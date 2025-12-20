Getty Images Sport
تسريب قميص برشلونة الجديد.. تصميم جريء يخطف الأنظار قبل موسم 2026-2027
تسريب قميص جديد لبرشلونة
في خطوة جريئة تكسر القوالب التقليدية وتتجاوز حدود الملاعب، كشفت تسريبات حديثة نشرها موقع "فوتي هيدلاينز" اليوم السبت عن تصميم "ثوري" تعده شركة "نايكي" لبرشلونة ضمن أطقم موسم 2026-27، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".
يأتي هذا التسريب بعد شهر من ظهور ملامح الطقم الأساسي، ليقدم هذه المرة مفهوماً يدمج ببراعة بين عبق الماضي وصيحات الموضة الحديثة. القميص الجديد يتميز بتصميم "ريترو" فريد، ينقسم إلى شطرين باللونين الرمادي والأسود، يفصل بينهما خط متعرج لافت للأنظار، في ابتعاد صريح عن الأنماط المعتادة.
ما يميز هذا القميص حقاً هو ملمسه الذي يحاكي "القطن السميك" المستخدم في أطقم الزمن الجميل، مع ترجيحات بعودة الملصق الخارجي الأسطوري الذي كان علامة مميزة لقمصان التسعينيات.
هذا التوجه الفني يضع القميص في منطقة رمادية غامضة؛ فبينما يحمل هوية النادي، يبدو أقرب لقطعة أزياء "لايف ستايل" فاخرة منه لزي رياضي، وهو ما يترك الباب مفتوحاً حول ما إذا كان سيظهر في المنافسات الرسمية أم سيكتفي بكونه إصداراً خاصاً للجماهير العاشقة للكلاسيكيات.
تسريب أقدم للقميص الأول لبرشلونة
قبل نحو شهر (في نوفمبر 2025)، سرّب موقع "فوتي هيدلاينز" التصميم الذي تجهزه "نايكي" للطقم الأساسي لفريق برشلونة لموسم 2026-27، والذي يختلف جذرياً عن التوجه "الكلاسيكي" للطقم البديل المسرب اليوم. التسريبات السابقة كشفت عن ثورة لونية غير مسبوقة، حيث يعتمد القميص الأساسي على دمج ثلاث درجات مختلفة من اللون الأحمر وثلاث درجات من الأزرق (بما في ذلك القرمزي والنيلي والملكي)، في تصميم يهدف لتكريم ملعب "كامب نو" الجديد وتدرجات مقاعده بعد التجديد.
وبينما يميل الطقم "الريترو" المسرب حديثاً إلى محاكاة أقمشة القطن القديمة وتصاميم الماضي، فإن الطقم الأساسي يتجه نحو الحداثة المطلقة بتقنيات بصرية معقدة وتداخل لوني يعكس هوية بصرية مستقبلية للنادي.
برشلونة ونايكي.. شراكة تاريخية
دشن نادي برشلونة حقبة جديدة من شراكته التاريخية مع عملاق الملابس الرياضية "نايكي" عبر اتفاقية استراتيجية متعددة السنوات، صُدقت رسمياً في 21 ديسمبر 2024 وتوصف بأنها "الأضخم في تاريخ النادي". هذا التحالف الجديد، الذي يسري بأثر رجعي منذ مطلع موسم 2024/2025، لا يقتصر على تعظيم العوائد المالية عبر مكافآت التوقيع والرسوم الثابتة فحسب، بل يُحدث ثورة في النموذج التجاري للنادي؛ حيث يضمن لبرشلونة السيطرة الكاملة على مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية، مستهدفاً قفزة في الإيرادات تتجاوز 300 مليون يورو على المدى المتوسط.
وترسخ الاتفاقية مبادئ المساواة في الرياضة عبر إقرار مكافآت ألقاب متطابقة لفريقي الرجال والسيدات، كما تمنح "نايكي" حضوراً استراتيجياً ومتميزاً في مشروع "إسباي بارسا" الجديد، بما يشمل حقوق تسمية مناطق VIP في "سبوتيفاي كامب نو". وبموجب هذا العقد، تحتفظ نايكي بحصرية المنتجات التقنية، بينما ينطلق برشلونة بحرية أكبر لتوسيع متاجره عالمياً وعقد تحالفات استراتيجية لمنتجاته الخاصة، مؤكداً ريادته التجارية والرياضية.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 4 نقاط.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يصطدم بفياريال (ثالث الترتيب) في قمة كروية لتعزيز صدارة الليجا، وديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
