"أقف بجانب بريستياني" .. تشيلافيرت : فينيسيوس يشتم الجميع ومبابي يُحدثنا عن القيم وهو يعيش مع متحول جنسي!

قام خوسيه لويس تشيلافيرت حارس منتخب باراجواي، بإثارة الجدل في تصريحات جديدة، بعد ما حدث في مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجميع يتحدث منذ مساء الثلاثاء الماضي، بعد ما جرى بين فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ونظيره في بنفيكا جانلوكا بريستياني، وسط اتهامات للأخير بتوجيه إساءات عنصرية لنظيره البرازيلي.

كيليان مبابي مهاجم ريال، خرج في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة للدفاع عن فينيسيوس، قائلًا إن بريستياني وصف زميله بـ"القرد" خمس مرات، مطالبًا بحرمان الأرجنتيني من المشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.