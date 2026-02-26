Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي وإنجلترا يتلقيا تحذيراً خطيراً بشأن إرهاق كول بالمر قبل كأس العالم 2026
تحذير بالمر
حذر مولانغو من أن بالمر أصبح "محطمًا" قبل نهاية الموسم. خاض اللاعب الدولي الإنجليزي 19 مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن مشاركته كانت محدودة بسبب الإصابة. في موسم 2023/24، لعب موسمًا كاملاً، ثم لعب في بطولة أمم أوروبا، وشارك أيضًا في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.
يقول مولانغو إنه زار ملعب تدريب تشيلسي ويعتقد أن بالمر معرض لخطر الإصابة الخطيرة، مثله مثل اللاعبين الآخرين بسبب المطالب المستمرة لجدول المباريات.
وقال: "بالنسبة لنا، فإن مصدر القلق هو، بالطبع، رفاهية اللاعبين، لأنني عندما أنظر إلى شخص مثل كول بالمر. كول بالمر قد يغادر إذا ذهب إلى كأس العالم لثلاثة صيوف متتالية دون راحة.
"الذهاب لمدة 10 أسابيع مع المنتخب الوطني ثم يُتوقع منه أن يكون في الولايات المتحدة في غضون أربعة أيام للعب كأس العالم للأندية التي تنتهي في 14 يوليو، ثم العودة في غضون أسبوعين للتدريب... كنت في معسكر تدريب تشيلسي عندما عادوا وكانوا منهكين".
- Getty Images Sport
"الناس يقولون إنه مليونير"
كما أعرب المسؤول التنفيذي في رابطة اللاعبين المحترفين عن تعاطفه مع بالمر، على الرغم من راتبه المذهل في تشيلسي، ومع كبار اللاعبين في أوروبا، الذين يواجهون إصابات متكررة بسبب الجدول المزدحم.
وأضاف: "هذه هي الحقيقة. تتساءل عما إذا كان هذا هو ما أردناه كصناعة. لست متأكدًا. أعتقد أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا ونفهم أن القليل أحيانًا يكون أكثر.
"يقول الناس إنه مليونير، نعم هو كذلك، لكن هذا لا يمنحك رئة إضافية أو ساقًا إضافية، وتصل إلى مرحلة تقول فيها: "أريد أن أرى كول بالمر على أرض الملعب لأنه الشخص الذي يجعلني أحلم".
"والحقيقة هي أن المشجعين يدفعون الآن 100٪ من سعر التذكرة، وفي كثير من الأحيان يحصلون على 70٪ إذا كانوا محظوظين في العرض أو 60٪ لأن اللاعبين يبدأون في تنظيم أنفسهم.
"الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل منتج من حيث كرة القدم، فهم يجنون أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني من 38 مباراة. لذا، من المؤكد أن هناك عنصرًا لتقييم الندرة. عيد الميلاد جميل لأنه لا يأتي كل ثلاثاء، وأعتقد أننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك لأننا كنا نعتقد في كرة القدم أن المزيد هو الأفضل، وأحيانًا الأقل هو الأفضل.
"عندما أنظر إلى آخر فترة دولية وأرى (جود) بيلينغهام خارج الملعب، ولامين يامال خارج الملعب من جهة، ولوسي برونز خارج الملعب، هل هذا هو كرة القدم التي نريد أن نراها؟ لأن الناس بصراحة لم يرغبوا في إنفاق المال لمجرد مشاهدة شخص مثلي يلعب".
هل سيشارك بالمر في كأس العالم؟
لم يلعب بالمر بعد تحت قيادة توماس توخيل بسبب إصابته المستمرة. آخر مباراة دولية له مع إنجلترا كانت في الفوز 1-0 على أندورا في يونيو. كان على مقاعد البدلاء في الهزيمة 3-1 أمام السنغال، ويواجه منافسة شديدة للحصول على المركز رقم 10، بالنظر إلى منافسة فيل فودن وإيبيريشي إيزي ومورغان روجرز وجود بيلينغهام.
بعد أن سجل إيزي ثلاثية ضد توتنهام في نوفمبر، قال تيم شيروود: "يمكن أن ننجرف قليلاً لأنه سجل ثلاثية في ديربي شمال لندن، وهذا أمر مهم جداً لإيزي، ومهم جداً لأرسنال. ولكن إذا سألتني من قبل، من هو اللاعب رقم 10 الأكثر موهبة، اللاعب رقم 10 الحقيقي، الذي سيلعب في تلك المنطقة المركزية؟ سأقول إيزي. إنه سريع، ويلعب بكلتا قدميه. لديه كل شيء. لديه الرؤية. إنه اللاعب رقم 10 الأكثر موهبة لدينا في إنجلترا. إذا كنا سنلعب برقم 10، لست متأكدًا من أن توماس توخيل يريد أن يفعل ذلك في كأس العالم. إذا لعبنا برقم 10، فلا بد أن يكون إيزي".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستواجه إنجلترا أوروغواي واليابان الشهر المقبل في مباريات ودية قبل كأس العالم. وستكشف مشاركة بالمر المحتملة الكثير عن خطط توخيل له.
إعلان