تشيلسي ووست هام يكتشفان عقوبات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شجار عنيف أثاره أداما تراوري بعد اشتباكه مع مارك كوكوريلا وجواو بيدرو

بعد مراجعة شاملة لمشاهد المباراة وتقرير الحكم، أكدت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن كلا الناديين فشلا في ضمان سلوك لاعبيهما بطريقة منظمة. وقد أوضح متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التهم المحددة والغرامات الناتجة عنها في بيان صدر يوم الأربعاء.

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "تم تغريم تشيلسي ووست هام يونايتد بمبلغ 325 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني على التوالي بسبب المواجهة الجماعية التي شارك فيها لاعبوهما في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 31 يناير 2026. اعترف كلا الناديين بأنهما فشلا في ضمان عدم تصرف لاعبيهما بطريقة غير لائقة واستفزازية في الدقيقة 90 تقريبًا. وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه الغرامات بعد عقد جلسة استماع". يمثل هذا القرار تحذيرًا شديدًا لكلا الناديين اللندنيين بشأن سلوكهما المستقبلي على أرض الملعب.