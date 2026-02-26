Goal.com
مباشر
Italy UCL flops GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

تشويه سمعة غير عادل أم كرة قدم في أزمة؟ نجاح أتالانتا لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن إخفاقات الفرق الإيطالية الكبرى في دوري أبطال أوروبا

كما اعترف أليساندرو كوستاكورتا بشكل فعلي في نهاية ليلة دراماتيكية من تصفيات دوري أبطال أوروبا، كان هو وزملاؤه المحللون في استوديو سكاي سبورتس قد جاؤوا لدفن ممثلي الدوري الإيطالي في أوروبا - وليس لمدحهم. ومع ذلك، لم يتبق لهم خيار آخر بعد أن أثبتت انتعاشان رائعان أن كرة القدم الإيطالية لم تمت بعد.

في الليلة التي أعقبت خروج إنتر المُحرج على أرضه أمام بودو/جليمت، قلب أتالانتا تأخره بهدفين أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي انطلقت مبكراً، قبل أن يحقق يوفنتوس إنجازاً أكثر إثارة للإعجاب بإجباره غلطة سراي على خوض وقت إضافي، على الرغم من تأخره 5-2 في مباراة الذهاب وطرد لويد كيلي بعد نهاية الشوط الأول.

في النهاية، أثبتت الأفضلية العددية للفريق التركي أنها حاسمة، ولكن بينما خرج البيانكونيري من البطولة، فقد استحقوا بلا شك التصفيق الذي بدأ قبل وقت طويل من صافرة النهاية في تورينو. إذن، ماذا يمكننا أن نستنتج من جولة المباريات الفاصلة من منظور إيطالي؟ 

بعد خسارة إنتر، بدا أنه لن يكون هناك ممثل للسيريا A في دور الـ16 لأول مرة في عصر دوري أبطال أوروبا. لكن هل يعني تقدم أتالانتا، إلى جانب العودة الرائعة ليوفنتوس، أن الوضع في إيطاليا ليس بالخطورة التي بدا عليها في سان سيرو ليلة الثلاثاء؟...

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    معفى من النقد

    لم يغب عن بال أحد الرمزية الكامنة وراء حضور كريستيان فييري ورونالدو لمشاهدة خروج إنتر من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/جليمت. قد يكون النيرازوري أقوى فريق في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، لكن كرة القدم الإيطالية لم تعد تنتج مهاجمين من الطراز العالمي مثل نجم الأزوري السابق أو توقع مع نجوم من طراز "إيل فينومينو".  

    كما قال تييري هنري مازحًا في استوديو CBS Sports قبل بدء المباراة: "يمكنهم الاستفادة منكما الليلة!" رد رونالدو: "ربما يمكننا اللعب لمدة خمس دقائق!" ربما كان مشجعو إنتر سيقبلون هذا العرض!

    أكثر من 70 ألف مشجع - ما يقرب من ضعف عدد سكان بودو - وصلوا إلى سان سيرو على أمل أن يثبت فريقهم أن العشب الصناعي كان السبب في الهزيمة المفاجئة 3-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. لكنهم شاهدوا بدلاً من ذلك فريقًا نرويجيًا يقدم عرضًا في "لا سكالا ديل كالتشيو" للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مما جعل كرة القدم الإيطالية أضحوكة. 

    مازح أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو بأنه كان على وشك البكاء قبل مباريات الإياب في الدور الفاصل، نظرًا لأن الفرق الإيطالية الثلاثة كانت متأخرة في مجموع النقاط، وفشل بطل الدوري الإيطالي، نابولي، في تجاوز مرحلة المجموعات. ومع ذلك، أكد أسطورة يوفنتوس أن "ليس كل شيء سيئًا كما يبدو". وكان محقًا في ذلك. على الأقل في حالة أتالانتا، التي لا ينبغي أن يُنظر إليها بنفس النظرة السلبية التي يُنظر بها إلى إنتر أو يوفنتوس أو نابولي.

    وقال المدرب رافاييل بالادينو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هذه مباراة ستدخل التاريخ، ليس فقط هنا في بيرغامو بالنسبة لجميع مشجعي أتالانتا، ولكن بالنسبة لكرة القدم الإيطالية ككل". "سمعت الكثير من التعليقات حول كرة القدم الإيطالية وأعتقد أنه يجب حمايتها، خاصة من الداخل. نحن قاسيون للغاية عندما لا تسير الأمور على ما يرام، نحتاج إلى نقد بناء أكثر، وأن نكون أكثر إيجابية، وقد أثبتنا ذلك هذا المساء".

    لكن أتالانتا نادٍ نادر في إيطاليا: نادٍ يدار بشكل رائع ويشتهر بقدرته على اكتشاف اللاعبين الشباب وتطويرهم قبل بيعهم لاحقًا بربح هائل - مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرته التنافسية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. في الواقع، كان تفكيك لا ديا لفريق باير ليفركوزن الذي بدا أنه لا يقهر بقيادة تشابي ألونسو في نهائي الدوري الأوروبي 2024 تتويجًا لمشروع طموح طويل الأمد متجذر في الواقع الاقتصادي لكرة القدم الحديثة، والذي قدم نموذجًا مثاليًا لفرق الدوري الإيطالي الأخرى لتتبعه.

    ومع ذلك، في حين أن بولونيا وكومو، الذي يتمتع بتمويل جيد للغاية، يظهران الآن ما يمكن تحقيقه من خلال استراتيجية واضحة ومتسقة، فإن الفرق الإيطالية الكبرى ليست بنفس الدرجة من الذكاء والاستقرار - أو حتى النجاح.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-PRESSERAFP

    ليس جيدًا بما يكفي

    فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي مرتين في السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك لا يزال النادي ينتظر أول ظهور له في نصف نهائي كأس أوروبا. اشتكى أنطونيو كونتي باستمرار من الإصابات والجدول المزدحم طوال الموسم القاري الحالي، لكن بطل إيطاليا الحالي فاز في مباراتين فقط من أصل ثماني مباريات في مرحلة المجموعات، وتم إقصاؤه فعليًا بسبب عدم قدرته على الفوز على فريق كوبنهاغن الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين لمدة تقل قليلاً عن ساعة.

    في غضون ذلك، أعرب نظير كونتي في يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، عن أسفه لطبيعة فريقه المتقلبة بعد هزيمته المخيبة للآمال في مباراة الإياب أمام غلطة سراي. استسلم البيانكونيري في مباراة الذهاب، لكنه قدم أداءً رائعًا في مباراة الإياب، مما يعني أن المدرب كان فخورًا بأداء لاعبيه في تلك الليلة، لكنه شعر بخيبة أمل شديدة لفشلهم في تجاوز فريق كان من الواضح أنه كان يجب عليهم هزيمته.

    لكن الحقيقة المرة هي أن يوفنتوس لم يعد القوة التي كان عليها في عهد ماسيميليانو أليجري. في الواقع، خسر الفريق الذي وصل إلى نهائي 2015 و2017 آخر خمس مباريات له في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو وكأنه "تراث كروي"...

    كما سارعت الصحافة الإيطالية إلى الإشارة، كان هناك فرق مقلق في العمق بين يوفنتوس وغالطة سراي. في حين كان بطل تركيا في وضع يحسد عليه حيث تمكن من ترك ماورو إيكاردي على مقاعد البدلاء في اسطنبول مع بدء فيكتور أوسيمهن في الهجوم، شعر سباليتي أنه لا يوجد خيار أفضل لقيادة الهجوم من لاعب وسط ليدز يونايتد السابق وستون ماكيني - وأظهر أداء جوناثان ديفيد في مباراة الإياب ذلك بوضوح.

    في نهاية المطاف، لم يثبت نابولي أو يوفنتوس أنهما قادران على الوصول إلى دور الـ16، لكن حقيقة أن إنتر لم يفعل ذلك أيضًا هي ما عكس بشكل مروع قوة الدوري الإيطالي.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    "قمة الدوري بشكل افتراضي"

    حقق النيرازوري نهائيين في دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم تحت قيادة المدرب السابق سيموني إنزاجي، لذا كان من الصادم بلا شك رؤيتهم يخسرون في الذهاب والإياب أمام بودو/جليمت. بعد كل شيء، نحن نتحدث عن فريق يتصدر حالياً الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط.

    ومع ذلك، بينما أشاد هنري بمشروع كومو الصاعد الذي يمتلك حصة فيه، كرر ادعاءه بأن إنتر "يتصدر الدوري بشكل افتراضي"؛ أي أنه الأفضل بين الأسوأ، في الأساس.

    قال الفائز بكأس العالم على قناة CBS: "في الوقت الحالي، الفرق الإيطالية في المكان الذي من المفترض أن تكون فيه - للأسف". "عندما تسمع أن بودو/جليمت هزم إنتر، تقول لنفسك: 'يا لها من مفاجأة!'. لكن عندما تشاهد المباراة، لا تجد أي مفاجأة.

    لقد لعب أحد الفريقين بالموقف الصحيح. أما الآخر فقد لعب بطريقة خاملة دون الكثير من الحماس".

    ووجه فابيو كابيلو وزفونومير بوبان نفس الاتهام إلى إنتر في قناة Sky Sport Italia ليلة الثلاثاء، حيث يعتقد كلاهما أن وتيرة الدوري الإيطالي البطيئة يتم استغلالها الآن بلا رحمة من قبل خصوم دوري أبطال أوروبا. ونحن لا نتحدث هنا عن نخبة أوروبا فقط.

    في حين كان من الممكن أن نشعر ببعض التعاطف مع فريق إنتر المتقدم في السن الذي هزمه باريس سان جيرمان الفائز بالثلاثية في نهائي الموسم الماضي، إلا أنه، كما قالت صحيفة غازيتا ديلو سبورت، "لا عذر" لفريق بودو/غليمت الذي تفوق على متصدر الدوري.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ROMAAFP

    "العديد من المشاكل"

    هناك، بالطبع، بعض التفسيرات للوضع المحزن الذي يمر به كرة القدم الإيطالية حالياً.

    كما أشار ديل بييرو على قناة CBS، لا شيء يحدث في فراغ. وجود فريق واحد فقط من الدوري الإيطالي في دور الـ16 "هو نتيجة لما حدث في إيطاليا في السنوات القليلة الماضية، حيث انخفض مستوى الاستثمار وأصبحت الأسواق الأخرى أكبر بكثير منا.

    "هناك العديد من المشاكل. أولاً، الملاعب. نحن جميعاً نعرف مستوى الملاعب، لذا نحتاج إلى أداء أفضل بكثير خارج الملعب في هذا الصدد.

    ثم نظام الشباب. لعب دورتموند في مباراة الذهاب مع لاعبين إيطاليين مولودين في عام 2008. عفوًا! ما الذي يحدث؟ لماذا لا نملك لاعبين مثلهم؟ لماذا يلعبون في دورتموند؟ لذا، هناك شيء مفقود في عدة مجالات مختلفة".

    السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان سيتم فعل أي شيء حيال ذلك. لأننا مررنا بهذه التجربة من قبل في إيطاليا. كان هناك تحقيق مكثف بعد فشل المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي في عام 2021. 

    "نحن نحصد ما زرعناه"، قال المدرب الأسطوري أريغو ساكي لصحيفة غازيتا في ذلك الوقت. "نحن نتحدث كثيرًا، لكن لا يمكن حل المشاكل بالكلام فقط". ومع ذلك، لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات في هذه الأثناء. 

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-SASSUOLOAFP

    "أقبح الملاعب في أوروبا"

    لا يزال من الصعب للغاية حتى على الأندية الكبرى مثل إنتر وميلان ونابولي وروما بناء ملاعب جديدة لها، مما يعني حرمانها من مصدر دخل مهم للغاية من شأنه أن يسمح لها بسد الفجوة المالية مع أغنى الفرق الأوروبية.

    قال أدريانو جالياني، نائب رئيس نادي ميلان السابق والرئيس التنفيذي الحالي لنادي مونزا، لمجلةCalcio e Finanza: "لدينا أقبح الملاعب في أوروبا، وهذا يؤثر على الإيرادات وحقوق البث التلفزيوني، لأن الملعب القبيح والفارغ لا يبيع على التلفزيون". "ولم نبني الملاعب لأن البيروقراطية أعاقت الجميع، لأن السلطات كانت تطالب منذ فترة طويلة ببناء مضمار لألعاب القوى. هناك دائمًا آلاف العقبات".

    وجهة نظر ديل بييرو بشأن نظام الشباب صحيحة أيضًا، حيث يصر كابيلو باستمرار على أن إيطاليا تدفع ثمن التخلي عن هويتها الكروية منذ أكثر من عقد من الزمان.

    وقال المدرب السابق لميلان لصحيفة "لا غازيتا" بعد الهزيمة المذلة لإيطاليا أمام النرويج في تصفيات كأس العالم 2026: "دعوني أقول إننا أخذنا أسوأ ما في فلسفة جوارديولا. لاعبو خط الوسط لدينا لا يتجهون أبدًا نحو مرمى الخصم، بينما يتطلع الآخرون دائمًا إلى الأمام وينفذون بسرعة لا نستطيع إلا أن نحلم بها.

    في الأكاديميات، يُطلب من الأطفال اتباع التكتيكات، والحفاظ على الاستحواذ، والتمرير الخلفي إلى الحارس، بدلاً من تشجيعهم على تطوير الجودة والإبداع. إلى أين تعتقد أننا سنصل بهذه الطريقة؟" ربما لن نصل حتى إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    "أين يقضي المشاهير سنواتهم الأخيرة"

    لا تزال إيطاليا قادرة على التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010 عبر مباريات التصفيات الشهر المقبل، لكن هناك نقص في المواهب في الفريق، وهو ما يعزوه المدرب جينارو جاتوزو إلى حقيقة أن 32 في المائة فقط من لاعبي الدوري الإيطالي مؤهلون للعب مع المنتخب الإيطالي. وهذا ليس بسبب وجود مواهب عالمية المستوى في الفرق الكبرى.

    كما أشار اللاعب الدولي الهولندي السابق يان مولدر ذات مرة، "الدوري الإيطالي هو المكان الذي يذهب إليه المشاهير في أواخر حياتهم المهنية هذه الأيام". لم يساهم دور لوكا مودريتش في إحياء ميلان هذا الموسم في تحدي هذا التصور الضار؛ بل على العكس، فقد عززه.

    لكن باولو دي كانيو أكثر انزعاجًا من حقيقة أن دونيل مالين قورن بالأسطورة جيانلوكا فيالي بعد أن أحدث تأثيرًا فوريًا في روما بعد انضمامه من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات في يناير.

    وقال المهاجم السابق لويست هام لـSky: "إنه [مالين] يبلغ من العمر 27 عامًا، ولم ينتبه إليه أحد من قبل". "في أستون فيلا، كان بديلاً لـ [مورغان] روجرز و[أولي] واتكينز، اللذين هما أقوى منه. يأتي إلى هنا ويسجل خمسة أهداف في خمس مباريات، ونحن نورط فيالي في هذا؟ أخي الكبير، قبلة إلى السماء، أنا آسف لأنهم ذكروا اسمك!

    "نظرتنا إلى كرة القدم الإيطالية هي أننا ما زلنا رائعين. لكن هذا الموسم، اعتقد الكثيرون أن نابولي سيذهب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، لكنهم استقبلوا ستة أهداف من فريق (PSV) حصد ثلاث نقاط ضدهم ثم خمس نقاط في المباريات السبع الأخرى. استقبل إنتر خمسة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، لكن كان من الممكن أن تكون 10 أهداف. لذا، لا تقارن الدوري الإيطالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي هو على مستوى مختلف".

    لا شك في صحة هذا الادعاء الأخير. في حين أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون له ستة فرق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فإن إيطاليا سيكون لها فريق واحد فقط - وهو، بشكل واضح، أفضل نادٍ في البلاد. 

    لذا، يجب أن نأمل ألا يصرف نجاح أتالانتا الانتباه عن إخفاقات الآخرين. يجب تعلم الدروس لأن الوضع في الدوري الإيطالي خطير. الكالتشيوفي أزمة. الفرق الكبرى ليست في وضع مالي جيد، وما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية هذه المرة، فسوف يعود كوستاكورتا وشركاه إلى استوديوسكاي سبورت في مثل هذا الوقت من العام المقبل - أو ربما بعد تصفيات كأس العالم - ليحزنوا على موت كرة القدم الإيطالية.

0