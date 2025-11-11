Nottingham Forest v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Jamie Spencer و علي سمير

للمرة الثانية .. لاعب تشيلسي "المُهمش" يتعرض لحادث سطو مسلح خلال تواجده بمنزله

رد رسمي من المتحدث باسم اللاعب

كان منزل رحيم ستيرلينج في بيركشاير هدفًا لمحاولة اقتحام من قبل رجال ملثمين في نهاية الأسبوع الماضي، والتي حدثت بينما كان اللاعب في المنزل مع عائلته الصغيرة. 

وتعتبر هذه هي المرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة التي يتعرض فيها جناح تشيلسي للسرقة، حيث وقعت الحادثة السابقة عندما كان يعيش في منطقة أخرى.

  • منزل ستيرلينج مستهدف من قبل اللصوص

    يُعتقد أن رجالاً ملثمين حاولوا اقتحام منزل ستيرلينج، الواقع في منطقة سكنية على أراضي كراون إستيت في بيركشاير، غرب لندن، حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم السبت الماضي. 

    وكان ذلك قبل مباراة تشيلسي وولفز في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ستيرلينج لم يكن ضمن تشكيلة البلوز هذا الموسم، ولذلك كان في منزله عندما وقع الحادث، برفقة شريكته منذ فترة طويلة وأطفالهما الثلاثة. ولديه أيضًا طفل رابع من علاقة سابقة.

    بخلاف محاولة المجرمين اقتحام المنزل، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ويود ستيرلينج أن يتم احترام خصوصيته وخصوصية عائلته.

    وكان منزل آخر يقع في منطقة سوري، بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي، قد تعرض للسطو في نهاية عام 2022، خلال كأس العالم. دفع ذلك الجناح إلى مغادرة معسكر إنجلترا في قطر على وجه السرعة للعودة إلى منزله، قبل أن يعود إلى البطولة قبل الهزيمة في ربع النهائي أمام فرنسا.

    ستيرلينج وعائلته في أمان

    وفقًا لما أوردته صحيفة "تيلجراف" قال متحدث باسم ستيرلينج للصحيفة: "يمكننا أن نؤكد أن راحيم ستيرلينج كان ضحية عملية اقتحام منزله هذا الأسبوع. كما يمكننا أن نؤكد أن الابن وأطفاله كانوا موجودين في المنزل في ذلك الوقت. على الرغم من أن هذا يعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية والسلامة، فإننا ممتنون لأننا نستطيع أن نؤكد أن الابن وأحباءه جميعهم بخير. نطلب احترام خصوصية رحيم وأحباءه في هذا الوقت العصيب".

    كما أكدت شرطة ثامز فالي أن "تحقيقًا شاملاً" جارٍ في هذا الشأن، وناشدت الجمهور تقديم أي معلومات أو شهود عيان عن أي سلوك مريب قد يكون ذا صلة.

  • سرقات لاعبي كرة القدم أمر شائع

    ستيرلينج ليس لاعب كرة القدم الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استهدفه لصوص جريئون في السنوات الأخيرة. عندما تم اقتحام منزله في "سوري" في أواخر عام 2022، كان زميله في فريق تشيلسي مارك كوكوريا، ثم مدافع ريدينج سكوت دان ضحايا لنفس السارق. تمكن الرجل المسؤول عن السرقة من سرقة ممتلكات بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سُجن في نهاية المطاف في عام 2024 لمدة 12 عامًا و 10 أشهر بتهمة التآمر للسرقة وحيازة الكوكايين بهدف توزيعه وحيازة الحشيش. في تلك المناسبة، سُرق من ستيرلينج وحده 10 ساعات رولكس.

    كما تعرض لاعبو شمال غرب إنجلترا المقيمون في "المثلث الذهبي" في شيشاير، وهو مجموعة من المدن الثرية جنوب مانشستر، للاستهداف بشكل روتيني على مر السنين. مع وجود جاك جريليش من بين المستهدفين، أفادت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر أن اللاعبين لجأوا إلى مقاتلي MMA السابقين الذين يعملون كحراس شخصيين وأمن لحماية منازلهم بشكل أفضل.

    مستقبل ستيرلينج في كرة القدم لا يزال غير مؤكد

    لم يظهر ستيرلينج على أرض الملعب في موسم 2025-26. بعد أن اعتبره إنزو ماريسكا في ستامفورد بريدج لاعبًا زائدًا عن الحاجة، قضى الجناح الإنجليزي السابق الموسم الماضي في صراع من أجل الحصول على دقائق لعب مهمة خلال فترة إعارته إلى أرسنال، ولم يتمكن من تأمين رحيله عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

    ستيرلينج، الذي لديه عقد مع البلوز حتى عام 2027 وكلف ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه من مانشستر سيتي، لم يلعب فعليًا لفريق تشيلسي منذ مايو 2024. سيبلغ قريبًا 31 عامًا، وهو عمر ليس كبيرًا بالنسبة للاعب كرة قدم في الوقت الحاضر، ولكن من الصعب تصور كيف وأين ستعود مسيرته إلى المسار الصحيح بعد هذه الفترة الطويلة من عدم النشاط.

    يكلف ستيرلينج تشيلسي مبلغًا ضخمًا لعدم لعبه، حيث يبلغ راتبه الأسبوعي 325 ألف جنيه إسترليني. في بداية هذا الموسم، كان يُعتقد أن قيمة عقده المتبقي تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني. وتشير الشائعات إلى أنه يفضل البقاء في لندن وحولها، بدلاً من الانتقال إلى مكان بعيد، لأن ابنه يدرس في أكاديمية أرسنال ولا يرغب في إزعاج أسرته.

