ترينت ألكسندر-أرنولد لا يزال في قمة مستواه! نجم ريال مدريد يقدم تمريرة حاسمة في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة، ويقود الفريق إلى صدارة الدوري الإسباني
تأثير ترينت الفوري
لم يضيع ألكسندر-أرنولد الوقت في تذكير المشجعين بقدراته. من الجانب الأيمن، لاحظ انطلاقة غونزالو غارسيا المبكرة خلف دفاع ريال سوسيداد وأرسل تمريرة منحنية في اتجاه المهاجم. لم يحتج غارسيا سوى لمسة خفيفة لتوجيه الكرة إلى ما وراء الحارس أليكس ريميرو ومنح ريال مدريد التقدم المبكر.
كانت هذه هي المباراة الأولى للمدافع منذ إصابته في ديسمبر، وسرعان ما أعاد توزيعه الكرة إلى أحد أخطر أنماط هجوم ريال مدريد. حتى بدون كيليان مبابي وجود بيلينغهام في التشكيلة الأساسية، بدا هجوم ريال مدريد خطيراً.
فتح بوابات السدود في مدريد
استعاد ريال سوسيداد توازنه لفترة وجيزة بعد النكسة المبكرة. سجل ميكيل أويارزابال هدف التعادل من ركلة جزاء بعد أن عوقب دين هويجنس لارتكابه خطأ على يانجل هيريرا، ليتعادل الضيوف في منتصف الشوط الأول.
لكن ريال مدريد سرعان ما استعاد السيطرة. حصل فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد تعرضه لعرقلة من جون أرامبورو، وقام بتحويلها إلى هدف، قبل أن يسجل فيديريكو فالفيردي هدفاً آخر في مرمى ريمييرو بعد ست دقائق ليضاعف النتيجة إلى هدفين.
واصل أصحاب الأرض سيطرتهم على الكرة والمساحة في الشوط الثاني. أضاف فينيسيوس ركلة جزاء أخرى، وهي هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليضمن فوزًا مريحًا ويرفع رصيد ريال مدريد إلى نقطتين فوق برشلونة، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.
أربيلوا يشيد بعودة المدافع
بعد المباراة، أشاد المدرب ألفارو أربيلوا باللاعب الدولي الإنجليزي.
وقال أربيلوا: "نحن لا نفتح آفاقاً جديدة مع ترينت. لقد كانت مفاجأة سارة للغاية أن نرى كيف يفهم اللعبة وكيف يرى المساحات. هذه الأمور مهمة جداً للمدرب، أن يكون لديه لاعبون يفهمون ما هو مطلوب منهم.
"ليس فقط التمرير لتشغيل الفريق، ولكن كل ما نريده منه".
كما أشاد أربيلوا بمستوى الاستعداد والأداء العام للفريق ضد خصم كان في حالة جيدة، وأثنى على رغبتهم في الفوز بلقب آخر.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
الآن، يوجه ريال مدريد انتباهه إلى أوروبا، حيث يستضيف بنفيكا في مباراة فاصلة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وأضاف أربيلوا: "نتذكر مباراة لشبونة جيدًا، والصعوبات التي واجهتنا فيها، والأجواء التي أحاطت بها. سنحاول تحقيق الفوز وعدم التفكير في مباراة الإياب".
