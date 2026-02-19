Getty Images Sport
تشيلسي يخسر لاعبه الشاب الموهوب لصالح منافسه توتنهام بعد تجربة ناجحة في شمال لندن
نجم المراهقين يغادر تشيلسي إلى توتنهام
الظهير الأيمن البالغ من العمر 16 عامًا قد اندمج بالفعل في تشكيلة توتنهام، بعد أن شارك مع فريق تحت 16 عامًا في مباراة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر. كان أداؤه خلال تلك الفترة التجريبية كافيًا لإقناع إدارة توتنهام بالتحرك بسرعة. كان جوبلينج لاعبًا أساسيًا في فرق الشباب في تشيلسي، حيث لعب مع فريقي تحت 16 سنة وتحت 17 سنة هذا الموسم، لكنه يجد نفسه الآن في الجانب الآخر من لندن وهو يستعد للانتقال إلى كرة القدم الاحترافية بدوام كامل.
إنجاز كبير لأكاديمية توتنهام
يُعتبر التعاقد مع جوبلينج مكسبًا كبيرًا لأكاديمية توتنهام، خاصةً بالنظر إلى مكانته كقائد منتخب دولي. سينضم جوبلينج في البداية إلى فريق جيمي كار تحت 18 عامًا، وهو فريق واجه موسمًا صعبًا حيث حقق 10 انتصارات من 24 مباراة في الدوري ويحتاج إلى تعزيز دفاعه. وقد حدد النادي بالفعل مسار جوبلينج بوضوح؛ ومن المتوقع أن يوقع أول عقد احترافي له عندما يحتفل بعيد ميلاده السابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، مما يضمن بقاء مستقبله على المدى الطويل في ملعب توتنهام هوتسبير.
على الرغم من تغيير ألوان النادي، لا يزال جوبلينج يتمتع بسمعة دولية عالية. ومن المتوقع أن يكون الممثل الوحيد لتوتنهام في منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا عندما يواجه المنتخب الوطني الدنمارك وإسبانيا وفرنسا هذا الأسبوع. يعد رحيله عن كوبهام حالة نادرة تسمح فيها تشيلسي لقبطان فريق الشباب بالرحيل إلى منافس محلي، وهي خطوة قد ترتد على البلوز إذا حقق الظهير المتجول إمكاناته الكبيرة تحت إشراف الجهاز الفني لسبيرز.
حملة توتنهام لتجنيد الشباب
جوبلينج ليس الوحيد الذي انضم إلى ملعب التدريب هوتسبير واي في الأسابيع الأخيرة، حيث يواصل توتنهام تعزيز صفوفه باللاعبين الشباب الموهوبين من جميع أنحاء البلاد. كان النادي نشطًا للغاية في سوق الانتقالات، حيث حصل مؤخرًا على خدمات إليشا سوونمي بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده مع وست هام. علاوة على ذلك، فاز توتنهام في معركة صعبة ضد أرسنال للتعاقد مع جيمس ويلسون على سبيل الإعارة من هارتس، مما يشير إلى نية واضحة للسيطرة على ساحة التعاقدات المحلية.
تأتي هذه الطفرة في نشاط الأكاديمية في وقت يخضع فيه مسار الوصول إلى الفريق الأول لرقابة شديدة. وقد أعرب المشجعون في السابق عن قلقهم بشأن قلة الفرص المتاحة للخريجين المحليين، لا سيما في ظل الأنظمة السابقة.
آفاق جديدة تحت قيادة إيغور تودور
ومع ذلك، فإن وصول المدير المؤقت إيغور تودور قد جلب موجة جديدة من التفاؤل للاعبين الشباب في النادي. على عكس سلفه، من المتوقع أن يوفر تودور جسراً أكثر شفافية بين فريق الشباب والفريق الأول. هناك اعتقاد متزايد بأن نجوم الأكاديمية الحاليين سيحظون بفرص حقيقية لإثارة إعجاب طاقم الفريق الأول، كما يتضح من ظهور ويلسون في صور تدريبات الفريق الأول قبل مباراة ديربي شمال لندن القادمة.
بالنسبة لجوبلينج، يمثل هذا الانتقال بداية جديدة وفرصة لإثبات خطأ ناديه السابق. في حين أن خسارة تشيلسي هي بلا شك مكسب لتوتنهام، فإن الضغط سيكون الآن على الشاب لتكرار أدائه الدولي بقميص توتنهام.
