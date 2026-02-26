تشيلسي وإنجلترا يتلقيا تحذيراً خطيراً بشأن إرهاق كول بالمر قبل كأس العالم 2026

حذر مولانغو من أن بالمر أصبح "محطمًا" قبل نهاية الموسم. خاض اللاعب الدولي الإنجليزي 19 مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن مشاركته كانت محدودة بسبب الإصابة. في موسم 2023/24، لعب موسمًا كاملاً، ثم لعب في بطولة أمم أوروبا، وشارك أيضًا في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

يقول مولانغو إنه زار ملعب تدريب تشيلسي ويعتقد أن بالمر معرض لخطر الإصابة الخطيرة، مثله مثل اللاعبين الآخرين بسبب المطالب المستمرة لجدول المباريات.

وقال: "بالنسبة لنا، فإن مصدر القلق هو، بالطبع، رفاهية اللاعبين، لأنني عندما أنظر إلى شخص مثل كول بالمر. كول بالمر قد يغادر إذا ذهب إلى كأس العالم لثلاثة صيوف متتالية دون راحة.

"الذهاب لمدة 10 أسابيع مع المنتخب الوطني ثم يُتوقع منه أن يكون في الولايات المتحدة في غضون أربعة أيام للعب كأس العالم للأندية التي تنتهي في 14 يوليو، ثم العودة في غضون أسبوعين للتدريب... كنت في معسكر تدريب تشيلسي عندما عادوا وكانوا منهكين".