تشيلسي يسجل رقماً قياسياً بأكبر خسارة قبل الضرائب في تاريخ إنجلترا مع الكشف عن عجز ضخم بقيمة 407 ملايين يورو

بلغت خسائر البلوز على مدى ثلاث سنوات 622 مليون يورو (542 مليون جنيه إسترليني/735 مليون دولار)، وهو رقم يزيد بكثير عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/71 مليون دولار) المسموح بها وفقًا لقاعدة أرباح كرة القدم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). ومع ذلك، يُزعم أنه سيتم تجنب العقوبات المالية.

وقد أبرم تشيلسي اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يسمح له بالعمل وفقًا لـ "العجز المتوقع المقدم في خطة العمل" - مما يعني أن الخسائر يجب أن تظل ضمن الأرقام التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

يؤكد مصدر The Athletic أن البلوز لم يخالف قواعد الربح والاستدامة (PSR) لعام 2024-25 المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجنبه أي خصم محتمل للنقاط.

وذكر المصدر أن "النادي واثق من أنه يعمل وفقًا لشروط اتفاقية التسوية والقواعد المالية الأخرى، مستشهدًا بتحسن الأداء الأساسي، ومن بين أمور أخرى، بيع لاعبين مهمين". جمع تشيلسي حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (407 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وتابع موقع The Athletic في تقريره أن "الخسارة الكبيرة في 2024-25 لا تمثل الوضع المالي لـ تشيلسي في المستقبل، بل هي نتيجة لفترة من ترشيد الأعمال". يتوقع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز "الامتثال للقواعد المالية في الداخل والخارج، مدعومًا بالإيرادات التي ستنمو هذا الموسم، لا سيما بسبب العودة إلى دوري أبطال أوروبا". يُقال إن المنافسة الأوروبية النخبوية قد جنت للبلوز حوالي 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) من جوائز مالية هذا الموسم - حيث وصلوا إلى دور الـ16.