حصل ديمبيلي على الجائزة بفضل أدائه الذي ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، ومن المرجح أن يكون لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى دور كبير في منافسة الكرة الذهبية هذه المرة. ومع ذلك، فهذه السنة هي سنة كأس العالم، لذا هناك احتمال ألا يظهر الفائز النهائي حتى الصيف في أمريكا الشمالية.

لا تنسوا أيضًا أن كأس الأمم الإفريقية ستقام من أواخر ديسمبر وحتى يناير، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض اللاعبين الذين لا يلمعون فقط في أنديتهم، بل يثيرون الإعجاب أيضًا في بطولتين كبيرتين على مدار الموسم.

سباق الكرة الذهبية هو سباق ماراثون وليس سباق سرعة، ومن الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يظهر كفائز محتمل حتى منتصف موسم 2024-25. ومع ذلك، مع وصول الموسم الأوروبي إلى منتصفه، فإن تصنيفات موقع جول للكرة الذهبية جارية على قدم وساق، حيث نتابع الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية خلال الأسابيع والأشهر القادمة: