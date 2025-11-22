Robert Sanchez sent offGetty Images
محمود خالد

سانشيز يضرب زميله والمدافع يقلد نجم آرسنال .. تشيلسي يثير الجدل بأخطاء "كوميدية" ضد بيرنلي!

أخطاء غريبة وقعت في مباراة تشيلسي وبيرنلي..

"هذا الحارس لا يفعل أي شيء ممل أبدًا" .. هكذا علّق أحد المتابعين بسخرية على خطأ كوميدي ارتكبه روبرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي، في مباراة بيرنلي، والتي شهدت أكثر من لقطة مثيرة للجدل، في ليلة انتصار البلوز بثنائية.

وحقق تشيلسي فوزًا خارج أرضه أمام بيرنلي، بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "موسم 2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب تيرف مور.

ووقع بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز على ثنائية تشيلسي في الدقيقة 37 و88، إلا أن الحكم بيتر بانكس، أنقذ البلوز، في لقطة أثارت الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت خطأ فادحًا.

  • حارس تشيلسي يضرب زميله بالخطأ

    وكانت الدقيقة الرابعة، شاهدة على خطأ غريب من الحارس روبرت سانشيز، الذي حاول تسديد الكرة بعيدًا عن مرماه، قبل أن يتسبب في إصابة زميله إنزو فيرنانديز بالخطأ.

    ما حدث، أن سانشيز أراد أن يشن هجمة مرتدة للبلوز، ليسدد كرة قوية، ارتطمت في مؤخرة رأس زميله فيرنانديز، ليتسبب في سقوطه على أرض الميدان، ما أجبر الحكم بانكس على إيقاف اللعب من أجل الاطمئنان على الأرجنتيني.

    هذه الحادثة فجرت الكثير من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أثارت غضب جماهير البلوز، كونها عكست عدم الانسجام بين اللاعبين، حيث وصف متابع تصرف حارس تشيلسي بـ"الغبي"، فيما قال آخر إنه لا يستطيع أن يكون لاعبًا في البريمييرليج.

    • إعلان
  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    هل تحتسب ركلة جزاء؟

    اللقطة الثانية كانت في الدقيقة 29، عندما قرر سانشيز ترك الكرة إلى المدافع تريفوه تشالوباه، بعدما مررها إليه، إلا أن اللاعب أمسك بالكرة، ليقوم لاعبو بيرنلي بالإشارة إلى الحكم، لتنبيهه حول تلك الواقعة.

    واستأنف الحكم بيتر بانكس المباراة بصورة طبيعية، دون احتساب خطأ، سواءً بإضاعة الوقت أو لمسة اليد، إلا أن تلك اللقطة نالت نصيبًا وافرًا من الانتقادات.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    مدافع البلوز يكرر واقعة آرسنال

    تصرف تشالوباه الغريب بالإمساك بالكرة، أعاد إلى الأذهان، واقعة ارتكبها آرسنال في مباراته أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2023-2024.

    وجاءت اللقطة بالمثل، حيث قام الحارس ديفيد رايا، بتمرير الكرة إلى جابرييل الذي أوقف الكرة بيده بطريقة غريبة، فيما قرر الحكم جلين نيبيرج عدم احتساب ركلة جزاء، رغم اعترافه بأنه شاهد تلك الواقعة الغريبة.

    وأثارت تلك الواقعة "جنون" توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ السابق، ومنتخب إنجلترا الحالي، كون الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للعملاق البافاري.

    وقال توخيل عقب المباراة، لشبكة beIN Sports، "الحكم لم يملك الشجاعة ليمنحنا ركلة جزاء مستحقة، هذا موقف مجنون ومحرج بعض الشيء، لقد اعترف (الحكم) بأنه شاهد الواقعة على أرض الملعب، وكونه في ربع النهائي، لم يكن كافيًا بالنسبة له، أن يمنح ركلة جزاء لخطأ طفولي".

    وعلّق حينها، المحلل الرياضي ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، بأنه شعر بالذهول عند مشاهدة تلك اللقطة.

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    تشيلسي يستغل سقوط الكبار

    وحقق تشيلسي المطلوب أمام بيرنلي، في مواجهة شهدت تألقًا كبيرًا من المدافع توسين أدارابيويو، والذي ساهم في صنع جدار دفاعي أمام محاولات أصحاب الأرض، بعدما منع تسديدة واعترض المنافس "4" مرات، كما كسب 10 مواجهات ثنائية من أصل 12، وقدم 110 تمريرة قصيرة، بلغت نسبة دقتها 93%.

    ورغم أن تشيلسي دخل موسم 2025-2026، بمعنويات عالية، بعد فوزه بأولى نسخة "موسّعة" من بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن بداية البلوز شهدت الكثير من التقلبات، سواءً في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

    وفي 12 مباراة، حقق تشيلسي 7 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم، إلا أنه استفاد من سقوط الكبار في تلك الجولة، بعدما مني مانشستر سيتي بخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-2)، فيما تعرض ليفربول، حامل اللقب، لهزيمة قاسية، أمام نوتنجهام فورست (0-3).

    وتمكن تشيلسي من "الزحف"، نحو بلوغ وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، ليترك السيتي في المركز الثالث بـ22 نقطة، فيما يبتعد آرسنال في الصدارة بـ26 نقطة.

    أما في دوري أبطال أوروبا، فإن تشيلسي يحلّ في المركز الثاني عشر، بعد مرور أربع جولات، بعدما خسر أمام بايرن ميونخ (1-3)، وفاز على بنفيكا (1-0)، واكتسح أياكس (5-1)، ثم تعثر مجددًا أمام كاراباج بنتيجة (2-2).

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    اختبارات صعبة في انتظار كتيبة ماريسكا

    ويستعد تشيلسي لاختبارين من العيار الثقيل، على ملعب ستامفورد بريدج، حيث يستضيف برشلونة، بطل الثلاثية الإسبانية، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ثم يصطدم بآرسنال - متصدر البريمييرليج - يوم الأحد المُقبل، في ديربي لندن.

    بعد ذلك، سيخوض البلوز ثلاث مواجهات خارج أرضه، سواءً ضد ليدز وبورنموث في الدوري الإنجليزي، خلال يومي 3 و6 ديسمبر، ثم مواجهة أتالانتا الإيطالي، في التاسع من الشهر المُقبل، ضمن منافسات التشامبيونزليج.

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال