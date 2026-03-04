تشيلسي في خطر حقيقي من إحراق موسمه بالكامل، حيث يواجه فريق البلوز بقيادة ليام روزينيور، الذي يعاني من سوء السلوك، أسبوعين حاسمين في الموسم

لم يلعب تشيلسي كرة قدم جيدة بشكل خاص في شمال لندن، ولكن في المقابل، لم يلعب أرسنال كرة قدم جيدة أيضًا. في الحقيقة، كانت مباراة مروعة، ولكن كان على الزوار أن يحققوا التعادل على الأقل، إن لم يكن الفوز.

ربما لم يتمكنوا من تسديد أي كرة على المرمى خلال الـ 45 دقيقة الأولى، لكن بعد أن منحهم بييرو هينكابي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سيطر تشيلسي على المباراة بعد الاستراحة. كان لديهم استحواذ أكبر (61-39٪)، وتسديدات أكثر (6-4)، وفرص أكبر (3-2)، وحتى ركنيات أكثر من مضيفهم (7-2).

لكن في غضون ثلاث دقائق، تغير كل شيء. أولاً، استقبل تشيلسي الهدف الثاني من كرة ثابتة في المباراة. ثم ألقى بيدرو نيتو بنفسه في تدخل غير ضروري على جابرييل مارتينيلي، على الرغم من حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم بعد رأسية جوريين تيمبر الشرعية تماماً من ركلة ركنية لديكلان رايس.

حتى في تلك اللحظة، هدد تشيلسي، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة - مما زاد من إحباط روزينيور عند صافرة نهاية المباراة.

وقال المدرب السابق لستراسبورغ لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن الترتيب التكتيكي كان جيدًا. لم يسبب أرسنال أي مشاكل حتى الكرات الثابتة".

وكان محقًا. لكن روزينيور كان يدرك جيدًا أن جميع الجوانب الإيجابية للأداء قد طغت عليها تمامًا الجوانب السلبية الواضحة.