 مليون يورو لتسريع الانتقال من فترة الانتقالات المقبلة إلى الحالية.

أثبت ماتيتا أنه قادر على أن يكون مهاجمًا يسجل أكثر من عشرة أهداف، وهو ما حققه في الموسمين الماضيين ويقترب من تحقيقه مرة أخرى في الموسم الحالي، مما سيمنح أليجري إضافة مهمة للسعي بجدية نحو الفوز بالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

  • ما الذي يميز ماتيتا؟

    ماتيتا هو مهاجم من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالنظر إلى حجمه البدني وقوته الجسدية، وقد يكون له تأثير كبير في الدوري الإيطالي.

    يبلغ طوله 192 سم ووزنه 88 كجم، ويجمع هذا اللاعب المولود عام 1997 واللاعب بالقدم اليمنى بين القوة البدنية وحس التهديف المتميز، فضلاً عن مهارته الكبيرة في اللعب الهوائي، سيجد لوكا مودريتش من يرسل له التمريرة الشهيرة بوجه القدم الخارجي كتلك التي قدمها لرودريجو جويس أمام تشيلسي، فيقابلها مهاجم ضخم بلعبة هواء متقنة في الشباك!.

    "تتطلب كرة القدم الكثير من القوة الذهنية، لأن البيئة صعبة للغاية"، كما قال ماتيتا، العملاق الذي نشأ في الضواحي الفقيرة لباريس، والذي دفعته والدته إلى بدء مسيرة كلاعب كرة قدم محترف.

    أحد أساطير ماتيتا هو إبراهيموفيتش: "كنت أحبه لأنه كان يجيد كل شيء: سريع، تقني، قوي في الرأس، مذهل، رشيق".. وهذا ما حاول تكراره كثيرًا في السنوات الأخيرة.

  • مشوار ماتيتا.. المسيرة المهنية والجوائز

    بعد أن نشأ في أكاديمية درانسي للشباب، تم اختيار ماتيتا من قبل شاتورو في عام 2014، ووقع أول عقد احترافي له بعد حوالي عام.

    في بطولة الدرجة الثالثة الفرنسية، سجل ماتيتا على الفور قفزة هائلة، لدرجة أنه بعد عام واحد تم استدعاؤه بشكل مفاجئ من قبل ليون في الدرجة الأولى!.

    ماتيتا كان شابًا ولم يلعب كثيرًا في ليون، لذا تم بيعه إلى لوهافر في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، وهي محطة وسيطة: في الدرجة الثانية، سجل أهدافًا بانتظام، فاختاره ماينز في الدوري الألماني، حيث سيبقى حتى يناير 2021.

    في ذلك الوقت، انتقل ماتيتا إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: بعد فترة من التكيف مع كرة القدم البريطانية، انطلق في إنجلترا أيضًا منذ عام 2023.

    حصل على أول ألقاب في مسيرته العام الماضي، مع الفوز المفاجئ بكأس الاتحاد الإنجليزي وبالتالي الدرع الخيرية.

  • كم عدد أهداف ماتيتا في مسيرته الكروية؟

    حقق ماتيتا في كثير من الأحيان أرقامًا رائعة في الدوريات، فمع شاتورو، سجل 11 هدفًا في 22 مباراة، ومع لوهافر 17 هدفًا في 25 مباراة، ومع ماينز 14 هدفًا في 34 مباراة. 

    الموسمان اللذان سجل فيهما رقمًا ثنائيًا في كريستال بالاس هما 23/24 (16 في 35) و24/25 (14 في 37).

    في الموسم الحالي، سجل 8 أهداف في 23 مباراة، مع أربعة أشهر متبقية لتحطيم إحصائياته السابقة.

    في المواسم الأخرى، لم يصل ماتيتا إلى رقم ثنائي، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في الدوري الألماني. كان الموسم الأقل إثارة هو موسم 2021/2022، حيث سجل 5 أهداف في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي.

    مع منتخب فرنسا، ظهر لأول مرة في أكتوبر 2025، حيث لعب ثلاث مباريات ضد أذربيجان (15 دقيقة في النهاية) وأيسلندا ومرة أخرى أذربيجان، وسجل هدفين في المجموع.

  • إحصائيات الموسم الحالي لماتيتا

    • الدقائق التي لعبها: 2.707
    • إجمالي الأهداف: 10
    • إجمالي المباريات: 34
    • الأهداف في كل: 271'
    • تمريرات حاسمة: 2

