تصنيفات القوة في دوري أبطال أوروبا 2025-26: أرسنال في الصدارة قبل قرعة دور الـ16، بينما يتعثر باريس سان جيرمان وريال مدريد في التصفيات - لكن بودو/غليمت هو نجم أوروبا بعد فوزه المذهل على إنتر

في مكان آخر، وضع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور جوزيه مورينيو وبنفيكا في مكانهما بعد خلاف عنصري قبيح، بينما تأهل منافسه في المدينة أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد تغلبه على كلوب بروج.

كما جعل موناكو حامل اللقب باريس سان جيرمان يعمل بجد، لكن نيوكاسل لم يواجه صعوبة تذكر أمام قاراباغ، ولم يواجه باير ليفركوزن صعوبة كبيرة أمام أولمبياكوس.

الآن بعد أن عرفنا هوية الفرق الـ 16 المتبقية، والخصمين المحتملين لكل نادٍ في الدور التالي، من هو الأفضل لرفع الكأس في بودابست في 30 مايو؟ GOAL يصنف جميع المتنافسين قبل قرعة يوم الجمعة في نيون...

التحديث السابق: 29 يناير 2025. الفرق التي خرجت من البطولة: إنتر، كلوب بروج، قاراباغ، أولمبياكوس، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، بنفيكا، موناكو.