"لم أفعل هذا الشيء أبدًا" .. كروس يهاجم فينيسيوس ويدافع عنه بعد خلافه مع ألونسو في الكلاسيكو

أصر اللاعب الدولي الألماني السابق، المتقاعد الآن، على الدفاع عن زميله السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية.
"عندما تلعب مباراة استثنائية، خاصة في مباراة مثل هذه، لا يمكنك أن تكون راضيًا عن خروجك، أنا أيضاً لم أحب أبداً أن يتم استبدالي. لأكون صادقاً، لم أذهب أبداً مباشرة إلى غرفة الملابس بعد أن تم استبدالي. يمكن دائماً الحكم كثيراً من الخارج. أحب أن أضع في اعتباري أن أولئك الذين يتواجدون على أرض الملعب في مباراة الكلاسيكو، أمام 80 ألف متفرج وبنتيجة 2-1، لا يريدون سوى البقاء. لا أحد يستطيع الحكم في هذه المشاعر أو تخيلها. أو في كثير من الأحيان، معظم الذين يحكمون عليها لا يضعون أنفسهم في مكانهم"، قال لاعب بايرن ميونخ السابق.
بهذه الكلمات، يذكر كروس أن لاعبًا رفيع المستوى يتصرف أحيانًا تحت تأثير العاطفة، خاصة في المباريات التي تغلب عليها الأدرينالين. ومع ذلك، فإنه يضيف بعض التوضيح إلى كلامه، مدركًا أن رد فعل فينيسيوس يتجاوز حدود الإحباط العادي.