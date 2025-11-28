Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

تشابي ألونسو يستعيد أسلحته.. ثلاثي ريال مدريد يقترب من اللحاق بمواجهة جيرونا

عودة الثلاثي في توقيت هام لريال مدريد...

يعيش الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حالة من التفاؤل الحذر قبل ساعات قليلة من خوض مواجهة هامة ومرتقبة في الدوري الإسباني، أمام جيرونا يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه المباراة في وقت حساس من الموسم، يحتاج فيه الفريق الملكي للخروج بنقاط المباراة كاملة، للحفاظ على صدارة الليجا، خاصة بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، وتقلص الفارق بين ريال مدريد، وبرشلونة، إلى نقطة وحيدة في سباق القمة.

  • أخبار سعيدة من مستشفى ريال مدريد

    وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هناك تزايدًا في الآمال داخل أروقة ريال مدريد، بشأن جاهزية الثلاثي فرانكو ماتانتونو، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، وأنطونيو روديجر، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم وأبعدتهم عن الميرينجي، في الفترة الأخيرة، مما وضع الفريق في مواقف صعبة اضطر خلالها تشابي ألونسو للاعتماد على حلول بديلة وتدوير اللاعبين في مراكز غير مراكزهم الأصلية لسد الفجوات في التشكيل الأساسي.

    وأشار التقرير إلى أن عملية تعافي الثلاثي، كانت تسير بشكل أسرع مما كان متوقعًا في البداية، حيث كثف الجهاز الطبي جهوده بتوصيات مباشرة من ألونسو لتجهيزهم لهذه المباراة المفصلية، أمام جيرونا.

  • حسم موقف روديجر

    وذكرت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها أن قرار استدعاء اللاعبين للسفر إلى كتالونيا لمواجهة جيرونا، سيعتمد بشكل نهائي وحاسم على شعورهم وحالتهم البدنية في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.

    ومع ذلك، فإن النبرة السائدة في التقرير إيجابية للغاية، حيث وصفت احتمالية سفر فرانكو ماتانتونو ورفاقه إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر، مع الفريق بأنها مرجحة للغاية، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أنهم تجاوزوا المرحلة الحرجة من الإصابة وباتوا جاهزين للمشاركة ولو لدقائق معدودة أو التواجد على مقاعد البدلاء كأوراق رابحة في يد تشابي ألونسو.

  • ترميم الخط الخلفي وورقة ماتانتونو الحاسمة

    تمثل عودة إيدير ميليتاو بجانب أنطونيو روديجر أهمية قصوى لترميم الخط الخلفي لريال مدريد الذي عانى مرارًا وتكرارًا هذا الموسم، غياب قلبي الدفاع الأساسيين في آن واحد وضع تشابي ألونسو في مأزق حقيقي، وتسبب في استقبال شباك الفريق لأهداف كان من الممكن تفاديها في ظل وجود التغطية الدفاعية والخبرة التي يتمتع بها هذا الثنائي.

    كما أن التوقيت الحالي لعودة المدافعين يعد مثاليًا قبل الدخول في فترة المباريات الشتوية المزدحمة، وجود خيارات دفاعية جاهزة يمنح تشابي ألونسو المرونة التكتيكية اللازمة، سواء باللعب بثلاثة مدافعين في الخلف كما يفضل في بعض الأوقات، أو بالاعتماد على رباعي دفاعي تقليدي حسب مجريات اللعب، وهو أمر افتقده الفريق في المباريات السابقة التي غاب فيها الثنائي روديجر وميليتاو، وتركا فراغًا قياديًا واضحًا في المنطقة الخلفية.

    وعلى الجانب الهجومي وصناعة اللعب، تنتظر الجماهير بلهفة عودة الموهبة الشابة فرانكو ماتانتونو. اللاعب الذي أثبت جدارته بارتداء قميص ريال مدريد ونال ثقة تشابي ألونسو بسرعة، يمثل حلًا إبداعيًا في خط الوسط والهجوم، خاصة أمام الفرق التي تتكتل دفاعيًا أو تلعب بضغط عالٍ مثل جيرونا.

    فرانكو ماتانتونو يمتلك القدرة على الربط بين الخطوط وتقديم التمريرات الحاسمة التي يطلبها ألونسو دائمًا من لاعبي الوسط المهاجمين، وغيابه في الفترة الماضية كان ملموسًا في بعض المباريات التي عانى فيها الفريق من عقم هجومي أو بطء في التحضير.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    بعد الفوز على أولمبياكوس، في المباراة الأخيرة واصل ريال مدريد، طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشر، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، والآن ستعود كتيبة الفريق الملكي إلى التركيز، على المواجهات المحلية في الدوري الإسباني.

    ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من المسابقة، حيث يأتي على القمة بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه الأزلي برشلونة، الذي استغل عثرات الميرنجي الأخيرة وقلص الفارق بينهما بعدما وصل إلى 5 نقاط.

    وفي الجولة المقبلة، يخرج ريال مدريد في مهمة صعبة عندما يحل ضيفًا على جيرونا بملعبه مونتليفي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، وبعدها بـ4 أيام سيكون في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

