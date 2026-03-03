Goal.com
مباشر
FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

ترجمه

تشكيلة إنجلترا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026

إنجلترا هي بلا شك واحدة من القوى الكبرى في عالم كرة القدم، حيث ارتدى بعض اللاعبين الأسطوريين قميص المنتخب الإنجليزي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحظ، غالبًا ما كان المنتخب الأوروبي يقصر عن تحقيق النجاح. على الرغم من مكانتها التاريخية، لم تتمكن إنجلترا من الفوز سوى بكأس واحدة فقط، وذلك في كأس العالم 1966، حيث هزمت ألمانيا ورفعت اللقب المرموق.

منذ ذلك الانتصار الأيقوني، واجهت إنجلترا سلسلة من خيبات الأمل على أكبر المسارح. اقتربت بشكل مؤلم من الوصول إلى النهائي في نسخة 2018 من البطولة، لكنها خسرت أمام كرواتيا في نصف النهائي، على الرغم من تقدمها المبكر.

في عام 2022، خرجت من البطولة على يد فرنسا في ربع النهائي، حيث أضاع هاري كين، من بين جميع اللاعبين، فرصة حاسمة لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء. مثلما كان الحال في كأس العالم، عانت إنجلترا من خيبة أمل مماثلة في بطولة أمم أوروبا.

لم تفز إنجلترا أبدًا ببطولة أمم أوروبا، لكنها اقتربت بشكل مؤلم من الفوز في عامي 2021 و2024، حيث وصلت إلى النهائي في بطولتين متتاليتين. ومع ذلك، حرمتها إيطاليا من الفوز في عام 2021، تليها إسبانيا في عام 2024، مما أدى إلى نهاية فترة غاريث ساوثجيت كمدرب للمنتخب الإنجليزي.

الآن، مع وجود توماس توخيل، المتخصص في الأدوار الإقصائية، على رأس الفريق، سيكون المشجعون الإنجليز متفائلين بشأن كسر اللعنة التي استمرت لعقود ورفع الكأس الأيقونية في كأس العالم FIFA القادمة في 2026. هل ستعود الكأس أخيرًا إلى وطنها؟ دعونا نقيّم فرصهم من خلال إلقاء نظرة فاحصة على قوة فريقهم.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    حراس المرمى

    بين القائمين، تتمتع إنجلترا ببعض من أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان جوردان بيكفورد من إيفرتون هو الحارس الأساسي خلال فترة تولي غاريث ساوثجيت مسؤولية تدريب المنتخب الإنجليزي، ولكن الأمور قد تتغير تحت قيادة توماس توخيل.

    قدم دين هندرسون أداءً قوياً يؤهله ليكون الحارس الأول بفضل أدائه مع كريستال بالاس هذا الموسم، حيث منحه توخيل فرصة المشاركة في عدد من المباريات الدولية خلال الخريف. ومع ذلك، كان بيكفورد هو الحارس الأساسي في معظم مباريات نهاية عام 2025، مما يشير إلى أن مدرب تشيلسي السابق سيستمر في الاعتماد على الحارس البالغ من العمر 31 عاماً.

    ثنائي نيوكاسل يونايتد نيك بوب وآرون رامسديل هما أيضًا خياران قويان ويمكن أن يتم تضمينهما في خطط توخيل للمشاركة في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكذلك جيمس ترافورد بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي في الصيف.

    اللاعبالنادي 
    جوردان بيكفوردإيفرتون
    دين هندرسونكريستال بالاس
    نيك بوبنيوكاسل
    آرون رامسديلنيوكاسل
    جيمس ترافوردمانشستر سيتي
    • إعلان
  • Nico O'ReillyGetty Images

    المدافعون

    في الدفاع، سيكون على توخيل اتخاذ بعض القرارات المهمة، حيث أن المنتخب الإنجليزي يزخر بالخيارات الجيدة. ولإعطاء فكرة عن عمق التشكيلة، في مركز الظهير الأيمن وحده، لدى إنجلترا ستة لاعبين من الطراز الرفيع يتنافسون على المركز. ترينت ألكسندر-أرنولد، كايل ووكر، كيران تريبير، فالنتينو ليفرامينتو، ريس جيمس، وريكو لويس يتنافسون جميعًا على مكان تحت قيادة توخيل في الجانب الأيمن.

    الوضع مشابه في الجانب الأيسر، على الرغم من أنه ليس مزدحمًا بنفس القدر، إلا أن إنجلترا لا تزال تتمتع بعمق ملحوظ مع لوك شو، لويس هول، نيكو أورايلي، وجيد سبنس، الذين يتنافسون جميعًا على مكان في التشكيلة الأساسية.

    في قلب الدفاع، سيواجه توخيل مرة أخرى معضلة الاختيار عند تحديد ثنائي قلب الدفاع المثالي. جون ستونز، بن وايت، هاري ماجواير، تريفو تشالوبا، مارك جوي، وإيزري كونسا هم جميعًا مرشحون أقوياء، على سبيل المثال لا الحصر. سيكون من المثير للاهتمام معرفة التشكيلة التي سيختارها المدرب الألماني قبل الحدث الكبير الذي سيقام في غضون بضعة أشهر.

    اللاعبالنادي
    ترينت ألكسندر-أرنولدريال مدريد
    بن وايتأرسنال
    مارك جويكريستال بالاس
    دان بيرننيوكاسل
    لويس هولنيوكاسل يونايتد
    ليفي كولويلتشيلسي
    فيكايو توموريميلان
    لوك شومانشستر يونايتد
    جو جوميزليفربول
    ريكو لويسمانشستر سيتي
    ريس جيمستشيلسي
    كايل ووكربيرنلي
    تريفو تشالوباتشيلسي
    نيكو أورايليمانشستر سيتي
    جاريل كوانساباير ليفركوزن
    ماكس كيلمانوست هام يونايتد
    فالنتينو ليفرامنتونيوكاسل
    جيد سبنستوتنهام هوتسبير
    جون ستونزمانشستر سيتي
    كين لويس-بوتربرينتفورد
    بن تشيلويلستراسبورغ
    هاري ماجوايرمانشستر يونايتد
    جيمس جاستنليستر سيتي
    آرشي جرايتوتنهام هوتسبير
    كيران تريبيرنيوكاسل
    مايلز لويس-سكيليأرسنال
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    لاعبو خط الوسط

    بالانتقال إلى خط الوسط، تمتلك إنجلترا مرة أخرى مجموعة كبيرة من الخيارات المتميزة للاختيار من بينها. لعب ديكلان رايس دورًا أساسيًا في كل من النادي والمنتخب، حيث شغل مركز لاعب خط الوسط الدفاعي بثقة. في الوقت نفسه، يعد كل من جود بيلينجهام وكول بالمر وفيل فودن لاعبين هجوميين متميزين يمكن أن يبرزوا بسهولة كأفضل لاعبي إنجلترا في البطولة العام المقبل، خاصة تحت قيادة مدرب مثل توخيل.

    بدأ جاك غريليش الموسم بقوة بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي إلى إيفرتون، لكن إصابة كبيرة عرقلت آماله في المشاركة في كأس العالم. قدم نجم أستون فيلا الموهوب مورغان روجرز نفسه للانضمام إلى المنتخب، وكذلك آدم وارتون وإليوت أندرسون، اللذان ارتبط اسمهما بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

    عاد كونور غالاغر إلى المنافسة بعد عودته إلى إنجلترا مع توتنهام، في حين سيتم النظر في ضم إيبيريشي إيزي وأليكس سكوت من بورنموث وجوردان هندرسون. كان جيمس ماديسون يأمل في تحقيق إنجازات كبيرة قبل كأس العالم، لكن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في فترة ما قبل الموسم أنهت حلمه في تمثيل إنجلترا في الولايات المتحدة.

    لاعبالنادي
    كول بالمرتشيلسي
    جود بيلينغهامريال مدريد
    فيل فودنمانشستر سيتي
    ديكلان رايسأرسنال
    جاك غريليشإيفرتون
    جاكوب رامزينيوكاسل
    هارفي إليوتأستون فيلا
    كونور غالاغرتوتنهام
    كوبي ماينومانشستر يونايتد
    إبريتشي إيزيأرسنال
    كورتيس جونزليفربول
    أليكس سكوتبورنموث
    مورغان روجرزأستون فيلا
    جيمس ماكاتينوتنغهام فورست
    جوردان هندرسونبرينتفورد
    إليوت أندرسوننوتنغهام فورست
    آدم وارتونكريستال بالاس
  • Harry Kane England 2024Getty

    المهاجمون

    الدفاع: على غرار قوتها في خط الوسط والدفاع، تتمتع إنجلترا بتغطية جيدة في الهجوم. من المتوقع أن يقود هاري كين، أفضل هداف في تاريخ إنجلترا وقائدها الحالي، خط هجوم المنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذا العام.

    في الوقت نفسه، يعد بوكايو ساكا لاعب أرسنال خيارًا قاتلًا آخر يمكن أن يكون حاسمًا على الأجنحة. في بداية الموسم، كان أولي واتكينز يُنظر إليه على أنه البديل الطبيعي لكين، ولكن تراجع مستواه فتح الباب أمام لاعبين مثل دومينيك سولانكي ودومينيك كالفيرت-لوين أو حتى إيفان توني للدخول في المنافسة.

    الشاب أنتوني جوردون هو موهبة أخرى مثيرة يمكن أن تزدهر تحت إشراف توخيل. ماركوس راشفورد، الذي أبهر الجميع أثناء إعارته لبرشلونة، يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا، بشرط أن يضمن مكانًا في التشكيلة النهائية.

    بالإضافة إلى ذلك، يعد ليام ديلاب وجارود بوين خيارين قويين يمكن أن يأخذهما توخيل في الاعتبار وهو يشكل وحدة هجومية متنوعة وخطيرة.

    اللاعبالنادي
    هاري كينبايرن ميونيخ
    بوكايو ساكاأرسنال
    أنتوني جوردوننيوكاسل
    أولي واتكينزأستون فيلا
    دومينيك سولانكيتوتنهام هوتسبير
    ماركوس راشفوردبرشلونة
    جادون سانشوأستون فيلا
    ليام ديلابتشيلسي
    جارود بوينوست هام يونايتد
    هارفي بارنزنيوكاسل
    نوني مادويكيأرسنال
    داني ويلبيكبرايتون
    إيثان نوانيريأرسنال
    دوايت ماكنيلإيفرتون
    تامي أبراهامأستون فيلا
    إيفان تونيالأهلي
    ريس نيلسونأرسنال
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    نجوم إنجلترا

    كما نرى من قوة تشكيلة الفريق، فإن منتخب الأسود الثلاثة لا يعاني من نقص في اللاعبين النجوم في أي من مناطق الملعب. ومع ذلك، هناك بعض اللاعبين الذين يعتبرون استثنائيين وبالأفضل في مراكزهم.

    لاعبون مثل كول بالمر وجود بيلينغهام كانوا في قمة مستواهم مع ناديهم ومنتخبهم، وسيكونون مرة أخرى حاسمين في تحديد مصير إنجلترا في الحدث الكبير العام المقبل. في الخط الأمامي، سيكون هاري كينوبوكايو ساكا عاملين أساسيين. حطم كين كل الأرقامالقياسية في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، بينما واصل ساكا هيمنته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال على الرغم من صغر سنه.

    سيكون ديكلان رايس في دور لاعب الوسط الدفاعي لاعباً أساسياً في الحفاظ على وسط الملعب لفريق الثلاثة أسود، بينما من المتوقع أن يكون مارك جويي لاعباً قوياً وشخصية أساسية في قيادة خط الدفاع لفريق توخيل.

    من ناحية أخرى، انتقل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد في الصيف، بعد أن قضى تسع مواسم مع الفريق الأول لليفربول. عانى من بعض الإصابات، لكنه يواجه معركة صعبة ضد ريس جيمس للحصول على مكان في أكثر المناطق تنافسية في الملعب بالنسبة لإنجلترا.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    تشكيلة إنجلترا المتوقعة لبطولة كأس العالم 2026

    عندما يتعلق الأمر بالتشكيل، يشتهر توخيل بمرونته. يمكن للمدرب الألماني تكييف تشكيلته وفقًا لمتطلبات الموقف، ونظرًا لعمق المواهب المتاحة له مع إنجلترا، من المتوقع أن يفعل الشيء نفسه.

    في المرمى، من المتوقع أن يحتفظ جوردان بيكفورد بمكانه كحارس مرمى أساسي. ومع ذلك، قد يقدم دين هندرسون ونيك بوب أداءً قوياً في الأشهر المقبلة.

    بالانتقال إلى الدفاع، من المرجح أن يختار توخيل أحد اللاعبين أورايلي أو شو في مركز الظهير الأيسر. قد يكون لويس هول من نيوكاسل خيارًا مثيرًا للاهتمام من على مقاعد البدلاء، إذا تمكن من التغلب على منافسيه لويس سكيلي وسبنس. 

    ديكلان رايس هو لاعب أساسي مؤكد، حيث يفضل توخيل حتى الآن أندرسون كشريك له. أمامهم، يجلب الثلاثي الهجومي كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا الإبداع والذوق والتهديد التهديفي.

    في المقدمة، من المتوقع أن يقود هاري كين مرة أخرى خط هجوم الأسود الثلاثة بصفته الهداف الرئيسي للفريق.

    تشكيلة إنجلترا المتوقعة (4-2-3-1): بيكفورد؛ جيمس، جوي، كونسا، أورايلي؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، بالمر، بيلينغهام؛ كين

0