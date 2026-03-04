تشكيلة إسبانيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ستكون إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، واحدة من المرشحات للفوز بكأس العالم 2026. شهد المنتخب الإسباني تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث حل جيل جديد من النجوم الشباب محل اللاعبين المخضرمين.

وسيقود هؤلاء الشباب الواثقون من أنفسهم والمليئون بالطاقة منتخب "لا روخا" على الساحة العالمية العام المقبل، بعد حملة ناجحة في بطولة أمم أوروبا في ألمانيا عام 2024. انتظرت إسبانيا 12 عامًا لرفع كأس دولية كبرى منذ أن فاز فريق فيسنتي ديل بوسكي الأسطوري ببطولة أمم أوروبا مرتين متتاليتين وكأس العالم 2010.

ومع ذلك، كانت أداءات إسبانيا في كأس العالم مخيبة للآمال منذ ذلك الفوز التاريخي في 2010. فقد خرجت إسبانيا من دور المجموعات في بطولة 2014، ومن دور الـ16 في كل من 2018 و2022.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنتخب الإسباني الحالي يتمتع بالجودة، ومع وجود مدرب متمكن مثل لويس دي لا فوينتي على رأسه، فإن لا روخا تأمل في إحداث تأثير قوي على أكبر مسرح على الإطلاق العام المقبل.

إذن، كيف يبدو تشكيل الفريق؟ GOAL تلقي نظرة على اللاعبين المتاحين.