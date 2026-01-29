Chelsea/Nike
تشيلسي تطلق قميصًا مذهلاً مستوحى من التسعينيات، بينما تحتفي نايكي بـ"عودة المتمرد"
إطلاق مجموعة "عودة المتمرد"
عندما تم طرح هذا القميص الأصلي قبل ما يزيد عن ثلاثة عقود، صدم الكثيرين بسبب مظهره المذهل. وصلت هذه المجموعة إلى ذروتها عندما دخل تشيلسي كأس الكؤوس الأوروبية في 1994-95 بعد غياب دام 23 عامًا عن المسابقات الأوروبية، حيث وصل البلوز إلى نصف نهائي البطولة. الآن، أعادت Nike وتشيلسي تصميم القميص، الذي من المقرر أن يظهر لأول مرة على أرض الملعب قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام هذا الأسبوع ومباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات ضد مانشستر يونايتد الشهر المقبل.
لاعبو تشيلسي السابقون والحاليون يعرضون مجموعة نماذج
كجزء من الإصدار، ارتدى أسطورة تشيلسي دينيس وايز الزي الجديد، الذي كان يرتديه خلال فترة وجوده في النادي. علاوة على ذلك، تتميز مجموعة Return of the Rebel بألوان التسعينيات في القمصان والبلوزات والسترات والسراويل الرياضية والبلوزات والملابس الخارجية، مع شعار النادي وكتابات من تلك الفترة في جميع أنحاء المجموعة. وهي متوفرة الآن في متجر Megastore في ستامفورد بريدج وفي متجر النادي عبر الإنترنت. كما أنها متوفرة بمقاسات رجالية ونسائية وأطفال، وتحتفي المجموعة بـ "المخاطرة والتمرد وإعادة الابتكار - في الماضي والحاضر".
روزينيور يبدأ مسيرته مع تشيلسي بشكل رائع
بعد رحيل إنزو ماريسكا عن تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر، أثار تعيين ليام روزينيور مدرب ستراسبورغ خلفًا له بعض التساؤلات. ورغم أن الأمر لا يزال في بدايته، إلا أن روزينيور فاز بخمس مباريات من أصل ستة تحت قيادته في ستامفورد بريدج، ولعل أبرزها كان الفوز 3-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
بعد هذا الفوز، قال روزينيور لشبكة TNT Sports: "لقد فقد هؤلاء اللاعبون مدربًا كانوا يحترمونه كثيرًا لأسباب خارجة عن إرادتي أو معرفتي. لذا، عندما تمر بمثل هذه التجربة كفريق شاب، فإن قبول مدرب جديد بالطريقة التي فعلوها والعمل بجد كما فعلوا هو أمر يستحق الثناء. الأمر لا يتعلق بي أو بذاتي أو بمحاولة إثبات أي شيء. أنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي مع مجموعتي ومع طاقمي، وآمل أن نتمكن من تحقيق المزيد والمزيد من الليالي الجيدة مثل هذه.
"أنا أتعلم طوال الوقت عن فريقي، وعن قدراتنا. كنت أرغب حقًا في أن أكون في المقدمة اليوم. أردت أن أخرج وأفوز بالمباراة. هذا أمر مهم للغاية - إنه أمر ضخم بالنسبة لنا أن نتمكن من العمل مع اللاعبين في جولة التدريب. عليك أن تستمتع بهذه الوظيفة. نحن أسعد الناس في العالم لأننا نقوم بهذه الوظيفة. عليك أن تستمتع بهذه اللحظات، لكننا نريد المزيد. أنت في دوري أبطال أوروبا، لذا في نهاية المطاف عليك أن تلعب ضد الأفضل وتهزم الأفضل".
ماذا سيحدث بعد ذلك لفريق تشيلسي؟
يستعد تشيلسي لعدة أيام مهمة حيث يستضيف فريق وست هام المهدد بالهبوط في ستامفورد بريدج يوم السبت، مع احتمال صعوده إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة فوزه. ثم يسافر يوم الثلاثاء إلى أرسنال سعياً لتعويض خسارته 3-2 في مباراة الذهاب في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو.
