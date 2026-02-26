تشويه سمعة غير عادل أم كرة قدم في أزمة؟ نجاح أتالانتا لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن إخفاقات الفرق الإيطالية الكبرى في دوري أبطال أوروبا

لم يغب عن بال أحد الرمزية الكامنة وراء حضور كريستيان فييري ورونالدو لمشاهدة خروج إنتر من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/جليمت. قد يكون النيرازوري أقوى فريق في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي، لكن كرة القدم الإيطالية لم تعد تنتج مهاجمين من الطراز العالمي مثل نجم الأزوري السابق أو توقع مع نجوم من طراز "إيل فينومينو".

كما قال تييري هنري مازحًا في استوديو CBS Sports قبل بدء المباراة: "يمكنهم الاستفادة منكما الليلة!" رد رونالدو: "ربما يمكننا اللعب لمدة خمس دقائق!" ربما كان مشجعو إنتر سيقبلون هذا العرض!

أكثر من 70 ألف مشجع - ما يقرب من ضعف عدد سكان بودو - وصلوا إلى سان سيرو على أمل أن يثبت فريقهم أن العشب الصناعي كان السبب في الهزيمة المفاجئة 3-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. لكنهم شاهدوا بدلاً من ذلك فريقًا نرويجيًا يقدم عرضًا في "لا سكالا ديل كالتشيو" للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مما جعل كرة القدم الإيطالية أضحوكة.

مازح أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو بأنه كان على وشك البكاء قبل مباريات الإياب في الدور الفاصل، نظرًا لأن الفرق الإيطالية الثلاثة كانت متأخرة في مجموع النقاط، وفشل بطل الدوري الإيطالي، نابولي، في تجاوز مرحلة المجموعات. ومع ذلك، أكد أسطورة يوفنتوس أن "ليس كل شيء سيئًا كما يبدو". وكان محقًا في ذلك. على الأقل في حالة أتالانتا، التي لا ينبغي أن يُنظر إليها بنفس النظرة السلبية التي يُنظر بها إلى إنتر أو يوفنتوس أو نابولي.

وقال المدرب رافاييل بالادينو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هذه مباراة ستدخل التاريخ، ليس فقط هنا في بيرغامو بالنسبة لجميع مشجعي أتالانتا، ولكن بالنسبة لكرة القدم الإيطالية ككل". "سمعت الكثير من التعليقات حول كرة القدم الإيطالية وأعتقد أنه يجب حمايتها، خاصة من الداخل. نحن قاسيون للغاية عندما لا تسير الأمور على ما يرام، نحتاج إلى نقد بناء أكثر، وأن نكون أكثر إيجابية، وقد أثبتنا ذلك هذا المساء".

لكن أتالانتا نادٍ نادر في إيطاليا: نادٍ يدار بشكل رائع ويشتهر بقدرته على اكتشاف اللاعبين الشباب وتطويرهم قبل بيعهم لاحقًا بربح هائل - مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرته التنافسية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. في الواقع، كان تفكيك لا ديا لفريق باير ليفركوزن الذي بدا أنه لا يقهر بقيادة تشابي ألونسو في نهائي الدوري الأوروبي 2024 تتويجًا لمشروع طموح طويل الأمد متجذر في الواقع الاقتصادي لكرة القدم الحديثة، والذي قدم نموذجًا مثاليًا لفرق الدوري الإيطالي الأخرى لتتبعه.

ومع ذلك، في حين أن بولونيا وكومو، الذي يتمتع بتمويل جيد للغاية، يظهران الآن ما يمكن تحقيقه من خلال استراتيجية واضحة ومتسقة، فإن الفرق الإيطالية الكبرى ليست بنفس الدرجة من الذكاء والاستقرار - أو حتى النجاح.