"أخطر من تصريح جورج جيسوس" .. اتهام لجنة الانضباط بتجاهل واقعة نجم الهلال!

لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تثير الكثير من الجدل، حول وقائع داخل أرض الملعب، لم يتم البت في إصدار قرارات تجاهها، وسط اتهامات إلى اللجنة بالتعامل بمبدأ "الكيل بمكيالين".
وتحدثنا قبل ساعات، عن عقوبة رئيس نادي ضمك، التي أصدرتها لجنة الانضباط، خلال الساعات الماضية، وسط علامات استفهام حول تجاهل لقطة ثنائي الأهلي وضمك، إيفان توني وجمال حركاس، وكذلك مصير شكوى نادي الهلال ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على خلفية تصريحه الجدلي بشأن القوى السياسية.
لقطة أخرى، فتحت باب الجدل بشأن موقف لجنة الانضباط، في إشارة إلى أحد نجوم الهلال، وتصريحه الذي تم وصفه بأنه أخطر مما قاله جورج جيسوس.