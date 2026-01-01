نهاية عام 2025 تركت طعمًا مرًا في مدريد. إصابة كيليان مبابي تخل بالتوازن في ريال مدريد، الذي اضطر إلى إعادة التفكير في خططه الهجومية على وجه السرعة، مع عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة.
تغيير التوازن أو الرهان المحفوف بالمخاطر .. خيارات تشابي ألونسو لتعويض مبابي المصاب!
- Getty Images
ريال مدريد يفقد فجأة ركيزته الهجومية
إصابة كيليان مبابي تأتي في أسوأ وقت لريال مدريد. المهاجم الفرنسي، المحرك الهجومي الحقيقي للمرينجي، يترك وراءه فراغًا هائلاً. في حين أن الفرنسي "يعاني من التواء في الركبة اليسرى"، سيكون ريال مدريد في حاجة ماسة إليه خلال هذه الأسابيع الثلاثة.
بعد أن سجل 29 هدفاً هذا الموسم، يمثل بمفرده ما يقرب من 57٪ من أهداف النادي. لا يوجد لاعب آخر في الفريق يقترب من هذا التأثير الكبير. لذا، فإن غيابه يجبر الجهاز الفني على إعادة النظر في خططه والارتجال في ظل ظروف صعبة بالفعل.
- Getty Images
تشابي ألونسو يواجه معضلة كبيرة
يعرف تشابي ألونسو ذلك. لا يزال من المستحيل إيجاد بديل مماثل لمبابي. لذا، يفكر مدرب ريال مدريد في حلول للتكيف بدلاً من البحث عن بديل مباشر. وفقاً لـ Defensa Central، هناك عدة خيارات متاحة، لكل منها مزاياها ومخاطرها، في جدول مباريات مزدحم حيث كل خطأ قد يكون مكلفاً.
- Getty Images
جونزالو، الاستمرارية الأكثر طبيعية
الخيار الأول المطروح: الثقة في جونزالو غارسيا. المهاجم الشاب المنحدر من مركز التدريب يمثل الحل الأكثر منطقية على الورق. وقد جرب تشابي ألونسو هذا الخيار بالفعل في كأس العالم للأندية، وحقق نجاحاً معيناً من حيث المضمون. فقد استطاع جونزالو أن يكسب مكانه في الفريق، على الرغم من أنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة على أعلى المستويات.
لا يزال وقت لعبه محدودًا هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف حتى الآن. ومع ذلك، فإن الجهاز الفني يؤمن بإمكاناته. قد تكون مباراة بيتيس، المقررة يوم الأحد 4 يناير 2026، بمثابة اختبار حقيقي. بعد ذلك تأتي مباراة السوبر كأس، مع سؤال مركزي: بدون مبابي، هل لا يزال بإمكان ريال مدريد الفوز باللقب؟
- AFP
ثنائية فينيسيوس-رودريجو لتغيير التوازن
الخيار الثاني، الأكثر جرأة: تغيير النظام للعب بثنائي هجومي. رودريجو أنهى عام 2025 بشكل مشجع. صعوده القوي يفتح الباب أمام شراكة مع فينيسيوس. سيشكل البرازيليان طرف الهجوم، على حساب تعديل في خط الوسط.
في هذا المخطط، سيتعين على ريال مدريد تعزيز خط الوسط. يبدو كامافينجا أو سيبايوس مرشحين موثوقين. وقد جرب تشابي ألونسو بالفعل هذا النوع من التوازن في آخر مباراة كلاسيكو في الدوري الإسباني، باختياره إدواردو.
وقد أثمر هذا الاختيار أمام برشلونة (2-1). يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النهج سيتكرر، لا سيما ضد أتلتيكو في السوبر كأس. كما يتوقع الجهاز الفني المزيد من فينيسيوس، الذي سيضطلع بدور أكثر ثباتًا.
- Getty
خيار المهاجم "الوهمي"، رهان محفوف بالمخاطر
السيناريو الثالث، والأكثر إثارة للدهشة: إدخال لاعب رقم 9 وهمي. خيار جذري من شأنه أن يغير شكل ريال مدريد بشكل جذري. في هذه الحالة، سيتولى جود بيلينجهام هذا الدور الهجومي، الأكثر تقدماً، بالقرب من منطقة الجزاء. فكرة جذابة من الناحية النظرية، بالنظر إلى قدراته في التمرير وقراءة اللعب وقدرته على التقدم.
لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر. فهو سيقلب التوازن الهجومي رأسًا على عقب وسيتطلب وقتًا للتكيف، حتى لو كان قد لعب هذا الدور بالفعل إلى حد ما في موسمه الأول في مدريد.
سيفقد بيلينجهام نقطة ارتكاز أمامه، مما قد يقلل من فعاليته. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة موجودة بالفعل بدون مبابي. لذا يتردد تشابي ألونسو بين الحذر والابتكار، مدركًا أن كل قرار سيكون له تأثير كبير على بقية الموسم.