Goal.com
مباشر
Champions League power rankings GFXGOAL
Mark Doyle

ترجمه

تصنيفات القوة في دوري أبطال أوروبا 2025-26: أرسنال على وشك الفوز باللقب، لكن ريال مدريد وتشيلسي في مأزق كبير بعد قرعة رهيبة في دور الـ16

بعد مرحلة دوري طويلة ومؤلمة، بدأت أخيرًا مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، وكما كان متوقعًا، شهدت أحداثًا درامية تشتهر بها هذه البطولة. كان بودو/جليمت نجم البلاي أوف بشكل واضح، حيث أطاح الفريق النرويجي غير المصنف بوصيف الموسم الماضي، إنتر ميلان. كما فاجأ غلطة سراي فريقًا إيطاليًا آخر، يوفنتوس، ولكن بصعوبة بالغة، بعد أن كان على وشك الاستسلام تمامًا أمام 10 لاعبين في تورينو. لكن لم يكن كل شيء كئيبًا بالنسبة للدوري الإيطالي، حيث عاد أتالانتا من الخلف ليفوز على بوروسيا دورتموند.

في مكان آخر، وضع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور جوزيه مورينيو وبنفيكا في مكانهما بعد خلاف عنصري قبيح، بينما تأهل منافسه في المدينة أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد تغلبه على كلوب بروج.

كما جعل موناكو حامل اللقب باريس سان جيرمان يعمل بجد، لكن نيوكاسل لم يواجه صعوبة تذكر أمام قاراباغ، ولم يواجه باير ليفركوزن صعوبة كبيرة أمام أولمبياكوس.

والآن، بعد أن عرفنا هوية الفرق الـ 16 المتبقية، وكذلك مساراتها نحو النهائي بعد قرعة يوم الجمعة في نيون، من هو الأفضل لرفع الكأس في بودابست في 30 مايو؟ GOAL تصنف جميع المتنافسين أدناه...

التحديث السابق: 26 فبراير 2026.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16باير ليفركوزن ↔️

    كانت دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمثابة رحلة حافلة بالتقلبات بالنسبة لباير ليفركوزن، الذي فاجأ مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد أكثر من شهر بقليل من هزيمته 7-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان.

    لذلك، قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة ما يمكن توقعه من فريق كاسبر هجولماند، الذي لا يزال يضم بعض اللاعبين المتميزين في صفوفه، مثل باتريك شيك وأليكس جريمالدو وإدموند تابسوبا - على الرغم من رحيل العديد من أعضاء فريق شابي ألونسو الحائز على لقبين مع المدرب الإسباني الصيف الماضي.

    ومع ذلك، وبالنظر إلى الطبيعة الصارمة لفوزهم في المباراة الفاصلة على أولمبياكوس، فإننا لا نمنح ليفركوزن المحدود فرصة كبيرة للفوز على أرسنال في دور الـ16.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15غالطة سراي ↔️

    لا داعي لتجميل الأمر: غلطة سراي محظوظ للغاية لوصوله إلى دور الـ16. فالفريق التركي بطل الدوري لم يفز سوى بثلاث مباريات في مرحلة المجموعات وحصد نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات.

    بفضل الطبيعة المتسامحة للغاية للنظام الجديد، كانت 10 نقاط كافية لخوض مباراة فاصلة مع يوفنتوس، الذي سحقه غالطة 5-2 في اسطنبول - بفضل طرد خوان كابال في الشوط الثاني. ومع ذلك، كان أداء فريق أوكان بوروك سيئًا للغاية في مباراة الإياب في تورينو - على الرغم من أن البيانكونيري خسروا لاعبًا آخر - واحتاجوا في النهاية إلى وقت إضافي للتأهل.

    من الواضح أن غالطة سراي سيستمد العزيمة من حقيقة أنه سبق له الفوز على ليفربول هذا الموسم، لكن الريدز تحسنوا كثيرًا منذ هزيمتهم 1-0 في رامز بارك وسيتمتعون بميزة اللعب على أرضهم في مباراة الإياب من دور الـ16، وهو ما سيكون له تأثير حاسم.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14توتنهام

    تغير كل شيء في توتنهام منذ نهاية مرحلة الدوري، حيث لم ينقذ تأهل الفريق إلى دور الـ16 توماس فرانك من الإقالة، بعد أن تم طرد الدنماركي عقب سلسلة من ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز دون فوز. وقد لجأ توتنهام بشكل مفاجئ إلى إيغور تودور لمساعدته على تجنب خطر الهبوط، ولم تكن بداية الكرواتي مشجعة، حيث خسر فريقه الجديد 4-1 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن.

    لذا، فإن توتنهام يمثل فريقًا غير معروف إلى حد كبير. يفتخر الفريق بسجل 100٪ على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن مستواه سيئ للغاية وقائمة المصابين طويلة، لذا لن نتفاجأ على الإطلاق إذا أعطى تودور الأولوية للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على محاولة تمديد مغامرته الأوروبية بإزعاج أتلتيكو مدريد.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13نيوكاسل ⬇️

    في منتصف مرحلة الدوري، كان نيوكاسل في وضع جيد للغاية للتأهل مباشرة إلى دور الـ16. ومع ذلك، لم يتمكنوا سوى من الفوز في واحدة من مبارياتهم الأربع الأخيرة، وبالتالي انتهى بهم المطاف في مباريات التصفيات، حيث حالفهم الحظ في مواجهة قاراباغ، الذي هزموه بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.

    لا شك أن أداء أنتوني جوردون في دوري أبطال أوروبا يدعو للتفاؤل، في حين أن نيوكاسل دائمًا ما يكون فريقًا صعبًا للغاية في ملعب سانت جيمس بارك، لذا فإنه قادر بالتأكيد على إزعاج برشلونة أمام جماهيره (حتى لو كان البلوغرانا قد فاز بالفعل في تاينسايد هذا الموسم!).

    ومع ذلك، فإن نيوكاسل يقع في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة أسباب رئيسية: فهو غير موثوق به في الهجوم كما هو الحال في الدفاع؛ ووسط الملعب ضائع بدون قائده المصاب برونو جيمارايس؛ وعادة ما يكون سيئًا خارج أرضه. لذلك، من الصعب أن نرى فريق الماغبايز يصل إلى ربع النهائي.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12أتالانتا ⬇️

    بعد أن أضاع فرصة رائعة للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 بحصد نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين له في مرحلة المجموعات، بدا أن أتالانتا سيودع البطولة في جولة الملحق بعد خسارة صعبة 2-0 أمام بوروسيا دورتموند في سيغنال إيدونا بارك.

    ومع ذلك، حقق بيرغاماسكي عودة رائعة في نيو بالانس أرينا، وقلب النتيجة رأسًا على عقب بثلاثة أهداف من جيانلوكا سكاماتشا ودافيد زاباكوستا وماريو باساليتش قبل نهاية الساعة الأولى، وعلى الرغم من أن بوروسيا دورتموند تعادل في مجموع المباراتين بهدف من كريم أدييمي، إلا أن رجال رافاييل بالادينو تأهلوا بفضل ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من لزار ساماردزيتش.

    لذا، في حين أن لا ديا سيواجهون بالتأكيد تحديًا كبيرًا في الدور التالي ضد بايرن ميونيخ، إلا أنهم يظلون أحد أكثر الفرق التي حققت إنجازات فاقت التوقعات، وقد هزموا بالفعل تشيلسي في بطولة هذا الموسم.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11بودو/غليمت ⬆️

    لا يمكننا أن نوفي بودو/غليمت، قاتل العمالقة في دوري أبطال أوروبا، حقه من الثناء. حتى قبل أن يفاجئوا مانشستر سيتي في الجولة السابعة، كنا نحيي الفريق النرويجي الصغير باعتباره أحد أفضل الفرق التي يمكن مشاهدتها في البطولة، لذلك لم نحاول حتى إخفاء فرحتنا بعد أن رأيناهم يتأهلون إلى مرحلة خروج المغلوب بفوزهم على أتلتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

    ومع ذلك، لم نجرؤ على تصديق أنه قد يصل بالفعل إلى دور الـ16، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة إنتر في التصفيات. لكن بودو حقق إنجازه الأكثر روعة حتى الآن بفوزه على وصيف الموسم الماضي في مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة سبورتنج لشبونة. 

    سيكون فريق كجيتيل كنوتسن في وضع غير مواتٍ مرة أخرى في تلك المباراة، ولكن لنكن صادقين، لقد هزموا بالفعل فرقًا أفضل في هذه المسابقة، وإذا كان هذا الفريق الرائع قد علمنا شيئًا هذا الموسم، فهو أن الأحلام لا تزال قابلة للتحقيق في لعبة حديثة دمرتها التفاوتات المالية بشكل شبه كامل.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    10تشيلسي ⬇️

    كلما تغيرت الأمور في تشيلسي، كلما بقيت على حالها. حقق ليام روزينيور بداية واعدة في عهده في ستامفورد بريدج بقيادة البلوز إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوز مثير للإعجاب على نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

    ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من لاعبي تشيلسي الصغار جدًا وعديمي الخبرة غير متناسقين وغير منضبطين كما كانوا تحت قيادة سلف المدرب، إنزو ماريسكا - كما يتضح من حقيقة أن لاعبًا آخر تم طرده (ويسلي فوفانا) في تعادل 1-1 مع بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

    ونتيجة لذلك، نحن غير مقتنعين على الإطلاق بأنهم سيتغلبون على باريس سان جيرمان في دور الـ16، حتى لو كان لعب مباراة الإياب على أرضهم سيساعدهم في تحقيق هدفهم.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    9ريال مدريد ⬇️

    من الواضح أن تعادل ريال مدريد مع بنفيكا قد طغت عليه تمامًا الإساءة العنصرية المزعومة التي وجهها جيانلوكا بريستياني إلى فينيسيوس جونيور - ومحاولات جوزيه مورينيو المخزية لإلقاء اللوم على البرازيلي في إثارة المشاهد المروعة في استاد دا لوز.

    لكن فينيسيوس لم يستسلم، وبعد أن سجل الهدف الوحيد في المباراة في لشبونة، سجل الجناح أيضًا هدف الفوز في مباراة الإياب في البرنابيو، حيث فاز ريال مدريد بصعوبة 2-1 ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

    ومع ذلك، في حين أن فينيسيوس قد استعاد مستواه الجيد في الأسابيع الأخيرة، لا يزال ريال مدريد يخدع الجمهور تحت قيادة المدرب المبتدئ ألفارو أربيلوا، لذا من الصعب التخلص من الشكوك بأن ريال مدريد سيواجه صعوبة في تجاوز مانشستر سيتي في دور الـ16. من الواضح أن الكثير قد تغير في ريال مدريد منذ خسارته أمام فريق بيب جوارديولا في ديسمبر، ولكن ليس كل التغييرات كانت للأفضل...

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    8سبورتينغ لشبونة ⬆️

    بدا أن فرصة تأهل سبورتنج لشبونة مباشرة إلى دور الـ16 قد انتهت بعد خسارته 3-1 أمام بايرن ميونيخ في الجولة السادسة، حيث كانت آخر مباراتين للفريق البرتغالي على أرضه أمام باريس سان جيرمان وخارج أرضه أمام أتلتيك بلباو. لكن هدف لويس سواريز في الدقيقة 90 منح سبورتنج فوزًا مفاجئًا 2-1 على حامل اللقب، بينما سجل أليسون سانتوس هدف الفوز في وقت متأخر في سان ماميس ليضمن المركز السابع في ترتيب مرحلة المجموعات.

    وقال المدرب روي بورجيس عن ميل لاعبيه إلى الدراما في اللحظات الأخيرة: "هذه هي صورة هذا الفريق. إنها تظهر بوضوح رغبتهم في الفوز. لا يهمهم الوقت، يريدون اللعب، يريدون القتال من أجل المباراة، ويريدون أن يكونوا الأفضل".

    الآن، نحن لا نعتقد بالضرورة أن سبورتنج من بين أفضل ثمانية فرق في أوروبا، ولكن بناءً على كل ما رأيناه حتى الآن، فإن لديهم الآن فرصة جيدة للوصول إلى ربع النهائي بعد تعادلهم المفاجئ مع بودو/جليمت.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    7أتلتيكو مدريد ⬆️

    أتلتيكو مدريد هو أحد أكثر الفرق إثارة للاهتمام المتبقية في البطولة. لم يعد فريق دييغو سيميوني قوياً كما كان من قبل، كما يتضح من هزيمته 4-0 أمام أرسنال في مرحلة الدوري، كما أنه استقبل أربعة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب في مواجهته مع كلوب بروج في التصفيات. ومع ذلك، فإن التعاقد مع أديمولا لوكمان من أتالانتا في يناير أضاف المزيد من القوة الهجومية للفريق الذي سحق برشلونة في كأس الملك مؤخرًا، كما أن قرعة دور الـ16 كانت في صالحه، حيث سيواجه توتنهام بدلاً من ليفربول.

    ومع ذلك، فإن الكثير سيتوقف على مستوى النجم جوليان ألفاريز، الذي يبدو أنه تأثر سلبًا بكل التكهنات حول مستقبله في ملعب ميتروبوليتانو. وقد برز ألكسندر سورلوث في مباراة بروج بتسجيله ثلاثية في مباراة الإياب، لكن أتلتيكو سيحتاج إلى لاعبه الأساسي ألفاريز ليتمكن من الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    6باريس سان جيرمان ⬇️

    قال فيتينها إن باريس سان جيرمان لم يواجه أي مشكلة في اجتياز مباريات التصفيات للوصول إلى دور الـ16 - ويمكن للمرء أن يفهم بالتأكيد السبب. فالمباريات الإضافية لم تضر لاعبي لويس إنريكي بأي شكل من الأشكال في الموسم الماضي.

    ومع ذلك، لا يبدو باريس سان جيرمان كما كان عندما تغلب على فرق الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا تلو الآخر في طريقه للفوز بكأس أوروبا لأول مرة بفوزه الساحق على إنتر ميلان في ميونيخ، ونعتقد أن ذلك يرجع إلى إرهاق اللاعبين بعد عام 2025 المليء بالأحداث. لم يكن الفريق في أفضل حالاته عندما تغلب على موناكو بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين ليحجز مكانه في مواجهة مثيرة مع تشيلسي.

    على الجانب الإيجابي، أظهر الباريسيون في فوزهم الأخير على مارسيليا في مباراة "الكلاسيكو" أنهم لا يزالون قوة لا يمكن إيقافها عندما يكون كل لاعب في أفضل حالاته، لكن يجب أن يكونوا حذرين للغاية من فريق تشيلسي الذي لا يمكن التنبؤ به والذي هزمهم في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5مانشستر سيتي ⬇️

    كنا نعتقد أن مانشستر سيتي عاد إلى مستواه الأفضل عندما تغلب على ريال مدريد في البرنابيو في منتصف سلسلة انتصاراته العشرة المتتالية في جميع المسابقات - إلا أن فريق بيب جوارديولا عانى من تراجع مفاجئ ومذهل في مستواه بعد مطلع العام الجديد، بما في ذلك خسارة مفاجئة أمام بودو/جليمت. 

    ومع ذلك، تمكن الفريق من التسلل إلى المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا مستفيدًا من بعض النتائج المفاجئة في مباريات أخرى، مع تحقيقه فوزًا 2-0 على غلطة سراي. كان هذا النوع من الانتصارات السهلة هو ما كان يحتاجه جوارديولا حقًا من فريقه، الذي بدا ضعيفًا جدًا دفاعيًا هذا الموسم.

    سيخوض مانشستر سيتي مباراة الإياب في دور الـ16 مع ريال مدريد بثقة متجددة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري المحلي، والتي تعود في جزء كبير منها إلى إنفاق المزيد من الأموال لجلب لاعبين أثبتا جدارتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أنطوان سيمينيو ومارك جوي، خلال فترة الانتقالات في يناير. والأهم من ذلك، أن إرلينج هالاند يبدو نشيطًا للغاية مرة أخرى بعد فترة جفاف أمام المرمى، لذا على الرغم من أن هذا الفريق ليس بأي حال من الأحوال فريق جوارديولا الكلاسيكي، إلا أنه سيكون من الصعب إيقافه في مرحلة خروج المغلوب.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    4برشلونة ⬆️

    في النهاية، كان أداء برشلونة جيداً بإنهاءه الدوري في المركز الخامس، حيث لم يكن التأهل المباشر إلى دور الـ16 يبدو ممكناً بعد هزيمته 3-0 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. وبالتالي، يستحق البلوغرانا الثناء على تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية لتجنب العار والمصاعب في جولة الملحق. ومع ذلك، لا نزال غير مقتنعين بقدرته على المضي قدماً هذا الموسم، خاصة وأن سلسلة الانتصارات هذه جاءت ضد فرق لم تنتهي ضمن المراكز الـ 24 الأولى: أينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ وكوبنهاغن.

    كما أن خط دفاع هانسي فليك لا يزال مصدر قلق حقيقي، لأنه لم يتم استغلاله فقط من قبل باريس سان جيرمان خلال فوزه في كاتالونيا في الجولة الثانية، بل أيضاً من قبل كلوب بروج، الذي مزقه إرباً خلال التعادل 3-3 في بلجيكا. لذا، في حين أن خط هجوم برشلونة المرعب من المفترض أن يدفعه للتغلب على فريق نيوكاسل الذي هزمه بالفعل هذا الموسم، إلا أن دفاعه الذي استقبل 14 هدفًا في ثماني مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا - وتعرض لخسارة قاسية 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك مؤخرًا - لا يبعث على الخوف.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    3ليفربول ⬆️

    أوروبا كانت نقطة قوة أرني سلوت هذا الموسم. لقد انتهت بالفعل مساعي ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه الفريق صراعًا حقيقيًا لإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، لكنه برز كحصان أسود للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث في مرحلة المجموعات وتعادل مع غلطة سراي في دور الـ16.

    لا ينبغي أن ننسى، بالطبع، أن الريدز هُزموا في اسطنبول في مرحلة المجموعات، وواجهوا صعوبات متكررة في التغلب على الفرق التي تلعب بعمق وتستخدم الكرات الطويلة للتغلب على ضغطهم.

    لذلك، على الرغم من أن ضعف دفاع ليفربول سيؤثر عليه في النهاية، وأنه في وضع سيئ في القرعة - حيث سيواجه الفائز في مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في ربع النهائي - إلا أنه بدا أفضل بكثير في كلا طرفي الملعب في الأسابيع الأخيرة، في حين أن الليالي الأوروبية في أنفيلد تبدو دائماً أنها تخرج أفضل ما لدى فريق ميرسيسايد.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2بايرن ميونيخ ↔️

    مر بايرن ميونيخ بفترة صعبة نسبياً في الدوري الألماني في أواخر شهر يناير (حصد نقطة واحدة فقط من مباراتين!)، لكنه لا يزال في صدارة الترتيب، مما يمنحه ميزة كبيرة على العديد من منافسيه الأوروبيين، حيث سيكون لديه الفرصة لإراحة لاعبيه الأساسيين بين مباريات الأدوار الإقصائية، بينما يتنافس منافسوه في دوري أبطال أوروبا على النقاط في الدوريات المحلية.

    وبالطبع، فإن البافاريين، الذين تغلبوا على باريس سان جيرمان في باريس خلال مرحلة الدوري، لديهم أيضًا مجموعة رائعة من اللاعبين. يمكن القول إن هاري كين هو المهاجم الأكثر اكتمالاً في كرة القدم العالمية، ومايكل أوليس هو موهبة هجومية رائعة، ولينارت كارل يبدو نجمًا في طور التكوين، ولويس دياز كان أفضل مما كان يتوقعه أي شخص بعد وصوله من ليفربول الصيف الماضي - والآن يقترب جامالا موسيالا من اللياقة البدنية الكاملة بعد توقفه الطويل.

    من المؤكد أن أتالانتا قد تكون خصمًا صعبًا لبايرن في دور الـ16، الذي من المقرر أن يواجه الفائز في مباراة مدريد ومانشستر سيتي في ربع النهائي، لكن رجال فنسنت كومباني أثبتوا بالفعل قدرتهم على هزيمة أي فريق في أوروبا بفوزهم على باريس سان جيرمان في باريس في نوفمبر الماضي. 

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1أرسنال ↔️

    أرسنال ليس بأي حال من الأحوال الفريق الأكثر جاذبية أو إمتاعًا في اللعبة اليوم. تأتي الكثير من أهدافه من الكرات الثابتة، وهناك سخرية من المدرب ميكيل أرتيتا وبعض لاعبيه الرئيسيين تثير استياء الكثير من الناس. لكن الحقيقة هي أننا لا نرى فريقًا أقوى منه في إنجلترا أو أوروبا في الوقت الحالي، ولهذا السبب تصدر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا برقم قياسي خالٍ من الهزائم، على الرغم من مواجهته لأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

    من الواضح أن الكثير يمكن أن يتغير خلال المرحلة الحاسمة من الموسم. الإصابات، على سبيل المثال، يمكن أن تعرقل أي حملة، لكن فريق أرسنال مجهز بشكل جيد للغاية للتعامل مع أي انتكاسات محتملة. نظرًا لأن الغانرز هم أيضًا في الجانب الأضعف من القرعة، وسيتمتعون بميزة اللعب على أرضهم في مباريات الإياب لجميع مبارياتهم المحتملة في الأدوار الإقصائية، فإنهم في وضع مثالي للفوز أخيرًا بكأس أوروبا - على الرغم من أنه سيظل هناك شك حول قوتهم الذهنية حتى يفوزوا بالفعل بلقب كبير تحت قيادة أرتيتا...

0