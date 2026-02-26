Goal.com
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

تصنيفات القوة في دوري أبطال أوروبا 2025-26: أرسنال في الصدارة قبل قرعة دور الـ16، بينما يتعثر باريس سان جيرمان وريال مدريد في التصفيات - لكن بودو/غليمت هو نجم أوروبا بعد فوزه المذهل على إنتر

بعد مرحلة دوري طويلة ومؤلمة، بدأت أخيرًا مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، وكما كان متوقعًا، شهدت أحداثًا درامية تشتهر بها هذه البطولة. كان بودو/جليمت نجمي التصفيات، حيث أطاح الفريق النرويجي غير المصنف بوصيف الموسم الماضي، إنتر ميلان. كما فاجأ غلطة سراي فريقًا إيطاليًا آخر، يوفنتوس، ولكن بصعوبة بالغة، بعد أن كان على وشك الاستسلام تمامًا أمام 10 لاعبين في تورينو. لكن لم يكن كل شيء كئيبًا بالنسبة للدوري الإيطالي، حيث عاد أتالانتا من الخلف ليهزم بوروسيا دورتموند.

في مكان آخر، وضع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور جوزيه مورينيو وبنفيكا في مكانهما بعد خلاف عنصري قبيح، بينما تأهل منافسه في المدينة أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد تغلبه على كلوب بروج.

كما جعل موناكو حامل اللقب باريس سان جيرمان يعمل بجد، لكن نيوكاسل لم يواجه صعوبة تذكر أمام قاراباغ، ولم يواجه باير ليفركوزن صعوبة كبيرة أمام أولمبياكوس.

الآن بعد أن عرفنا هوية الفرق الـ 16 المتبقية، والخصمين المحتملين لكل نادٍ في الدور التالي، من هو الأفضل لرفع الكأس في بودابست في 30 مايو؟ GOAL يصنف جميع المتنافسين قبل قرعة يوم الجمعة في نيون...

التحديث السابق: 29 يناير 2025. الفرق التي خرجت من البطولة: إنتر، كلوب بروج، قاراباغ، أولمبياكوس، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، بنفيكا، موناكو.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16باير ليفركوزن ⬆️

    كانت دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمثابة رحلة حافلة بالتقلبات بالنسبة لباير ليفركوزن، الذي فاجأ مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد أكثر من شهر بقليل من هزيمته 7-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان.

    لذلك، قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة ما يمكن توقعه من فريق كاسبر هجولماند، الذي لا يزال يضم بعض اللاعبين المتميزين في صفوفه، مثل باتريك شيك وأليكس جريمالدو وإدموند تابسوبا، على الرغم من رحيل العديد من أعضاء فريق شابي ألونسو الحائز على لقبين مع المدرب الإسباني الصيف الماضي.

    ومع ذلك، وبالنظر إلى الطبيعة الصارمة لفوزهم في المباراة الفاصلة على أولمبياكوس، فإننا لا نمنح ليفركوزن المحدود فرصة للفوز على بايرن ميونيخ أو أرسنال في دور الـ16.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15غالطة سراي ⬆️

    لا داعي لتجميل الأمر: غلطة سراي محظوظ للغاية لوصوله إلى دور الـ16. فالفريق التركي بطل الدوري لم يفز سوى بثلاث مباريات في مرحلة المجموعات وحصد نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات. بفضل الطبيعة المتسامحة للغاية للنظام الجديد، كانت 10 نقاط كافية لخوض مباراة فاصلة مع يوفنتوس، الذي سحقه غالطة 5-2 في اسطنبول - بفضل طرد خوان كابال في الشوط الثاني.

    ومع ذلك، كان أداء فريق أوكان بوروك سيئًا للغاية في مباراة الإياب في تورينو - على الرغم من أن البيانكونيري خسروا لاعبًا آخر - واحتاجوا في النهاية إلى وقت إضافي للتأهل.

    يمكننا أن نكون على يقين من أن توتنهام وليفربول سيأملان في مواجهة غالطة سراي في دور الـ16 - حتى لو كان من الخطأ الاستهانة بفريق يضم فيكتور أوسيمهن في الهجوم وفاز على الريدز في الجولة الثانية.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14توتنهام ⬇️

    تغير كل شيء في توتنهام منذ نهاية مرحلة الدوري، حيث لم ينقذ تأهل الفريق إلى دور الـ16 توماس فرانك من الإقالة، بعد أن تم طرد الدنماركي عقب سلسلة من ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز دون فوز. وقد لجأ توتنهام بشكل مفاجئ إلى إيغور تودور لمساعدته في تجنب خطر الهبوط، ولم تكن بداية الكرواتي مشجعة للغاية، حيث تعرض فريقه الجديد لهزيمة 4-1 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن.

    لذا، فإن توتنهام يمثل فريقًا غير معروف إلى حد كبير. الفريق يتمتع بسجل 100٪ على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومن المؤكد أنه سيكون متفائلًا بفرصه في الوصول إلى ربع النهائي إذا واجه غلطة سراي بدلاً من أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، فإن مستواه سيئ للغاية وقائمة الإصابات طويلة، لذا لن نتفاجأ على الإطلاق إذا أعطى تودور الأولوية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مواصلة مغامرته الأوروبية.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13بودو/غليمت ⬆️

    لا يمكننا أن نوفي بودو/غليمت، قاتل العمالقة في دوري أبطال أوروبا، حقه من الثناء. حتى قبل أن يفاجئوا مانشستر سيتي في الجولة السابعة، كنا نحيي الفريق النرويجي الصغير باعتباره أحد أفضل الفرق التي يمكن مشاهدتها في البطولة، لذلك لم نحاول حتى إخفاء فرحتنا بعد أن رأيناهم يتأهلون إلى مرحلة خروج المغلوب بفوزهم على أتلتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

    لكن حتى ذلك الحين، لم نجرؤ على تصديق أنه قد يصل بالفعل إلى دور الـ16، بعد أن أوقعت القرعة بينه وبين إنتر في مباريات التصفيات. ومع ذلك، حقق بودو إنجازه الأكثر روعة حتى الآن بفوزه على وصيف الموسم الماضي في مباريات الذهاب والإياب، ليتأهل لمواجهة سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي. في هذه المرحلة، لم نعد نعرف ماذا نفكر، لأن هذا الفريق الرائع حقًا قد علمنا شيئًا واحدًا هذا الموسم، وهو أن الأحلام لا تزال قابلة للتحقيق في لعبة كرة القدم الحديثة التي دمرتها التفاوتات المالية بشكل شبه كامل.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12أتالانتا ⬆️

    بعد أن أضاع فرصة رائعة للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 بحصد نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين له في مرحلة المجموعات، بدا أن أتالانتا سيودع البطولة في جولة الملحق بعد خسارة صعبة 2-0 أمام بوروسيا دورتموند في سيغنال إيدونا بارك.

    ومع ذلك، حقق فريق بيرغاماسكي عودة رائعة في نيو بالانس أرينا، وقلب النتيجة رأسًا على عقب بثلاثة أهداف من جيانلوكا سكاماتشا ودافيد زاباكوستا وماريو باساليتش قبل نهاية الساعة الأولى، وعلى الرغم من أن بوروسيا دورتموند تعادل في مجموع المباراتين بهدف من كريم أييمي، إلا أن رجال رافاييل بالادينو تأهلوا بفضل ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة سجلها لازار ساماردزيتش.

    لذا، في حين أن لا ديا ستواجه صعوبة كبيرة في الدور التالي، سواء واجهت أرسنال أو بايرن ميونيخ، تظل أتالانتا واحدة من أكثر الفرق التي حققت إنجازات كبيرة في هذه المسابقة، وقد هزمت بالفعل تشيلسي في بطولة هذا الموسم.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11نيوكاسل ⬆️

    في منتصف مرحلة الدوري، كان نيوكاسل في وضع جيد للغاية للتأهل مباشرة إلى دور الـ16. ومع ذلك، لم يتمكنوا سوى من الفوز في واحدة من مبارياتهم الأربع الأخيرة، وبالتالي انتهى بهم المطاف في مباريات التصفيات، حيث حالفهم الحظ في مواجهة قاراباغ، الذي هزموه بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.

    لا شك أن أداء أنتوني جوردون في دوري أبطال أوروبا يدعو للتفاؤل، في حين أن نيوكاسل دائمًا ما يكون فريقًا صعبًا للغاية في ملعب سانت جيمس بارك، لذا فإنه قادر بالتأكيد على إحداث مفاجأة أمام تشيلسي أو برشلونة أمام جماهيرهما (حتى لو كان البلوغرانا قد فاز بالفعل في تاينسايد هذا الموسم!).

    ومع ذلك، فإن نيوكاسل يقع في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة أسباب رئيسية: فهو غير موثوق به في الهجوم كما هو الحال في الدفاع؛ ووسط الملعب ضائع بدون قائده المصاب برونو غيمارايس؛ وعادة ما يكون سيئًا خارج أرضه. لذا، يواجه فريق الماغبايز مهمة صعبة في التأهل إلى ربع النهائي.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    10سبورتنج لشبونة ↔️

    بدا أن فرصة تأهل سبورتنج لشبونة مباشرة إلى دور الـ16 قد انتهت بعد خسارته 3-1 أمام بايرن ميونيخ في الجولة السادسة، حيث كانت آخر مباراتين للفريق البرتغالي على أرضه أمام باريس سان جيرمان وخارج أرضه أمام أتلتيك بلباو. لكن هدف لويس سواريز في الدقيقة 90 منح سبورتنج فوزًا مفاجئًا 2-1 على حامل اللقب، بينما سجل أليسون سانتوس هدف الفوز في وقت متأخر في سان ماميس ليضمن المركز السابع في ترتيب مرحلة المجموعات.

    وقال المدرب روي بورجيس عن ميل لاعبيه إلى الدراما في اللحظات الأخيرة: "هذه هي صورة هذا الفريق. إنها تظهر بوضوح رغبتهم في الفوز. لا يهمهم الوقت، يريدون اللعب، يريدون القتال من أجل المباراة، ويريدون أن يكونوا الأفضل".

    الآن، نحن لا نعتقد بالضرورة أن سبورتنج من بين أفضل ثمانية فرق في أوروبا، ولكن بناءً على كل ما رأيناه حتى الآن، فإن لديهم على الأقل فرصة للوصول إلى ربع النهائي، حتى لو تعادلوا مع ريال مدريد بدلاً من بودو/جليمت.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    9أتلتيكو مدريد ⬆️

    أتلتيكو مدريد هو أحد أكثر الفرق التي يصعب التنبؤ بأدائها في البطولة. لم يعد فريق دييغو سيميوني قوياً كما كان في السابق، كما يتضح من هزيمته 4-0 أمام أرسنال في مرحلة الدوري، كما أنه استقبل أربعة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب في مواجهته مع كلوب بروج في مرحلة التصفيات. ومع ذلك، فإن التعاقد مع أديمولا لوكمان من أتالانتا في يناير أضاف المزيد من القوة الهجومية إلى الفريق الذي سحق برشلونة مؤخراً في كأس الملك.

    من الواضح أن قرعة دور الـ16 يوم الجمعة ستؤثر بشكل كبير على آمال أتلتيكو في الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، حيث أن ليفربول فريق أقوى بكثير من توتنهام، ولكن بغض النظر عما سيحدث، فإن الكثير سيتوقف على مستوى المهاجم النجم خوليان ألفاريز، الذي يبدو أنه تأثر بالتكهنات حول مستقبله. 

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    8تشيلسي ⬇️

    كلما تغيرت الأمور في تشيلسي، كلما بقيت على حالها. حقق ليام روزينيور بداية واعدة في عهده في ستامفورد بريدج بقيادة البلوز إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوز مثير للإعجاب على نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

    ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من لاعبي تشيلسي الصغار جدًا وعديمي الخبرة غير متناسقين وغير منضبطين كما كانوا تحت قيادة سلف المدرب، إنزو ماريسكا - كما يتضح من حقيقة أن لاعبًا آخر تم طرده (ويسلي فوفانا) في تعادل 1-1 مع بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

    ونتيجة لذلك، نحن غير مقتنعين على الإطلاق بأنهم سيتغلبون على باريس سان جيرمان أو نيوكاسل في دور الـ16، على الرغم من أن خوض مباراة الإياب على أرضهم قد يساعدهم في تحقيق هدفهم.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    7ريال مدريد ⬆️

    من الواضح أن تعادل ريال مدريد مع بنفيكا قد طغت عليه تمامًا الإساءة العنصرية المزعومة التي وجهها جيانلوكا بريستياني إلى فينيسيوس جونيور - ومحاولات جوزيه مورينيو المخزية لإلقاء اللوم على البرازيلي في إثارة المشاهد المروعة في استاد دا لوز.

    لكن فينيسيوس لم يستسلم، وبعد أن سجل الهدف الوحيد في المباراة في لشبونة، سجل الجناح أيضًا هدف الفوز في مباراة الإياب في البرنابيو، حيث حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

    ومع ذلك، في حين أن فينيسيوس قد استعاد مستواه الجيد في الأسابيع الأخيرة، لا يزال ريال مدريد يخدع الجمهور تحت قيادة المدرب المبتدئ ألفارو أربيلوا، لذا من الصعب التخلص من الشك في أن ريال مدريد يحتاج حقًا إلى مواجهة سبورتنج لشبونة في دور الـ16 بدلاً من مانشستر سيتي إذا أراد الوصول إلى ربع النهائي.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    6برشلونة ⬇️

    في النهاية، كان أداء برشلونة جيداً بإنهاءه الدوري في المركز الخامس، حيث لم يكن التأهل المباشر إلى دور الـ16 يبدو ممكناً بعد هزيمته 3-0 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. وبالتالي، يستحق البلوغرانا الثناء على تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية لتجنب العار والمصاعب في جولة الملحق. ومع ذلك، لا نزال غير مقتنعين بقدرته على المضي قدماً هذا الموسم، خاصة وأن سلسلة الانتصارات هذه جاءت ضد فرق لم تنتهي ضمن المراكز الـ 24 الأولى: أينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ وكوبنهاغن.

    كما أن خط هانسي فليك المرتفع لا يزال مصدر قلق حقيقي، لأنه لم يستغل فقط من قبل باريس سان جيرمان خلال فوزه في كاتالونيا في الجولة الثانية، ولكن أيضًا من قبل كلوب بروج، الذي مزقه إربًا خلال التعادل 3-3 في بلجيكا. لذلك، في حين أن مجموعة برشلونة الرائعة من المواهب الهجومية، بما في ذلك رافينها ولامين يامال، تجعله فريقًا مخيفًا، إلا أن دفاعه الذي استقبل 14 هدفًا في ثماني مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا - وتعرض لخسارة قاسية 4-0 في كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد - لا يبعث على الخوف.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5باريس سان جيرمان ⬆️

    قال فيتينها إن باريس سان جيرمان لم يواجه أي مشكلة في اجتياز مباريات التصفيات للوصول إلى دور الـ16 - ويمكن للمرء أن يفهم بالتأكيد السبب. فالمباريات الإضافية لم تضر لاعبي لويس إنريكي بأي شكل من الأشكال في الموسم الماضي.

    ومع ذلك، لا يبدو باريس سان جيرمان كما كان عندما تغلب على فرق الدوري الإنجليزي واحدًا تلو الآخر في طريقه للفوز بكأس أوروبا لأول مرة بفوزه الساحق على إنتر في ميونيخ، ونعتقد أن ذلك يرجع إلى إرهاق اللاعبين بعد عام 2025 المليء بالأحداث. لم يكن الفريق في أفضل حالاته عندما تغلب على موناكو بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين ليتأهل لمواجهة تشيلسي أو برشلونة في مباراة مثيرة.

    ومع ذلك، فقد فاز باريس سان جيرمان بالفعل على البلوغرانا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأظهر في فوزه الأخير على مرسيليا في مباراة "الكلاسيكو" أنه لا يزال قوة لا يمكن إيقافها عندما يكون كل لاعب في أفضل حالاته. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    4ليفربول ⬇️

    أوروبا كانت نقطة قوة أرني سلوت هذا الموسم. لقد انتهت بالفعل مساعي ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه الفريق صراعًا حقيقيًا لإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، لكنه برز كحصان أسود للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

    لا يزال هناك الكثير من المشاكل في فريق سلوت، الذي يعاني من صعوبة في اختراق دفاعات الفرق التي تلعب بعمق وتستخدم الكرات الطويلة للتغلب على ضغطه. ومع ذلك، لم يلعب الكثير من المنافسين بهذه الطريقة ضده في أوروبا، ونجح ليفربول في تحقيق نتائج جيدة، حيث تغلب على أتلتيكو مدريد وريال مدريد وإنتر في طريقه المباشر إلى دور الـ16.

    من المحتمل أن يؤثر الضعف المذهل في دفاع الريدز عليهم في النهاية، لكنهم يبدون في الواقع رهانًا جيدًا للوصول إلى نصف النهائي، نظرًا لأنهم بدوا أفضل بكثير في كلا طرفي الملعب في الأسابيع الأخيرة، في حين أن أنفيلد يبدو دائمًا أنه يخرج أفضل ما لدى فريق ميرسيسايد.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    3مانشستر سيتي ⬆️

    كنا نعتقد أن مانشستر سيتي عاد إلى مستواه الأفضل عندما تغلب على ريال مدريد في البرنابيو في منتصف سلسلة انتصاراته العشرة المتتالية في جميع المسابقات - إلا أن فريق بيب جوارديولا عانى من تراجع مفاجئ ومذهل في مستواه بعد مطلع العام الجديد، بما في ذلك خسارة مفاجئة أمام بودو/جليمت. 

    ومع ذلك، تمكن الفريق من التسلل إلى المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا مستفيدًا من بعض النتائج المفاجئة في مباريات أخرى، مع تحقيقه فوزًا 2-0 على غلطة سراي. كان هذا النوع من الانتصارات السهلة هو ما كان يحتاجه جوارديولا حقًا من فريقه، الذي بدا ضعيفًا جدًا دفاعيًا هذا الموسم.

    سيخوض مانشستر سيتي مباراة الإياب في دور الـ16 أمام ريال مدريد أو بودو غليمت وهو مفعم بالثقة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري المحلي، والتي تعود في جزء كبير منها إلى إنفاق المزيد من الأموال لجلب لاعبين أثبتا جدارتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أنطوان سيمينيو ومارك جويهي، خلال فترة الانتقالات في يناير. والأهم من ذلك، أن إرلينج هالاند يبدو نشيطًا للغاية مرة أخرى بعد فترة جفاف أمام المرمى، لذا على الرغم من أن هذا الفريق ليس بأي حال من الأحوال فريق جوارديولا الكلاسيكي، إلا أنه سيكون من الصعب إيقافه في مرحلة خروج المغلوب.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2بايرن ميونيخ ↔️

    مر بايرن ميونيخ بفترة صعبة نسبياً في الدوري الألماني في أواخر شهر يناير (حصد نقطة واحدة فقط من مباراتين!)، لكنه لا يزال في صدارة الترتيب، مما يمنحه ميزة كبيرة على العديد من منافسيه الأوروبيين، حيث سيكون لديه الفرصة لإراحة لاعبيه الأساسيين بين مباريات الأدوار الإقصائية، بينما يتنافس منافسوه في دوري أبطال أوروبا على النقاط في الدوريات المحلية.

    وبالطبع، يمتلك البافاريون، الذين فازوا على باريس سان جيرمان في باريس خلال مرحلة الدوري، مجموعة رائعة من اللاعبين. يمكن القول إن هاري كين هو المهاجم الأكثر اكتمالاً في كرة القدم العالمية، ومايكل أوليس موهبة هجومية رائعة، ولينارت كارل يبدو نجماً صاعداً، بينما كان لويس دياز أفضل مما كان يتوقعه أي شخص بعد وصوله من ليفربول الصيف الماضي. 

    ومع ذلك، لا يمكن المبالغة في أهمية عودة جمال موسيالا إلى الملاعب. افتتح اللاعب رقم 10 التسجيل في المباراة الأخيرة لبايرن في مرحلة المجموعات، ضد PSV، بهدفه الأول هذا الموسم، وعلى الرغم من أنه لا يزال يعمل على استعادة لياقته الكاملة، إلا أنه قد يجعل خط هجوم فينسنت كومباني لا يمكن إيقافه في مرحلة خروج المغلوب.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1أرسنال ↔️

    أرسنال ليس بأي حال من الأحوال الفريق الأكثر جاذبية أو إمتاعًا في اللعبة اليوم. تأتي الكثير من أهدافه من الكرات الثابتة، وهناك سخرية من المدرب ميكيل أرتيتا وبعض لاعبيه الرئيسيين تثير استياء الكثير من الناس. لكن الحقيقة هي أننا لا نرى فريقًا أقوى منه في إنجلترا أو أوروبا في الوقت الحالي، ولهذا السبب تصدر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا برقم قياسي خالٍ من الهزائم، على الرغم من مواجهته لأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

    من الواضح أن الكثير يمكن أن يتغير خلال المرحلة الحاسمة من الموسم. على سبيل المثال، يمكن للإصابات أن تعرقل أي حملة، لكن فريق أرسنال مجهز بشكل جيد للغاية للتعامل مع أي انتكاسات محتملة. نظرًا لأن الغانرز سيتمتعون بميزة اللعب على أرضهم في مباريات الإياب لجميع مبارياتهم المحتملة في الأدوار الإقصائية، فإنهم في وضع لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك للفوز أخيرًا بكأس أوروبا، حتى لو كانت هناك شكوك حول قوتهم الذهنية حتى يتمكنوا بالفعل من الفوز بكأس كبير.

